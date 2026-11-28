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एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन का तंज, बोले, 'अरविंद केजरीवाल 'कॉमन मैन नहीं, कॉन मैन हैं'

अजय माकन की अगुवानी करते कांग्रेसी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल को एक वरिष्ठ वकील ने कॉमन मैन नहीं कहकर कॉन मैन कहा है. कॉन मैन का मतलब हेराफेरी करने वाले से है और यह बात बिल्कुल सही भी है. माकन शनिवार को अजमेर में थे. यहां ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन पर अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की.