AIIMS की ऐतिहासिक कामयाबी: दिल्ली बैठे डॉक्टर ने अंटार्कटिका में की मरीज की जांच, टेली-रोबोटिक्स ने रचा इतिहास

''भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने वाला देश बन चुका है''.-डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री

AIIMS ने रचा इतिहास
AIIMS ने रचा इतिहास
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 11:03 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी दुनिया अंटार्कटिका, जहां तापमान माइनस में होता है और इंसानी जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन अब भारत ने वहां भी मेडिकल साइंस का परचम लहरा दिया है.

AIIMS नई दिल्ली ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. AIIMS में “टेली-रोबोटिक डायग्नोस्टिक्स” का लाइव डेमो आयोजित किया गया, जो भारत और अंटार्कटिका के मैत्री स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने इस तकनीक को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और डिजिटल हेल्थ मिशन की बड़ी उपलब्धि बताया. टेली-रोबोटिक डायग्नोस्टिक्स का मतलब है, डॉक्टर एक जगह बैठकर रोबोटिक सिस्टम के ज़रिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे मरीज की जांच कर सकते हैं.

डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री (ETV BHARAT)

इस डेमो में दिल्ली के AIIMS से डॉक्टरों ने अंटार्कटिका स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन “मैत्री” में मौजूद मरीजों की मेडिकल जांच का परीक्षण किया. मतलब अब अगर अंटार्कटिका जैसे दूरस्थ और कठिन इलाकों में कोई वैज्ञानिक या रिसर्चर बीमार पड़ता है तो उसे तुरंत भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मिल सकती है.

दिल्ली से अंटार्कटिका तक, AIIMS ने रचा इतिहास: भारत का “मैत्री” रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है, जहां भारतीय वैज्ञानिक मौसम, ग्लेशियर, और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करते हैं. वहां मेडिकल सुविधा सीमित होती है. किसी गंभीर स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराना मुश्किल होता है. ऐसे में यह टेली-रोबोटिक तकनीक जीवन रक्षक साबित हो सकती है. इस ऐतिहासिक पहल में कई संस्थानों ने सहयोग किया, जिनमें प्रमुख हैं: National Centre for Polar and Ocean Research, Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital Innovation Hub for Connected Health Care इन सभी के संयुक्त प्रयास से यह तकनीकी प्रदर्शन सफल रहा.

डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री
डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat)

भारत टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने वाला देश बन चुका: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने वाला देश बन चुका है. उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन और आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में बड़ा कदम है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह तकनीक सीमा क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के ग्रामीणों के लिए समुद्री जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए और अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी उपयोगी हो सकती है. मतलब अब डॉक्टर और मरीज के बीच की दूरी खत्म होने जा रही है.

यह सिर्फ एक मेडिकल डेमो नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक ताकत, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है. दिल्ली से अंटार्कटिका तक सफल कनेक्टिविटी यह बताता है कि भारत अब दुनिया के सबसे कठिन भू-भागों में भी हेल्थ टेक्नोलॉजी पहुंचाने की क्षमता रखता है. जहाँ कभी अंटार्कटिका तक सिर्फ रिसर्च टीम पहुंचती थी, अब वहाँ भारत के डॉक्टर भी डिजिटल रूप से मौजूद रहेंगे. यह है नए भारत की तस्वीर, जहां विज्ञान, तकनीक और स्वास्थ्य सेवा मिलकर इतिहास रच रहे हैं.

