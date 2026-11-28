एआईसीसी कोषाध्यक्ष अजय माकन का तंज, बोले, 'अरविंद केजरीवाल 'कॉमन मैन नहीं, कॉन मैन हैं'
अजय माकन अपनी पत्नी के साथ पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र के शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे हैं.
Published : November 28, 2026 at 3:59 PM IST
अजमेर : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल को एक वरिष्ठ वकील ने कॉमन मैन नहीं कहकर कॉन मैन कहा है. कॉन मैन का मतलब हेराफेरी करने वाले से है और यह बात बिल्कुल सही भी है. माकन शनिवार को अजमेर में थे. यहां ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन पर अजय माकन ने मीडिया से बातचीत की.
एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने राजस्थान में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर देश और प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. माकन ने कहा कि आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है निकाय चुनाव में ज्यादा जीत भी सत्तासीन दल को ही मिलती है. पंचायत चुनाव में राजस्थान की जनता ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए वोट किया है. जनता की सरकार के प्रति नाराजगी का परिणाम भाजपा को बड़ी हार के रूप में मिला है. जबकि निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा ने प्रशासन और पुलिस का जमकर दुरुपयोग किया है. जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कांग्रेस के पक्ष में किया. चुनाव में सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट रहे और कांग्रेस को जितवाया. बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुनाव में सभी तरह के हथकंडे अपनाए. पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया.
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'केजरीवाल हैं कॉन मैन' : एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माखन ने दिल्ली में शीशमहल को लेकर छिड़े विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ वकील ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कॉमन मैन नहीं हैं, वे कॉन मैन हैं. यानी केजरीवाल हेरा फेरी करने वाले हैं और यह सही भी है. यह कहने वाले भी केजरीवाल के पुराने साथी हैं.
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अजय माकन पुष्कर में शादी समारोह में होंगे शरीक : एआईसीसी के कोषाध्यक्ष अजय माकन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से ट्रेन से अजमेर पहुंचे. रेलवे स्टेशन पर पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उनकी अगवानी करने पहुंचे. यहां से माकन अपनी पत्नी के साथ पुष्कर के लिए रवाना हो गए. जहां वे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र के शादी समारोह में भाग लेंगे.
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