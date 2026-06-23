विदेश से सीधे मेडिकल मशीनें मंगाने पर छिड़ा बड़ा विवाद, क्या इससे खतरे में पड़ जाएगी मरीजों की सुरक्षा?
अस्पतालों को सीधे हाई-एंड मेडिकल उपकरण इंपोर्ट करने की छूट देने के प्रस्ताव पर AiMeD ने कड़ा विरोध जताया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्लीः भारत की दवा नियामक संस्था, 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (CDSCO) ने हाल ही में अस्पतालों को 'हाई-एंड परिष्कृत चिकित्सा उपकरण' (बहुत एडवांस मेडिकल मशीनें) सीधे विदेश से मंगाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था. मंगलवार को 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री' (AiMeD) ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है.
संस्था का कहना है कि इससे मरीजों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर लंबे समय में गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. AiMeD के को-ऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "अस्पतालों को सीधे एडवांस मेडिकल उपकरण मंगाने की छूट देना, सामान खरीदने का एक शॉर्ट-कट तो लग सकता है. लेकिन यह मरीजों की सुरक्षा, कानून के प्रति जवाबदेही और भारत में मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योगों के लिए भविष्य में बड़ा खतरा पैदा करेगा."
राजीव नाथ ने बताया कि अभी के नियमों के मुताबिक, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और उनके तय किए गए एजेंटों की ही पूरी जिम्मेदारी होती है. मशीन बेचने के बाद भी उसकी निगरानी करना, सुरक्षा रिपोर्ट देना, खराबी सुधारना, सर्विसिंग करना और डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना उन्हीं का काम होता है. नाथ ने कहा, "अगर अस्पताल सीधे विदेश से मशीनें मंगाने लगेंगे, तो इन जरूरी जिम्मेदारियों को निभाने वाला कोई नहीं बचेगा और बड़ी लापरवाही हो सकती है."
नाथ के अनुसार, आज जब भारत सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, 'मेक इन इंडिया' और 'पीएलआई (PLI) योजना' के जरिए देश में ही मशीनें बनाने को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में यह कदम बिल्कुल उल्टा संदेश देगा. इससे उन भारतीय कंपनियों और निवेशकों का भरोसा टूटेगा जिन्होंने देश में ही ये तकनीक विकसित करने के लिए अपना बहुत सारा पैसा और संसाधन लगाया है.
उन्होंने आगे कहा, "आयात के नियमों में कोई भी ढील देने से पहले, इस बात की पारदर्शी जांच होनी चाहिए कि क्या हमारे देश की कंपनियां इसे बना सकती हैं. साथ ही इस पर सभी जुड़े पक्षों से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए. हमारा साफ मानना है कि मरीजों को इलाज मिलना, सरकारी नियमों का पालन होना और देश में सामान बनाने का लक्ष्य- ये सब एक साथ मिलकर चलने चाहिए, न कि आपस में टकराने चाहिए."
क्या हैं मुख्य चिंताएं
- सरकारी खरीद के नियमों का उल्लंघन: यह कदम 'सामान्य वित्तीय नियमों' (GFR) और सरकारी खरीद के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो किसी खास ब्रांड का नाम लेकर सामान खरीदने से रोकते हैं. किसी खास ब्रांड को शामिल करने से कुछ चुनिंदा विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और निष्पक्षता खत्म होगी.
- नियमों की अनदेखी: अस्पतालों को 'MDR-17 इंपोर्ट लाइसेंस' के बिना सीधे विदेश से मशीनें मंगाने की छूट देना, 'मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017' का उल्लंघन है. यह नियम भारत में आने वाले सभी मेडिकल उपकरणों के लिए लाइसेंस और सख्त निगरानी को जरूरी बनाता है. ऐसा न होने से मरीजों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. खास बात यह है कि नियमों में ऐसी ढील भारतीय कंपनियों को भारत या विदेश के अस्पतालों के लिए नहीं मिलती है.
- पुरानी मशीनों को मंगाने का पिछला उदाहरण: अतीत में भी सेकंड-हैंड या सुधारी हुई (रिफर्बिश्ड) विदेशी मशीनों को भारत लाने की ऐसी ही कोशिशें हुई थीं. लेकिन मरीजों की सुरक्षा और देश के उद्योगों को बचाने के लिए उन्हें खारिज कर दिया गया था.
- CDSCO की साख पर आंच: सरकारी टेंडरों में केवल विदेशी सर्टिफिकेट (जैसे CE या USFDA) की मांग करना यह दिखाता है कि विदेशी मंजूरियां भारत की अपनी संस्था 'CDSCO' से बेहतर हैं. इससे भारत की अपनी नियामक संस्था पर भरोसा कमजोर होता है.
- DPIIT सरकारी खरीद आदेश का उल्लंघन: सीधे विदेश से सामान मंगाना और टेंडर में ऐसी शर्तें रखना जिससे केवल खास विदेशी ब्रांड ही आ सकें, सरकारी नियमों के खिलाफ है. नियम के मुताबिक 200 करोड़ रुपये से कम की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर नहीं निकाला जा सकता, ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान न हो.
व्यापक प्रभाव
राजीव नाथ ने बताया कि 'AiMeD' ने भारत के दवा नियामक 'CDSCO' से इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है, जो अस्पतालों को सीधे विदेशों से सामान मंगाने की छूट देता है. राजीव नाथ ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल राजीव सिंह रघुवंशी को पत्र लिखकर ये मांगें रखी हैं:
- निष्पक्ष नियम बनाएं: भविष्य के सभी नियम किसी खास देश, कंपनी या तकनीक का पक्ष लिए बिना सबके लिए बराबर होने चाहिए.
- देश की क्षमता जांचें: आयात (इंपोर्ट) के नियमों में कोई भी ढील देने से पहले यह देखा जाए कि क्या भारतीय कंपनियां उसे बनाने में सक्षम हैं.
- सरकारी योजनाओं का ध्यान रखें: सभी फैसले 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023' के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिए जाएं.
- स्वदेशी उपकरणों की लिस्ट बनाएं: मेडिकल उपकरणों की एक 'राष्ट्रीय सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' तैयार की जाए, ताकि कंपनियों को पता रहे कि देश में किस चीज की मांग है और वे उसमें पैसा लगा सकें.
- भारतीय उद्योगों पर असर की जांच हो: आयात को बढ़ावा देने वाला कोई भी नया नियम लाने से पहले, इस बात की जांच की जाए कि उसका भारतीय उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा.
राजीव नाथ के अनुसार, इस प्रस्ताव से देश के भीतर निवेश करने और नई तकनीक विकसित करने वाली भारतीय कंपनियों का हौसला टूटेगा. नाथ ने कहा, "यह कदम भारतीय उत्पादों के मुकाबले विदेशी सामानों को व्यापार में ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा. इससे भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और संकट के समय दवाओं-मशीनों की आपूर्ति की क्षमता कमजोर होगी. यह फैसला ऐसे समय में बिल्कुल उल्टा संदेश देता है, जब भारत दुनिया भर के लिए मेडिकल तकनीक का एक बड़ा केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है."
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