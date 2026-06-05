कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया. इस दौरान राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद थे.
Published : June 5, 2026 at 4:20 PM IST
बेंगलुरु : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया.
‘विधान सौध’ में उनके नामांकन दाखिल किए जाने के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल और राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित थे.
अधिकारियों के मुताबिक खड़गे ने नामांकन पत्र विधानसभा सचिव एमके विशालाक्षी को सौंपे. खड़गे इस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और संसद के उच्च सदन में उनका कार्यकाल 25 जून को समाप्त हो रहा है.
Bengaluru | Congress candidate for the Karnataka Assembly to Rajya Sabha elections and AICC President Mallikarjun Kharge filed his nomination papers at the Vidhana Soudha today. Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, CM DK Shivakumar and immediate predecessor CM… pic.twitter.com/gdljJlD4OO— ANI (@ANI) June 5, 2026
कांग्रेस ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए खड़गे के अलावा पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया है. पवन खेड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख हैं.
वहीं मंसूर अली खान वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं. खान ने 2024 का लोकसभा चुनाव बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पवन खेड़ा और मंसूर अली खान बाद में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है. बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के स्थान पर डीके शिवकुमार को दायित्व सौंपा है.
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