AiMeD ने मेडिकल डिवाइस के मूल्य निर्धारण पर बहु-हितधारक डायलॉग की मांग की
AiMeD के अनुसार, बहु-हितधारक बातचीत से सही कीमत तय होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम कम होंगे और 'हेल्थ फॉर ऑल' के लिए कवरेज बढ़ेगा.
Published : April 28, 2026 at 4:01 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: औषध विभाग (DoP), राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA), और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) द्वारा मेडिकल डिवाइस के मूल्य विनियमन (Price Regulation) की समीक्षा करने के लिए शुरू किए गए कदम की पृष्ठभूमि में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) ने सरकार से एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, IMA, कंज्यूमर एंड पेशेंट इंटरेस्ट ग्रुप एसोसिएशन, और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ बहु-हितधारक बातचीत करने की अपील की है.
AiMeD के अनुसार, इससे सही कीमत तय होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम कम होंगे और 'हेल्थ फॉर ऑल' के लिए कवरेज बढ़ेगा. इसने गुणवत्ता या सप्लाई से समझौता किए बिना जरूरी मेडिकल डिवाइस की कीमत में सुधार को सही बनाने के लिए सबूतों पर आधारित पायलट परियोजना का भी सुझाव दिया.
औषध विभाग, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में मेडिकल डिवाइस की कीमत के मुद्दे पर AiMeD और दूसरे हितधारकों के साथ बैठक की.
AiMeD के फोरम समन्वयक राजीव नाथ ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "औषध विभाग, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच चर्चा से डिवाइस मूल्य निर्धारण में खामियों को ठीक करने का अवसर मिलता है."
समीक्षा की जरूरत
यह प्रस्तावित समीक्षा ज़रूरी मेडिकल डिवाइस की कीमतों में बड़े अंतर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जो अक्सर ज्यादा ट्रेड मार्जिन और अस्पष्ट सप्लाई चेन (Opaque Supply Chains) की वजह से होता है. अधिकारियों ने बताया कि इस काम का उद्देश्य मौजूदा नियामक प्रणाली का आकलन करना और यह सुनिश्चित करने के तरीके ढूंढना है कि मरीजों को इंडस्ट्री की स्थिरता से समझौता किए बिना सस्ते, अच्छी गुणवत्ता वाले डिवाइस मिलें.
इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि समीक्षा में पूरी प्राइसिंग चेन की जांच की जा सकती है— इंपोर्ट लैंडेड कॉस्ट (किसी उत्पाद को विदेश से आयात करके गोदाम या दुकान तक पहुंचाने की कुल लागत) या फैक्ट्री की कीमत (Ex-Factory Price) से लेकर टैक्स के बाद मरीजों द्वारा दी जाने वाली अंतिम कीमत तक. पॉलिसी बनाने वालों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे यह देखें कि क्या मौजूदा मूल्य नियंत्रण उपाय काफी हैं या मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए एक बड़े, अधिक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क की जरूरत है.
AiMeD ने औषध विभाग, NPPA, और MoH&FW द्वारा मेडिकल डिवाइस के मूल्य विनियमन की समीक्षा करने पर विचार का स्वागत किया है. नाथ ने कहा कि नैतिक निर्माता (Ethical Manufacturer) अभी मरीजों को सस्ता सामान देने में मजबूर हैं.
बहु हितधारक संवाद
नाथ के अनुसार, सप्लाई चेन में तर्कसंगत, नैतिक मार्कअप (उत्पाद की मूल लागत और उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर) को परिभाषित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक बहु-हितधारक संवाद जरूरी है - आयात लागत या कारखाने से बाहर की कीमत से लेकर जीएसटी के बाद अंतिम उपभोक्ता मूल्य तक.
उन्होंने कहा, "इससे सही कीमत तय हो सकेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम कम होंगे, और 'हेल्थ फॉर ऑल' के लिए कवरेज बढ़ेगा. भ्रामक और बढ़ी हुई MRP से आगे बढ़कर, सही कीमतों पर सबूतों पर आधारित पॉलिसी को अपनाने का यह सही समय है."
साक्ष्य-आधारित नीति की अवधारणा के बारे में बताते हुए, नाथ ने कहा, "अगर सरकार AiMeD के सुझाव के अनुसार साक्ष्य-आधारित पायलट शुरू करती है, तो कंज्यूमर गुणवत्ता या सप्लाई से समझौता किए बिना जरूरी मेडिकल डिवाइस की कीमतों में बड़ी और सही कमी देख सकते हैं."
उदाहरण के लिए, नाथ के अनुसार, एक सिरिंज जिसकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 3 रुपये और MRP 30 रुपये है, उसका उचित मूल्य 12 रुपये हो सकता है; एक IV कैनुला जिसकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 6 रुपये और MRP 120 रुपये से ज्यादा है, उसका उचित मूल्य 24 रुपये हो सकता है; एक पेसमेकर जिसे 25,000 रुपये में इंपोर्ट किया गया है और जिसका MRP 2 लाख रुपये है, उसका उचित मूल्य 75,000 रुपये हो सकता है; और एक हार्ट वाल्व जिसे 4 लाख रुपये में इंपोर्ट किया गया है और जिसकी अभी MRP 26 लाख रुपये है, उसका उचित मूल्य 8 लाख रुपये हो सकता है.
नाथ ने कहा, "हम ट्रेड एसोसिएशन के प्रस्तावों पर समानांतर पायलट का भी समर्थन करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बिलिंग को खरीद लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा रखना. इसका उद्देश्य सही मुनाफा कमाना है जो क्वालिटी और सर्विस को बनाए रखे, साथ ही मुनाफाखोरी को रोके और मार्केटप्लेस (विपणन स्थल) में भरोसा वापस लाए."
साक्ष्य आधारित नीति
सबूतों पर आधारित नीति से पूरी वैल्यू चेन में मूल्य निर्धारण संरचना की जांच करने की उम्मीद है—एक्स-फैक्ट्री या इम्पोर्ट लैंडेड कॉस्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, हॉस्पिटल मार्कअप और फाइनल कंज्यूमर प्राइसिंग तक. इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का तर्क है कि मौजूदा सिस्टम में अक्सर लेयर्ड मार्कअप और सीमित पारदर्शिता के कारण बहुत ज्यादा MRPs होते हैं.
प्रस्तावित मॉडल के तहत, डेटा-ड्रिवन एनालिसिस का इस्तेमाल करके एक 'फेयर प्राइस' (उचित मूल्य) बेंचमार्क बनाया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को सही रिटर्न मिले और ज्यादा प्रॉफिट कमाने से रोका जा सके.
AiMeD ने कहा कि नैतिक मैन्युफैक्चरर अभी सप्लाई चेन में अस्पष्ट मार्कअप की वजह से मजबूर हैं, जिससे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRPs) बढ़ जाते हैं और अंत में मरीजों पर बोझ पड़ता है. नाथ ने कहा, "भ्रामक बढ़े हुए MRP से आगे बढ़कर, सही कीमतों पर सबूतों पर आधारित पॉलिसी शुरू करने का यह सही समय है."
उचित मूल्य बेंचमार्क
यह प्रस्ताव एक उचित मूल्य बेंचमार्क बनाने पर केंद्रित है जो मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उचित मार्कअप को दिखाता है. AiMeD ने कहा कि ऐसा फ्रेमवर्क इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने और कवरेज को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जो सरकार के यूनिवर्सल हेल्थकेयर एक्सेस के बड़े लक्ष्य के साथ मेल खाता है.
इंडस्ट्री के हितधारकों का मानना है कि सबूतों पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट्स इन प्राइसिंग मॉडल्स को देश भर में लागू करने से पहले प्रमाणित करने में मदद कर सकते हैं. AiMeD ने जोर दिया कि इसका मकसद कीमतों को कम करना नहीं बल्कि तर्कसंगत बनाना है—यह पक्का करना कि मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हॉस्पिटल मुनाफाखोरी को रोकते हुए व्यावहारिक बने रहें.
एसोसिएशन ने ट्रेड संघों के उन प्रस्तावों का भी समर्थन किया जिनमें हॉस्पिटल बिलिंग को प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से 50 प्रतिशत ज्यादा रखने की बात कही गई थी. उनका तर्क था कि ऐसे उपायों से बहुत ज्यादा मार्कअप पर रोक लगेगी और पूरे इकोसिस्टम में ठीक-ठाक मुनाफा होगा.
हाल के वर्षों में सरकार ने कार्डियक स्टेंट और घुटने के इम्प्लांट जैसे कुछ खास सेगमेंट में अधिकतम मूल्य सीमा (Price Cap) लगाकर दखल दिया है. हालांकि, मेडिकल डिवाइस का बड़ा सेक्टर अभी भी थोड़ा ही विनियमित है, जिससे कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर आता है.
केंद्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में संसद को बताया कि सरकार ने मेडिकल डिवाइस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें मेडिकल डिवाइस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देने की स्कीम शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है. इसके लिए वह जरूरी एरिया में मदद दे रही है, जिसमें खास पार्ट्स और एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट, क्लिनिकल स्टडीज के लिए मदद, साझा बुनियादी ढांचा का विकास और इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शामिल है.
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