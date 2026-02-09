मुस्लिम विरोधी वीडियो पर मच गया बवाल! ओवैसी ने असम के CM के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसक वीडियो को लेकर हिमंत बिस्वा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आपराधिक कार्रवाई की मांग की.
Published : February 9, 2026 at 4:44 PM IST
हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है.
हाल ही में भाजपा के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें असम के मुख्यमंत्री सरमा मुस्लिम व्यक्तियों पर गोलियां चला रहे हैं. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उस वीडियो को पोस्ट से डिलीट कर दिया गया. ओवैसी ने इस मामले को लेकर हैदराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए असम सीएम के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के पास सरमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए, हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि उन्होंने (हिमंत बिस्वा सरमा) जानबूझकर और गलत इरादे से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री पर दो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि, यह देश की एकता के लिए नुकसानदायक है.
सांसद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि, उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सरमा के खिलाफ उनके (अब डिलीट किए गए) हिंसक वीडियो के लिए क्रिमिनल एक्शन की मांग की गई है, जिसमें वे मुसलमानों को गोली मारते हुए दिख रहे हैं.
ओवैसी ने पोस्ट किया, "दुर्भाग्य से, नरसंहार वाली हेट स्पीच एक आम बात हो गई है." उन्होंने कमिश्नर को लिखा कि पिछले कई सालों से सरमा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक स्पीच और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि, ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं. पत्र में लिखा है, "हाल के महीनों में, मुख्यमंत्री सरमा ने जानबूझकर अपने हेट स्पीच तेज कर दिए हैं, जिनका साफ और सोचा-समझा इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि ऐसे इल्जाम देश की एकता के लिए नुकसानदायक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं."
ओवैसी ने बताया कि असम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसमें सीएम सरमा को बंदूक लिए हुए दिखाया गया है और वह उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है, और उन पर गोली चला रहे हैं.
I have lodged an official complaint with @CPHydCity demanding criminal action against Himanta Sarma for his (now deleted) violent video showing him shooting Muslims. Unfortunately, genocidal hate speech has become a norm. pic.twitter.com/o1OVUl6MWk— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 9, 2026
उन्होंने लिखा, "इस पोस्ट और वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरें और 'पॉइंट ब्लैंक शूट' और 'नो मर्सी' जैसे बयान जानबूझकर और गलत इरादे से किया गया काम है, जिसका मकसद मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देना और सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है.
ओवैसी के मुताबिक, वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है. ओवैसी ने कहा, "मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है." ओवैसी ने कमिश्नर से सरमा के खिलाफ कानून के मुताबिक तुरंत और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की.
