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तमिलनाडु और बंगाल में संगठन मजूबत करने में जुटी कांग्रेस, नए प्रभारी मीर और जोशी के कंधों पर जिम्मेदारी

नई दिल्ली: तमिलनाडु के लिए नए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पश्चिम बंगाल के लिए नए कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी के सामने इन दो बड़े राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की चुनौती है, जहां हाल के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य की राजनीति में काफी बदलाव आया है.

कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी. कई दशकों तक कांग्रेस राज्य में DMK की सहयोगी थी, लेकिन उसे कभी सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला. इससे कांग्रेस और DMK के बीच कुछ अनबन हो गई थी. 2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने गठबंधन में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 जीतीं. 2026 के चुनाव में, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में सत्ता विरोधी लहर के कारण 5 सीटों पर आ गई. पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK को हार का सामना करना पड़ा.

चुनाव नतीजे आने के बाद, कांग्रेस ने अपने पुराने साथी DMK को छोड़ दिया और सरकार बनाने में विजय की TVK का साथ दिया. कांग्रेस के पांच विधायकों में से दो विजय की कैबिनेट में शामिल हो गए. DMK ने कांग्रेस के इस कदम को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उसने राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए यह कदम उठाया.

सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार करने के लिए लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. राज्य चुनावों से पहले, टैगोर ने टीवीके के साथ गठबंधन का सुझाव दिया था लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की खातिर डीएमके के साथ रहने का विकल्प चुना. पिछले दिनों टैगोर राज्य के नेताओं से इस बात पर सलाह ले रहे थे कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए.

TVK, कांग्रेस और गठबंधन सरकार में शामिल दूसरे दलों ने अब अगले स्थानीय निकाय चुनाव के साथ-साथ 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन बनाया है, जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद है कि वह वर्तमान 9 सीटों से अपनी संख्या बढ़ाएगी. राज्य में सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Program) बनाने का प्लान है, जो TVK की खास योजनाओं में से एक था.

कांग्रेस ने 2024 में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था और 2029 के आम चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने और चुनाव लड़ने के लिए TVK से सहयोग की उम्मीद कर रही है. टैगोर ने हाल ही में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.