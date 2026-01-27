ETV Bharat / bharat

गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन, मौलाना शहाबुद्दीन ने किया विरोध, डॉ. इलियासी ने किया समर्थन

गंगोत्री धाम में गैंर हिंदुओं की एंट्री बैन का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया विरोध.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी (PHOTO- ANI)
By ANI

Published : January 27, 2026 at 2:18 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 2:43 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के प्रमुख चारधाम में से एक गंगोत्री धाम में गैंर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर विचार किया गया है. गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में भी यह प्रतिबंध लागू होगा. वहीं गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले की आलोचना की है. उन्होंने गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले को बांटने वाला और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक बताया. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि ऐसे काम हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को कमजोर करते हैं और देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि

कुछ सांप्रदायिक सोच वाले लोगों ने भारत में एक अजीब तमाशा खड़ा कर दिया है. जब भी कोई हिंदू त्योहार या मेला शुरू होता है, तो पहले से ही एक साइनबोर्ड लगा दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मुसलमानों को इजाज़त नहीं है. हाल ही में गंगोत्री धाम में कमेटी ने घोषणा की कि मुसलमानों को इजाज़त नहीं दी जाएगी.

अब केदारनाथ और बदरीनाथ में भी यही कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है. ऐसे काम और भावनाएं चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देती हैं और उन लोगों को ताकत देती हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं. हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और समाज में फूट डालना चाहते हैं. ये लोग समाज के दुश्मन हैं.

एक तरफ जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गंगोत्री मंदिर समिति के इस फैसले का विरोध किया है तो वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस फैसलों को सही बताया है.

डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि

यह धर्म का मामला है और धर्म का अपना महत्व है. अगर मंदिर कमेटी यह तय करती है कि गैर-हिंदू धाम में नहीं जा सकते, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. हर जगह के अपने नियम होते हैं. मुसलमानों को शायद गंगोत्री नहीं जाना चाहिए, और अगर वे जाते हैं, तो इससे विवाद हो सकता है. दूसरे धर्मों की पवित्र जगहों पर जाने से बचना बेहतर है. मक्का और मदीना में गैर-मुसलमानों को इजाज़त नहीं है. लेकिन कोई इस पर आपत्ति नहीं करता. ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए.

-डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी, चीफ इमाम,ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन-

बता दें कि गंगोत्री मंदिर समिति के अलावा श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) भी दोनों धाम में गैंर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर विचार कर रही है. इस मामले में BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अपनी आने वाली बोर्ड बैठक में वे श्री केदारनाथ और श्री बदरीनाथ धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखेंगे.

श्री केदारनाथ धाम और श्री बदरीनाथ धाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं. वे सनातन परंपराओं के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं. यहां प्रवेश का सवाल नागरिक अधिकारों का मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था का मामला है.
-हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, BKTC-

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ किया है कि सनातन धर्म में आस्था न रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर बदरीनाथ-केदारनाथ धाम में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा.

