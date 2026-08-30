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हैदराबाद: AIMIM ने MLC रहमत बेग को निकाला, विवादों के बीच की गई कार्रवाई

पांच दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर एमएलसी बेग नजर आ रहे थे. यह वीडियो राजेंद्रनगर इलाके की एक घटना से जुड़ा था. इससे भारी विवाद खड़ा हो गया था. माना जा रहा है कि यह अनुशासनात्मक कार्रवाई इसी घटना के चलते की गई है.

एआईएमआईएम के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी सदस्य को पार्टी से निकाला गया है और अपने पद से इस्तीफ़ा देने का आदेश दिया गया है. खबरों के मुताबिक रहमत बेग अभी किसी के संपर्क में नहीं हैं. उनके इस्तीफा न सौंपने की वजह से तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं.

उन्हें अपने एमएलसी पद से इस्तीफा देने और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा सौंपने का निर्देश भी दिया गया. यह अनुशासनात्मक कार्रवाई राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है.

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) लीडरशिप ने एमएलसी मिर्जा रहमत बेग के बारे में एक अहम फैसला लिया है. पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी एस.ए. हुसैन अनवर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर घोषणा की कि बेग की पार्टी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है.

बेग, जो शुरुआत में मजलिस के पूर्व विधायक पाशा कादरी के ड्राइवर के तौर पर जुड़े थे, धीरे-धीरे पार्टी वर्कर और फिर नेता बन गए. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने अक्सर दूसरी पार्टियों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ बदतमीजी की और कई बार विवादों में घिरे रहे. पार्टी के लोग ही बताते हैं कि शहर में कहीं भी, खासकर ओल्ड सिटी में कोई झगड़ा होने पर वे अपने समर्थकों के साथ तुरंत वहां पहुंच जाते थे और हंगामा करते थे.

रहमत बेग ने आरोपों पर जवाब दिया

एआईएमआईएम एमएलसी रहमत बेग ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में चल रहे आरोपों और वायरल वीडियो पर एक वीडियो जारी किया. उन्होंने साफ किया कि जो वीडियो उनसे जोड़े जा रहे हैं, वे पूरी तरह से एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने इन वीडियो के बारे में गोलकोंडा पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस, दोनों के पास शिकायत दर्ज करा दी है.

उन्होंने कहा कि अधिकारी इन वीडियो की जांच करेंगे और इनके पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे. रहमत बेग ने बताया कि वे अभी अपने परिवार के साथ तीर्थयात्रा पर हैं. उन्होंने साफ किया कि उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से न तो पार्टी का और न ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कोई लेना-देना है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आरोपों से जुड़ी सच्चाई की पुष्टि किए बिना किसी नतीजे पर न पहुंचें. उन्होंने एआईएमआईएम के साथ बने रहने की अपनी इच्छा जताई और उम्मीद जाहिर की कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी न्याय सुनिश्चित करेंगे.