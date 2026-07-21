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जंतर-मंतर पर पुलिस ऐक्शन और NEET सुधार पर एकजुट हुए देशभर के डॉक्टर, राष्ट्रपति और PM से दखल की मांग

नीट पेपर लीक और जंतर-मंतर बवाल पर डॉक्टरों की देशव्यापी एकजुटता. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से तुरंत दखल की मांग की. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट

Chalo Sansad protest
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक पर लाठीचार्ज करता एक पुलिसकर्मी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 2:17 PM IST

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नई दिल्लीः भारत के कुछ प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के रेजिडेंट डॉक्टरों के संघों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग करने के लिए हाथ मिलाया है. इसके साथ ही, उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के तरीके और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग की है.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक पूर्व अध्यक्ष ने मंगलवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "भले ही ये मांगें अलग-अलग स्तर पर उठाई गई हैं, लेकिन ये बयान चिकित्सा जगत के भीतर एक बड़ी आम सहमति को दर्शाते हैं."

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. (IANS)

एम्स नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और महाराष्ट्र के कई डॉक्टरों के संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं. उन्होंने मेडिकल शिक्षा, संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में जनता का भरोसा दोबारा कायम करने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है.

इस बढ़ती मांग में शामिल होने वाला सबसे नया नाम एम्स नई दिल्ली का रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है. इस संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और जंतर-मंतर पर हुई घटनाओं की स्वतंत्र जांच के आदेश देने की अपील की है.

अपने पत्र में एम्स आरडीए ने प्रदर्शन स्थल से आ रही "चिंताजनक रिपोर्टों और हर तरफ दिख रहे वीडियो व तस्वीरों पर गहरा दुख" जताया है. उन्होंने कहा कि छात्रों और डॉक्टरों सहित शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और शारीरिक बल प्रयोग की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं.

एसोसिएशन ने कहा कि हालांकि इस घटना के कुछ पहलुओं पर विवाद बना हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर मौजूद वीडियो और चश्मदीदों के बयानों ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने उन वीडियो की तरफ भी ध्यान दिलाया जिनमें कथित तौर पर पुलिसकर्मी अपने चेहरे और नाम के बैज (नेम प्लेट) छिपाए हुए दिख रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी हरकतें कानून व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को खत्म करती हैं.

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर अपने ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान. (IANS)

एम्स के डॉक्टरों ने उन वीडियो का भी जिक्र किया जिनमें सुरक्षाकर्मी कथित तौर पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर और छात्रों के साथ आक्रामक व्यवहार करते दिख रहे हैं. उनका कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है.

संविधान द्वारा नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाने की बात दोहराते हुए, एम्स आरडीए (AIIMS RDA) ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कोई भी कार्रवाई संयम, जवाबदेही और मानवीय सम्मान को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए. उन्होंने राष्ट्रपति से जंतर-मंतर की घटनाओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने, अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करने, शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को फिर से रेखांकित करने और सोनम वांगचुक को लगातार अस्पताल में रखे जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध किया.

एम्स के डॉक्टरों ने उन रिपोर्टों पर भी चिंता जताई, जिनमें कहा गया था कि वांगचुक को मेडिकल सलाह के खिलाफ छुट्टी (LAMA - लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस) लेने की इच्छा जताने के बावजूद कथित तौर पर अस्पताल से जाने की अनुमति नहीं दी गई. एसोसिएशन ने कहा कि यदि ये रिपोर्टें सच हैं, तो यह मरीज की स्वतंत्रता, उसकी सहमति और चिकित्सा नैतिकता के स्थापित सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

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रैपिड एक्शन फोर्स का एक जवान सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर पार्टी के ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का गोला दागता हुआ. (IANS)

खुद को एक गैर-राजनीतिक संगठन बताते हुए, आरडीए ने कहा कि हर व्यक्ति के पास शांतिपूर्ण विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्होंने उम्मीद जताई कि रचनात्मक बातचीत के ज़रिए जायज़ चिंताओं का समाधान निकाला जाएगा. अस्पताल में भर्ती किए जाने के मुद्दे पर सबसे कड़ी आपत्ति वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) की ओर से आई है, जहां वांगचुक को भर्ती कराया गया है.

सफदरजंग आरडीए ने कहा कि अस्पतालों को केवल इलाज और सुधार का संस्थान बने रहना चाहिए, और उन्हें कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के हिस्से के रूप में काम करते हुए दिखाई दें. उन्होंने अस्पताल के भीतर असाधारण सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, जिनमें वार्डों तक लोगों की पहुंच को रोकना, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और अस्पताल की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालना शामिल है.

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सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर के पास संसद की ओर ‘चलो संसद’ विरोध मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. (IANS)

एसोसिएशन ने इस बात की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की कि क्या इन सुरक्षा इंतजामों के कारण मरीजों की देखभाल पर असर पड़ा या डॉक्टरों के पेशेवर काम और उनकी स्वतंत्रता के साथ समझौता किया गया. इसके साथ ही उन्होंने मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की, जिसमें कानूनी रूप से मान्य होने पर मेडिकल सलाह के खिलाफ छुट्टी (LAMA) लेने का अधिकार भी शामिल है.

सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के महासचिव डॉ. आयुष राज ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "यह मामला मरीजों के अधिकारों, डॉक्टरों के फैसले लेने की आज़ादी और सरकारी संस्थानों के बीच के संबंधों पर बड़े सवाल खड़े करता है. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अस्पतालों में जनता का भरोसा बना रहे और डॉक्टर स्थापित नैतिक व कानूनी सिद्धांतों के तहत पूरी आज़ादी से केवल मरीज की बीमारी और सेहत को देखकर ही अपना फैसला ले सकें."

एम्स की तरह, सफदरजंग के डॉक्टरों ने भी जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की एक तय समय सीमा में जांच कराने की मांग की. उन्होंने कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्टों और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं संवैधानिक स्वतंत्रता, बल प्रयोग की ज़रूरत और कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं. इन चिंताओं के साथ-साथ, देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर कथित नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले पर कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं.

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक समर्थक को चेतावनी देता रैपिड एक्शन फोर्स का जवान. (IANS)

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (JARD) ने प्रधानमंत्री से नीट परीक्षा में सामने आईं सभी गड़बड़ियों की एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में कड़े तकनीकी व कानूनी सुरक्षा उपायों सहित व्यापक सुधार करने का अनुरोध किया है.

इसी तरह, आरएनटी (RNT) मेडिकल कॉलेज के उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (URDA) ने भी कथित पेपर लीक में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, छत्रपति संभाजीनगर के महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (MARD) और सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (Central MARD) ने भी छात्रों को अपना समर्थन दिया है.

आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इन प्रयासों से यह साफ होता है कि डॉक्टरों की चिंताएं अब केवल परीक्षा की गड़बड़ियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, चिकित्सा नैतिकता, संस्थागत स्वतंत्रता और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के कामकाज जैसे व्यापक मुद्दों तक फैल चुकी हैं.

नाम न छापने की शर्त पर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "एम्स नई दिल्ली के अब सफदरजंग अस्पताल, जयपुर, उदयपुर और महाराष्ट्र के साथ इन मुद्दों को उठाने में शामिल होने से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है. सरकार को अब भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और जंतर-मंतर व सफदरजंग अस्पताल की घटनाओं से जुड़ी चिंताओं, दोनों का समाधान करना होगा."

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