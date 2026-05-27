युवाओं में तेजी से बढ़ रहा हाइपरटेंशन चिंताजनक, जानिए- AIIMS के डॉक्टर ने क्या दी सलाह
भारत में हाई ब्लड प्रेशर अब बड़े स्वास्थ्य संकट में बदला,दिल्ली AIIMS के विशेषज्ञों ने बताया कि देश में करीब 30 करोड़ लोग हाई प्रभावित
Published : May 27, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत में हाई ब्लड प्रेशर अब तेजी से एक बड़े स्वास्थ्य संकट में बदलता जा रहा है. AIIMS दिल्ली के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि युवाओं में भी हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. JACC में प्रकाशित नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं, लेकिन इलाज और कंट्रोल की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.
करोड़ों लोग हाई BP के शिकार, अपनी बीमारी का पता नहीं: भारत में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन अब एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है. JACC की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में करोड़ों लोग हाई BP से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बीमारी का पता तक नहीं है.विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी की पहचान और सस्ती दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद जागरूकता और इलाज की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है.
शहरी क्षेत्रों में ब्लड प्रेशर मरीजों की बढ़ रही संख्या: रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बहुत कम लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं. यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका BP लगातार बढ़ा हुआ है,लेकिन वे या तो इलाज नहीं करा रहे या फिर बीच में दवाइयां छोड़ देते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि यही लापरवाही आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले: रिपोर्ट में दिल्ली और आसपास के इलाकों को लेकर भी चिंता जताई गई है.पिछले दो दशकों में राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में दो से तीन गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. डॉक्टरों के मुताबिक खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा नमक का सेवन, तनाव, नींद की कमी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसकी बड़ी वजह बन रही है.
भारत के युवाओं में बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले: भारत में हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बन चुका है.चिंता की बात ये है कि अब कम उम्र के लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है, खासकर शहरी इलाकों में.अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी की बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है.सबसे जरूरी है कि लोग नियमित रूप से अपना BP चेक कराएं, नमक कम लें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां नियमित लें.
भारत में इलाज की व्यवस्था आसान लेकिन सिस्टम में कमजोरियां: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इलाज की व्यवस्था काफी आसान है.आर्थिक रूप से मजबूत और शहरी इलाकों में इलाज बेहतर है,लेकिन ग्रामीण और गरीब आबादी इस मामले में अब भी पीछे है. इसके अलावा दवाइयों की कमी, मरीजों का नियमित फॉलोअप ना करना और हेल्थ सिस्टम की कमजोरियां भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.
भारत में दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा: इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए रिपोर्ट में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी और आसान इलाज प्रोटोकॉल जैसी रणनीतियों पर जोर दिया गया है.विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए तो आने वाले वर्षों में भारत में दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा और तेजी से बढ़ सकता है.
जांच, सही इलाज और लाइफस्टाइलके बदलाव जरूरी
हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर लोग सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं,लेकिन डॉक्टरों की साफ चेतावनी है कि अगर समय रहते जांच, सही इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया गया तो ये खामोश बीमारी आने वाले समय में बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकती है.
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