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आसाराम को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, लेकिन 24 घंटे मदद की आवश्यकता: एम्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (AIIMS) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, खुद को भगवान मानने वाले आसाराम को अपनी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, हालांकि उन्हें 24 घंटे मदद की जरूरत है.

इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने की. बेंच ने रिपोर्ट की जांच की और कहा कि वह 6 अगस्त को आसाराम की मेडिकल बेल की अर्जी पर सुनवाई करेगी.

रिपोर्ट की जांच करने के बाद, बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि रिपोर्ट के पहले हिस्से में कहा गया है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है. हालांकि, बेंच ने आगे कहा कि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें 24 घंटे मेडिकल मदद की जरूरत है. बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई गुरुवार को तय की है.

21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डायरेक्टर से खुद को भगवान मानने वाले आसाराम की हालत की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा था, जिन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम बेल के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बेंच ने मेडिकल बोर्ड से एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.

27 मई को, राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग से रेप के मामले में अस्सी साल के आसाराम को मिली सजा और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा. पिछली सुनवाई में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सिर्फ तीन महीने पहले आसाराम ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा की थी. मेहता ने जोर देकर कहा कि उन्हें बेल इस आधार पर मिली थी कि वह वेजेटेटिव स्टेट में थे. मेहता ने आगे कहा, "लेकिन अब वह घूम रहे हैं."