तमिलनाडु और बंगाल में संगठन मजूबत करने में जुटी कांग्रेस, नए प्रभारी मीर और जोशी के कंधों पर जिम्मेदारी
सूत्रों के मुताबिक, हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद तमिलनाडु और बंगाल में बदले राजनीतिक हालात के बाद कांग्रेस तैयारी में जुट गई है.
Published : July 9, 2026 at 7:20 PM IST
नई दिल्ली: तमिलनाडु के लिए नए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पश्चिम बंगाल के लिए नए कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी के सामने इन दो बड़े राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की चुनौती है, जहां हाल के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य की राजनीति में काफी बदलाव आया है.
कांग्रेस 59 साल बाद तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा बनी. कई दशकों तक कांग्रेस राज्य में DMK की सहयोगी थी, लेकिन उसे कभी सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला. इससे कांग्रेस और DMK के बीच कुछ अनबन हो गई थी. 2021 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने गठबंधन में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 जीतीं. 2026 के चुनाव में, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन राज्य में सत्ता विरोधी लहर के कारण 5 सीटों पर आ गई. पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK को हार का सामना करना पड़ा.
चुनाव नतीजे आने के बाद, कांग्रेस ने अपने पुराने साथी DMK को छोड़ दिया और सरकार बनाने में विजय की TVK का साथ दिया. कांग्रेस के पांच विधायकों में से दो विजय की कैबिनेट में शामिल हो गए. DMK ने कांग्रेस के इस कदम को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि उसने राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए यह कदम उठाया.
सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद, कांग्रेस ने तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार करने के लिए लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. राज्य चुनावों से पहले, टैगोर ने टीवीके के साथ गठबंधन का सुझाव दिया था लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की खातिर डीएमके के साथ रहने का विकल्प चुना. पिछले दिनों टैगोर राज्य के नेताओं से इस बात पर सलाह ले रहे थे कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए.
TVK, कांग्रेस और गठबंधन सरकार में शामिल दूसरे दलों ने अब अगले स्थानीय निकाय चुनाव के साथ-साथ 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन बनाया है, जिसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी को उम्मीद है कि वह वर्तमान 9 सीटों से अपनी संख्या बढ़ाएगी. राज्य में सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Program) बनाने का प्लान है, जो TVK की खास योजनाओं में से एक था.
कांग्रेस ने 2024 में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ा था और 2029 के आम चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने और चुनाव लड़ने के लिए TVK से सहयोग की उम्मीद कर रही है. टैगोर ने हाल ही में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.
तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी सचिव निवेदित अल्वा ने ईटीवी भारत को बताया, "पूरी कोशिश पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की है, जिसमें इस साल के आखिर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव शामिल हैं. राज्य सरकार चुनावी वादों को पूरा करने और सामाजिक कल्याण और पारदर्शिता पर आधारित लोगों के हक में शासन देने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस जिला प्रमुख 22 से 31 जुलाई तक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरेंगे. इसके बाद वे संगठन को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में काम करेंगे. हम राज्य में उनकी विरासत को फिर से जगाने के लिए 13 से 19 जुलाई तक पार्टी के पूर्व प्रमुख के कामराज की जयंती भी मनाएंगे."
पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया, जो 2011 से राज्य पर शासन कर रही थीं. नतीजों के तुरंत बाद, TMC को बगावत का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने बनर्जी के खिलाफ बगावत करते हुए एक अलग गुट बना लिया.
पिछले कई दशकों से बंगाल में कांग्रेस हाशिये पर थी और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उसने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. राज्य के प्रभारी के तौर पर मीर ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बात का समर्थन किया और हाईकमान को भी अकेले लड़ने के लिए मना लिया. हालांकि कांग्रेस सिर्फ दो सीटें ही जीत पाई, लेकिन TMC में संकट ने उसे विपक्ष में आगे बढ़ने की उम्मीद दी है, लेकिन पार्टी संगठन अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है.
2021 के विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन वे एक भी सीट नहीं जीत पाए. 2024 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस राज्य में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई. नए कांग्रेस प्रभारी प्रकाश जोशी अब उस विस्तार की देखरेख करेंगे और संगठन की चुनौतियों से निपटेंगे.
पश्चिम बंगाल के लिए प्रभारी कांग्रेस सचिव अंबा प्रसाद ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने हाल ही में अपने राज्य के नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों और जिला इकाई प्रमुखों के साथ कई बैठकें कीं, ताकि पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जा सके. पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाने और खुद को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है."
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