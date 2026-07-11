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AIIMS भुवनेश्वर ने रचा इतिहासः रोबोटिक तकनीक से किये 100 ऑपरेशन

भुवनेश्वर एम्स ने रोबोटिक असिस्टेड 100 सफल सर्जरी पूरी कीं. इस उपलब्धि का जश्न मनाते डॉक्टर और स्टाफ. ( ETV Bharat )

एम्स भुवनेश्वर अलग-अलग विभागों में रोबोट की मदद से सर्जरी करता है. जैसे जनरल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, प्रसूति और स्त्री रोग (गाइनेकोलॉजी), मोटापा घटाने की सर्जरी (बेरिएट्रिक सर्जरी) और बच्चों के जटिल ऑपरेशन. रोबोटिक तकनीक से किए जाने वाले ऑपरेशन न केवल सटीक होते हैं, बल्कि इनसे मरीजों को दर्द भी कम होता है और वे जल्दी ठीक हो जाते हैं.

भुवनेश्वर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भुवनेश्वर ने अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक की मदद से 100 सफल ऑपरेशन पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है. यह मुकाम हासिल करने वाला ओडिशा का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है. यह उपलब्धि न केवल एम्स भुवनेश्वर के लिए, बल्कि ओडिशा और पूर्वी भारत की पूरी सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बहुत बड़ी बात है.

एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉ. आशुतोष बिस्वास ने कहा, "100 रोबोटिक सर्जरी की सफलता ओडिशा में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने की एम्स की प्रतिबद्धता को दिखाती है." उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एम्स के सभी डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी.

ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने एम्स भुवनेश्वर के कर्मचारियों को बधाई दी और कहा, "सफलतापूर्वक 100 अत्याधुनिक रोबोट-सहायता प्राप्त सर्जरी पूरी करने के लिए एम्स भुवनेश्वर को हार्दिक बधाई. इसने पूरी तरह से काम करने वाले, बहु-विषयक रोबोटिक सर्जिकल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने वाला ओडिशा का पहला सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थान होने का गौरव हासिल किया है. मैं स्वास्थ्य सेवा और जनसेवा में उत्कृष्टता की दिशा में इस निरंतर प्रयास के लिए संस्थान के सभी डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देता हूं."

भुवनेश्वर एम्स ने रोबोटिक असिस्टेड 100 सफल सर्जरी पूरी कीं. इस उपलब्धि का जश्न मनाते डॉक्टर और स्टाफ. (ETV Bharat)

इस सेवा की शुरुआत से पहले, ओडिशा के मरीजों को एडवांस रोबोटिक सर्जरी के लिए चेन्नई, हैदराबाद या नई दिल्ली जैसे शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी. लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे. अब, राज्य के हजारों मरीजों को एम्स, भुवनेश्वर में सरकारी दरों पर इस अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा का सीधा लाभ मिल रहा है. इससे ओडिशा की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया आयाम मिला है. विश्व स्तरीय इलाज आम आदमी की पहुंच में आ गया है.

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