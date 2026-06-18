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एम्स ऋषिकेश के अधिकारी ने 15 लाख लेकर बिठाया डमी कैंडिडेट, मूल अभ्यर्थी के साथ गिरफ्तार

मूल अभ्यर्थी दलपत लाल मीना/ दलाल रूकमेष मीना ( Courtesy - SOG )

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) लगातार कार्रवाई कर रही है. अब स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामले में मूल अभ्यर्थी और दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में मूल अभ्यर्थी दलपत लाल मीना और दलाल रूकमेष मीना को गिरफ्तार किया है. रूकमेष मीना एम्स ऋषिकेश, उत्तराखंड में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है. दलपत ने परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के लिए रूकमेष से 15 लाख रुपए में सौदा किया. उसने उसे 15 लाख रुपए जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर दिए. प्रवेश पत्र में गड़बड़ी कर बिठाया डमी: एसओजी की जांच में सामने आया कि दलपत मीना के प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ करके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो की जगह अन्य व्यक्ति की फोटो प्रिंट की गई. दलपत की जन्मतिथि 15 जुलाई, 1986 है. जिसे प्रवेश पत्र में बदलकर 15 जुलाई, 1997 की गई. प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर दलपत मीना की जगह किसी अन्य को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दिलवाई गई. पढ़ें: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना टीचर, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे