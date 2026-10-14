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AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, SIR प्रक्रिया को दी चुनौती

नई दिल्ली: AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तरीके को चुनौती दी गई है.

बीते दिनों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 10 प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भी एसआईआर और इससे संबंधित अन्य प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है.

पाशा ने पीठ से इस याचिका को उन समान मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.

ओवैसी की तरफ से पेश हुए वकील निजामुद्दीन पाशा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया. याचिका का जिक्र करते हुए पाशा ने कहा कि मामला इस बात से जुड़ा है कि SIR अभ्यास कैसे किया जा रहा है. पीठ इस मुद्दे पर दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई.

पीठ ने संकेत दिया कि वह इस मामले और इसी तरह की समान याचिकाओं के संदर्भ की जांच करेगी. पाशा ने दलील दी कि उनके सूचीबद्ध करने के अनुरोध के साथ संलग्न ज्ञापन में प्रासंगिक मामलों की पहचान कर ली गई थी.

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वह चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दे कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े हर विवादित फैसले के बारे में चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई सभी फाइल, एजेंडा, मिनट्स, नोटिंग्स और ऑब्जेक्शन्स को, संबंधित ECINET और ERONET एक्सेस लॉग्स के साथ रिकॉर्ड पर रखे.

राहुल गांधी और अन्य की चायिका में कहा गया, "इस माननीय कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए, जिसे तकनीकी विशेषज्ञों और दूसरे जाने-माने लोगों की मदद मिले. यह समिति एक तय समय के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किए गए डिलीट और मॉडिफिकेशन्स का और ECINET और ERONET समेत इलेक्टोरल-रोल डेटाबेस तक पहुंच और उनमें किए गए बदलावों का स्वतंत्र ऑडिट करेगी; और उस समिति को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के इस्तेमाल और डिप्लॉयमेंट से जुड़े फैसलों, नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, टेक्निकल डिजाइन और आर्किटेक्चर का ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की जरूरतों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समीक्षा करने का निर्देश दे."

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