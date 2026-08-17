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देशभर में रेटिना विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए AIIMS आरपी सेंटर ने लॉन्च किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह है योजना

नई दिल्ली: एम्स के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेज ने रेटिना की देखभाल की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कस्टमाइज़्ड रेटिना ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किए हैं. यह भारत का अपनी तरह का पहला और अत्याधुनिक ट्रेनिंग हब है, जो एडवांस्ड रेटिना स्किलिंग और नेत्र रोग विशेषज्ञों (ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट) के लिए हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है. अगले तीन सालों में सौ से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देने की योजना है. यह अपनी तरह की पहली सुविधा है जिसका मकसद पूरे भारत में रेटिना की देखभाल में क्लिनिकल क्षमताओं को मजबूत करना है.

रोश इंडिया हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट (आरआईएचआई) की साझेदारी में विकसित यह प्लेटफॉर्म एम्स की क्लिनिकल और एकेडमिक विशेषज्ञता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ जोड़ता है, ताकि रेटिना की बीमारियों में हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग, रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक स्केलेबल मॉडल बनाया जा सके. इस प्रोग्राम के केंद्र में एक अत्याधुनिक 'रेटिना स्किल लैब (कॉम्प्रिहेंसिव रेटिनल एजुकेशन) है, जो हाई-रिजॉल्यूशन ओसीटी, फंडस कैमरा और खास माइक्रोस्कोप से लैस है, ताकि मॉड्यूलर रेटिना ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाया जा सके. इस सेंटर का मकसद अगले तीन सालों में पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम से सौ से ज्यादा नेत्र रोग विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देना है.

डॉ. राधिका टंडन, हेड एम्स आरपी सेंटर (ETV Bharat)

नेत्र रोग विशेषज्ञ आठ मॉड्यूल में एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का अनुभव करेंगे. इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह रेटिना की बीमारियों का समय रहते पता लगाने, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए जरूरी ट्रेनिंग दे सके. एम्स आरपी सेंटर में ऑप्थैल्मोलॉजी की प्रोफेसर और सेंटर की प्रमुख डॉ. राधिका टंडन ने कहा कि खास जानकारी और अनुभव वाले लोगों की कमी के कारण रेटिना की देखभाल की क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है. रेटिना की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल जानकारी के साथ-साथ क्लिनिकल स्किल और प्रैक्टिकल क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी. इसके लिए ऐसे कुशल पेशेवरों की जरूरत है जो बीमारी की शुरुआती पहचान कर सकें, सही निदान कर सकें और सही इलाज दे सकें.

मॉड्यूलेटेड रेटिना ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलेगा ये फायदा

एम्स के आरपी सेंटर में नेशनल रेटिना स्किल डेवलपमेंट लैब का 'मॉड्यूलेटेड रेटिना ट्रेनिंग प्रोग्राम' नेत्र रोग विशेषज्ञों को व्यवस्थित, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा. इससे देशभर में रेटिना की देखभाल की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

बताया गया कि, हमारा विजन कुशल लोगों के दायरे को स्पेशलिस्ट सेंटरों से आगे बढ़ाना और सामान्य नेत्र रोग विशेषज्ञों (खासकर पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम करने वालों को) प्रैक्टिकल क्षमताओं से लैस करना रेटिना से जुड़ी बीमारियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और उनका इलाज करना है. इससे जमीनी स्तर पर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और भारत में रोकी जा सकने वाली दृष्टि हानि को कम करने में मदद मिलेगी. भारत में हमेशा के लिए दृष्टि चले जाने के मुख्य कारणों में रेटिना से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं. इन बीमारियों का बढ़ता बोझ और साथ ही रेटिना विशेषज्ञों और बुनियादी सुविधाओं की कमी, रेटिना की देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने की जरूरत को दिखाती है.