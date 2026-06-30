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केतन अग्रवाल हत्याकांड में मध्य प्रदेश की डॉक्टर पर डेंटल एसोसिएशन का एक्शन, यह गलती पड़ी भारी

केतन अग्रवाल हत्याकांड डॉक्टर मुस्कान सोनी पर एक्शन ( Getty image )

भोपाल: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर भारी मुश्किलों में पड़ गई. डॉक्टर को उनके पद से हटा दिया गया, साथ ही बाकी अधिकार भी छीन लिए गए हैं. दरखासल डॉ. मुस्कान सोनी ने केतन हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए हत्याकांड को जायज ठहराया था और इस संबंध में कई बातें कही थीं. यह पोस्ट डॉक्टर ने #IHateMan हैशटैग के साथ पोस्ट की थी. सतना की डॉक्टर पर की गई कार्रवाई दरअसल डॉक्टर मुस्कान सोनी मध्य प्रदेश के सतना जिले में पदस्थ हैं. वह ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन (AIDSA) की सदस्य और कोषाध्यक्ष भी हैं. केतन हत्याकांड मामले में उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की. इस पोस्ट में डॉ. सोनी ने हत्याकांड को सही ठहराया था. उनके इस पोस्ट के बाद इस पर कई कमेंट आए. इससे यह मैसेज जा रहा था कि वे केतन हत्याकांड मामले में आरोपी सिया गोयल और उनके साथी का बचाव कर रही हैं. उनकी इस पोस्ट की जानकारी जब उनके एसोसिएशन और उसके पदाधिकारियों तक जब पहुंची, तो उन्होंने इस तरह की पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई. पुणे मर्डर केस ने उड़ाई राजा रघुवंशी के परिवार की नींद, बोले जिस तरह सोनम जमानत पर, सिया भी छूट जाएगी