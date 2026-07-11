AIIMS भुवनेश्वर ने रचा इतिहासः रोबोटिक तकनीक से किये 100 ऑपरेशन
AIIMS भुवनेश्वर में जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी और ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में रोबोटिक सर्जरी होती है. बिकाश कुमार दास की रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST
भुवनेश्वर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भुवनेश्वर ने अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक की मदद से 100 सफल ऑपरेशन पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह मुकाम हासिल करने वाला ओडिशा का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है. यह उपलब्धि न केवल एम्स भुवनेश्वर के लिए, बल्कि ओडिशा और पूर्वी भारत की पूरी सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बहुत बड़ी बात है.
एम्स भुवनेश्वर अलग-अलग विभागों में रोबोट की मदद से सर्जरी करता है. जैसे जनरल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, प्रसूति और स्त्री रोग (गाइनेकोलॉजी), मोटापा घटाने की सर्जरी (बेरिएट्रिक सर्जरी) और बच्चों के जटिल ऑपरेशन. रोबोटिक तकनीक से किए जाने वाले ऑपरेशन न केवल सटीक होते हैं, बल्कि इनसे मरीजों को दर्द भी कम होता है और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं.
୧୦୦ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ବହୁମୁଖୀ ରୋବୋଟିକ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାର… pic.twitter.com/ifspg9Wmzm— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) July 10, 2026
एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉ. आशुतोष बिस्वास ने कहा, "100 रोबोटिक सर्जरी की सफलता ओडिशा में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने की एम्स की प्रतिबद्धता को दिखाती है." उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एम्स के सभी डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी.
ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने एम्स भुवनेश्वर के कर्मचारियों को बधाई दी और कहा, "सफलतापूर्वक 100 अत्याधुनिक रोबोट-सहायता प्राप्त सर्जरी पूरी करने के लिए एम्स भुवनेश्वर को हार्दिक बधाई. इसने पूरी तरह से काम करने वाले, बहु-विषयक रोबोटिक सर्जिकल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने वाला ओडिशा का पहला सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान होने का गौरव हासिल किया है. मैं स्वास्थ्य सेवा और जनसेवा में उत्कृष्टता की दिशा में इस निरंतर प्रयास के लिए संस्थान के सभी डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देता हूं."
इस सेवा की शुरुआत से पहले, ओडिशा के मरीजों को एडवांस रोबोटिक सर्जरी के लिए चेन्नई, हैदराबाद या नई दिल्ली जैसे शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी. लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे. अब, राज्य के हजारों मरीजों को एम्स, भुवनेश्वर में सरकारी दरों पर इस अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा का सीधा लाभ मिल रहा है. इससे ओडिशा की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया आयाम मिला है. विश्व स्तरीय इलाज आम आदमी की पहुंच में आ गया है.
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