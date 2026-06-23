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विदेश से सीधे मेडिकल मशीनें मंगाने पर छिड़ा बड़ा विवाद, क्या इससे खतरे में पड़ जाएगी मरीजों की सुरक्षा?

नई दिल्लीः भारत की दवा नियामक संस्था, 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' (CDSCO) ने हाल ही में अस्पतालों को 'हाई-एंड परिष्कृत चिकित्सा उपकरण' (बहुत एडवांस मेडिकल मशीनें) सीधे विदेश से मंगाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा था. मंगलवार को 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री' (AiMeD) ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है.

संस्था का कहना है कि इससे मरीजों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर लंबे समय में गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. AiMeD के को-ऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, "अस्पतालों को सीधे एडवांस मेडिकल उपकरण मंगाने की छूट देना, सामान खरीदने का एक शॉर्ट-कट तो लग सकता है. लेकिन यह मरीजों की सुरक्षा, कानून के प्रति जवाबदेही और भारत में मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योगों के लिए भविष्य में बड़ा खतरा पैदा करेगा."

राजीव नाथ ने बताया कि अभी के नियमों के मुताबिक, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और उनके तय किए गए एजेंटों की ही पूरी जिम्मेदारी होती है. मशीन बेचने के बाद भी उसकी निगरानी करना, सुरक्षा रिपोर्ट देना, खराबी सुधारना, सर्विसिंग करना और डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना उन्हीं का काम होता है. नाथ ने कहा, "अगर अस्पताल सीधे विदेश से मशीनें मंगाने लगेंगे, तो इन जरूरी जिम्मेदारियों को निभाने वाला कोई नहीं बचेगा और बड़ी लापरवाही हो सकती है."

नाथ के अनुसार, आज जब भारत सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, 'मेक इन इंडिया' और 'पीएलआई (PLI) योजना' के जरिए देश में ही मशीनें बनाने को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में यह कदम बिल्कुल उल्टा संदेश देगा. इससे उन भारतीय कंपनियों और निवेशकों का भरोसा टूटेगा जिन्होंने देश में ही ये तकनीक विकसित करने के लिए अपना बहुत सारा पैसा और संसाधन लगाया है.

उन्होंने आगे कहा, "आयात के नियमों में कोई भी ढील देने से पहले, इस बात की पारदर्शी जांच होनी चाहिए कि क्या हमारे देश की कंपनियां इसे बना सकती हैं. साथ ही इस पर सभी जुड़े पक्षों से सलाह-मशविरा किया जाना चाहिए. हमारा साफ मानना है कि मरीजों को इलाज मिलना, सरकारी नियमों का पालन होना और देश में सामान बनाने का लक्ष्य- ये सब एक साथ मिलकर चलने चाहिए, न कि आपस में टकराने चाहिए."