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नेत्र चिकित्सा में नई क्रांति: जीन थेरेपी से लौटेगी जन्मजात रोशनी, फेम्टोसेकंड लेजर ने बदला मोतियाबिंद का भविष्य

चार दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे देश के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जीवन सिंह तितियाल ने बताया कि जीन थेरेपी ने रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों के इलाज की परिभाषा बदल दी है. डॉ. तितियाल बताते हैं कि पहले हमारे पास इन आनुवांशिक बीमारियों का कोई ठोस इलाज नहीं था, हम केवल बीमारी के बढ़ने की गति को धीमा करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जीन थेरेपी के माध्यम से हम बीमारी की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं.

रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है?: यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है, जो आंखों के पीछे मौजूद 'रेटिना' (पर्दे) को नुकसान पहुंचाता है. इसमें रेटिना की कोशिकाएं धीरे-धीरे मरना शुरू हो जाती हैं. शुरुआत में मरीज को रात में दिखना बंद होता है और धीरे-धीरे उसकी 'साइड विजन' खत्म हो जाती है, जिससे कुछ दिनों बाद पूर्ण अंधापन आ जाता है. बच्चों में होने वाला लेबर कंजेंटल एमोरोसिस (LCA) भी इसी का एक गंभीर रूप है, जिसमें बच्चा जन्म से ही देख नहीं पाता, लेकिन अब जीन थेरेपी से इनका कारगर इलाज संभव है.

जयपुर: चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुए नए रिसर्च ने उन लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है, जो वर्षों से अंधेपन या धुंधली दृष्टि की समस्या से जूझ रहे हैं. विशेष रूप से बच्चों में होने वाले जन्मजात अंधेपन और बुजुर्गों में मोतियाबिंद की समस्या को लेकर अब ऐसी तकनीकें आ गई हैं, जो न केवल सुरक्षित हैं बल्कि अत्याधिक सटीक भी हैं. जेईसीसी में आयोजित चार दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ‘एआईओसी 2026’ में एक्सपर्ट्स ने इलाज की नवीनतम तकनीकों के बारे में बताया.

रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लक्षण (ETV Bharat GFX)

कैसे काम करती है यह तकनीक?: डॉ. जीवन सिंह तितियाल ने बताया कि इसमें एक निष्क्रिय वायरस (Vector) का उपयोग करके एक 'स्वस्थ जीन' को मरीज की आंख की रेटिना कोशिकाओं के भीतर पहुंचाया जाता है. यह स्वस्थ जीन खराब जीन की जगह लेकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जिससे रुकी हुई दृष्टि लौटने लगती है. डॉ. तितियाल का मानना है कि यदि बचपन में ही इस थेरेपी का उपयोग किया जाए, तो बच्चों को अंधापन झेलने की नौबत ही नहीं आएगी.

भारत में मामले ज्यादा: डॉ. तितियाल ने बताया कि भारत में 'रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा' (आरपी) की दर वैश्विक औसत से काफी अधिक है. आरपी 65 से अधिक जीन के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें जीन थेरेपी कारगर है. जीन थेरेपी में वैज्ञानिक खराब जीन की जगह सही जीन को आंख की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं. उन्होंने बताया कि सही जीन मिलने पर कुछ कोशिकाएं फिर से काम करना शुरू कर देती हैं और मरीजों की दृष्टि में सुधार हो सकता है. दुनिया भर में लगभग 4,000 में से 1 व्यक्ति आरपी से पीड़ित है, जबकि भारत में यह दर लगभग 750 में से 1 है. वैश्विक औसत की तुलना में भारत में इसके मामले 5 से 6 गुना अधिक हैं.

मोतियाबिंद की सटीक सर्जरी (ETV Bharat GFX)

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मोतियाबिंद की अधिक सटीक सर्जरी: दूसरी ओर, मोतियाबिंद की सर्जरी अब पारंपरिक 'चीरा और टांका' वाली पद्धति से बहुत आगे निकल चुकी है. वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉ. नम्रता शर्मा ने कॉन्फ्रेंस में फेम्टोसेकंड लेजर (Femtosecond Laser) तकनीक के बारे में बताया, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांति है. डॉ. नम्रता शर्मा ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अब फेम्टोसेकंड लेजर तकनीक का उपयोग होने लगा है. डॉ. नम्रता शर्मा के अनुसार, इस तकनीक में आंखों में कट लगाने के लिए किसी सर्जिकल ब्लेड का उपयोग नहीं होता. इसके बजाय, एक कंप्यूटर-गाइडेड लेजर का उपयोग किया जाता है, जो माइक्रोन स्तर तक सटीक होता है.

आंखों के चेकअप के लिए लगी लाइन (ETV Bharat Jaipur)

तेज रिकवरी, संक्रमण का खतरा कम: डॉ. नम्रता शर्मा ने बताया कि फेम्टोसेकंड लेजर तकनीक आंखों के प्राकृतिक लेंस को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे उसे निकालना आसान हो जाता है. इसके बाद कृत्रिम लेंस को ऐसी सटीकता से फिट किया जाता है कि सर्जरी के बाद मरीज की नजर पहले से कहीं ज्यादा साफ हो जाती है. यह तकनीक सर्जरी के दौरान मानवीय भूल की संभावना को लगभग समाप्त कर देती है. उन्होंने बताया कि इसमें रिकवरी बहुत तेज होती है और संक्रमण का खतरा भी न्यूनतम होता है.

डॉ. तितियाल और डॉ. नम्रता शर्मा दोनों का मानना है कि इन तकनीकों के आने से भारत में नेत्र चिकित्सा का परिदृश्य बदल गया है, जहां जीन थेरेपी जन्मजात अंधेपन को रोकने में सक्षम है, वहीं फेम्टोसेकंड लेजर मोतियाबिंद के मरीजों को चश्मे से मुक्ति दिलाने की ओर एक बड़ा कदम है.

आंखों की जांच करते हुए डॉक्टर (ETV Bharat Jaipur)

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