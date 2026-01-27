ETV Bharat / bharat

गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, मौलाना शहाबुद्दीन ने किया विरोध, डॉ. इलियासी ने किया समर्थन

देहरादून: उत्तराखंड के प्रमुख चारधाम में से एक गंगोत्री धाम में गैंर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर विचार किया गया है. गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में भी यह प्रतिबंध लागू होगा. वहीं गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले को बांटने वाला और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक बताया. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि ऐसे काम हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को कमजोर करते हैं और देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि

कुछ सांप्रदायिक सोच वाले लोगों ने भारत में एक अजीब तमाशा खड़ा कर दिया है. जब भी कोई हिंदू त्योहार या मेला शुरू होता है, तो पहले से ही एक साइनबोर्ड लगा दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मुसलमानों को इजाज़त नहीं है. हाल ही में गंगोत्री धाम में कमेटी ने घोषणा की कि मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी जाएगी.

अब केदारनाथ और बदरीनाथ में भी यही कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है. ऐसे काम और भावनाएं चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देती हैं और उन लोगों को ताकत देती हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं. हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और समाज में फूट डालना चाहते हैं. ये लोग समाज के दुश्मन हैं.