रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस झारखंड में क्रैश, 7 लोग थे सवार
चतरा में एक एयर एंबुलेंस क्रैश कर गया. विमान रांची से दिल्ली लेकर जा रहा था.
Published : February 23, 2026 at 10:55 PM IST|
Updated : February 23, 2026 at 11:18 PM IST
चतरा: झारखंड के चतरा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि विमान में पायलट समेत सात लोग सवार थे. यह हादसा चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के खसियातु करम टांड जंगल में हुआ.
चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने घटना की पुष्टि की और बताया कि विमान क्रैश हो गया है. बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया गया है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बीचक्राफ्ट (BE9L) विमान VTAJV ने रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही समय बाद उससे संपर्क टूट गया.
WSO कोलकाता के मुताबिक विमान ने रांची से 13:41 UTC (19:11 IST) पर उड़ान भरी थी। 14:04 UTC (19:34 IST) पर अटाली क्षेत्र के पास आखिरी बार संपर्क हुआ. अंतिम संचार UKW VECC (VHF 132.25) फ्रीक्वेंसी पर दर्ज किया गया. इसके बाद विमान ने वाराणसी (VEBN) एयरस्पेस में कोई संपर्क नहीं किया.
बताया जा रहा है कि विमान पलामू और गढ़वा के ऊपर से गुजर रहा था, इसी दौरान उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 14:35 UTC (20:05 IST) पर रेस्क्यू को-ऑर्डिनेशन सेंटर (RCC) को सक्रिय कर दिया गया.
जानकारी के मुताबिक, रडार से गायब हुआ विमान चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के खसियातु करम टांड जंगल में क्रैश हो गई है. विमान में पायलट के अलावा एक मरीज और उसके परिवार के एक सदस्य, एक डॉक्टर और एक मेल नर्स भी सवार थे.
