JEE Main 2026 : बिहार के शुभम को मिली AIR-6, IITian बहन के नक्शे कदम पर चलकर तय किया था लक्ष्य
जेईई मेन में AIR-6 लाने वाले बिहार के गयाजी निवासी शुभम कुमार से ETV Bharat ने खास बातचीत की.
Published : April 21, 2026 at 10:38 AM IST
कोटा : जेईई मेन 2026 परीक्षा में कोटा से कोचिंग कर रहे बिहार के शुभम कुमार ऑल इंडिया रैंक 6 लेकर आए हैं. शुभम कुमार को 300 में से 295 अंक मिले हैं और 100 परसेंटाइल के क्लब में शामिल है. वह मूल रूप से बिहार के गयाजी के रहने वाले हैं और कोटा में बीते 2 सालों से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. उनका परिवार बिहार में ही रहता है, जबकि वह अकेले यहां पर रहते हैं. उनकी बहन श्रेया कुमारी आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही हैं. श्रेया ने ही उन्हें आईआईटी एंट्रेस एग्जाम क्रैक करने व आईआईटी बॉम्बे का टारगेट दिया था. इसके बाद उन्होंने कोटा आने का मन बनाया.
शुभम कुमार का कहना है कि बिहार में परिवार के साथ रहता तो अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, लेकिन जेईई मेन व एडवांस्ड के लिए अनुभवी फैकल्टी और कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट कोटा में ही मिलता है. एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के कोटा में सब कुछ मिलता है. यहां पर देशभर से एक से बढ़कर एक बच्चे यहां पर आते हैं और टॉप फैकल्टी उन्हें पढ़ाती है. कक्षा 11वीं में आधी पढ़ाई के बाद कोटा आए, इस सवाल पर शुभम का कहना है कि जब वो बिहार से पढ़ रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो काफी बेहतर कर सकते हैं.
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10वीं में आए थे 98.5 प्रतिशत : उन्होंने कहा कि उन्हें कोटा की कोचिंग से ऑफर मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. इसके बाद उन्होंने तय किया कि कोटा में कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के साथ पढ़ेंगे और अपने आप को एनालिसिस करेंगे. इसके आधार पर ही ऑल इंडिया पोजिशन मिल सकेगी, इसीलिए कोटा आने का फैसला किया. शुभम इससे पहले 10वीं कक्षा में 98.5 प्रतिशत अंक हासिल कर चुके हैं. शुभम के पिता शिवकुमार गयाजी में ही हार्डवेयर के बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी मां कंचन देवी हाउसवाइफ हैं.
डाउनफॉल व स्ट्रेस को ऐसे किया मैनेज : स्टडी के समय काफी बार स्टूडेंट का डाउनफॉल आता है, स्ट्रेस रहता है और परेशान रहते हैं. इसको कैसे मैनेज किया? इस पर शुभम कुमार ने कहा कि डाउनफॉल को मैनेज करने के लिए पेरेंट्स या फैकल्टी से बात कर लिया. यहां पर दोस्तों से हंसी मजाक हो गया. इससे भी बात नहीं बनी तो टीचर से बात किया. उनसे मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिल जाता है. इससे वापस उसी तरह रिफ्रेश होकर लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया. रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा बहुत बैडमिंटन या टेबल टेनिस खेल लेता था. फिर दोस्तों के साथ बातचीत व मजाक करता था, थोड़ा घूम लेता था.
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बहन ने सेट किया था टारगेट : जेईई के बारे में किसने बताया और टारगेट क्या था? इस सवाल पर शुभम का कहना है कि उनकी बहन श्रेया ने जेईई क्रैक किया है. एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी होता, यह सब बताया. उन्हीं से सीखा और इसके बाद कोटा कोचिंग ने सहयोग किया है. बहन ने ही टारगेट जेईई मेन व उसके बाद एडवांस्ड का सेट किया था. आईआईटी बॉम्बे से कम्प्यूटर साइंस में बीटेक करना है. बहन का भी यहीं टारगेट था, लेकिन वे आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हैं. ऐसे में अब उन्हें ये टारगेट पूरा करना है. फिहलाहल बीटेक करनी है, उसके बाद का अभी सोचा नहीं है.
सोशल मीडिया से पूरी तरह कटना ठीक नहीं : सोशल मीडिया से परहेज करना चाहिए, आपका क्या सोचना है? इस प्रश्न पर शुभम ने कहा कि सोशल मीडिया को पूरी तरह दरकिनार करना ठीक नहीं है. इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी काफी लंबी होती है, लगातार 2 साल पढ़ाई करनी होती है. ऐसे में 2 साल दुनिया को छोड़ नहीं सकते हैं. काफी कुछ बदलता है. सोशल मीडिया के जरिए काफी जानकारी और न्यूज हमें मिलती है. सब से जुड़े रहना चाहिए. पेरेंट्स और टीचर से भी कनेक्ट रह सकते हैं. फोन का उपयोग भी लिमिट में रहकर किया जा सकता है, जब तक कोई डिस्ट्रक्शन इससे नहीं हो. एग्जाम के प्रेशर को पॉजिटिव तरीके से संभाला. हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और खुद पर भरोसा बनाए रखा.
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परीक्षा राइटिंग स्किल्स और मानसिक सहनशक्ति की : कोटा में अकेले रहते थे, जबकि कई स्टूडेंट मां या अपने परिवार के साथ रहते हैं. उन्हें सपोर्ट भी मिलता है. शुभम कुमार का इस पर कहना है कि जेईई एडवांस्ड जैसे कठिन प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है. ऐसे में आदत यह भी होनी चाहिए कि हम अपना सारा काम खुद मैनेज कर सकें. यह परीक्षा केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की नहीं है. परीक्षा एग्जाम में राइटिंग स्किल्स और मानसिक सहनशक्ति की भी है. अकेले में रहना और आत्मविश्वास के साथ सारा काम करना हमें आना चाहिए.
6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी की : शुभम ने बताया कि एग्जाम की तैयारी के दौरान मैंने अपनी गलतियों पर सबसे ज्यादा काम किया. कमजोर टॉपिक की बार-बार प्रैक्टिस कर उसे मजबूत बनाया. दिन में 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी की. क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को सेम डे रिवीजन करने का नियम है. लगातार मॉक टेस्ट से तैयारी को एनालिसिस किया. कॉन्सेप्ट पर फोकस किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने से सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है. इस तरह आज ये परिणाम मिला है.