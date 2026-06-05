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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हुए. ( CMO Karnataka )