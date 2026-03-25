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तमिलनाडु: AIADMK ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, EPS फिर से चुनाव लड़ेंगे

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है. एआईएडीएमके ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की.

AIADMK Releases First List of 23 Candidates
तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 1:16 PM IST

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चेन्नई: ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने बुधवार (25 मार्च) को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इसमें पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी एक बार फिर एडप्पादी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

चुनाव का कार्यक्रम घोषित

चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की तारीख 30 मार्च, एक ही चरण में मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को तय की है. कार्यक्रम तय होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने पूरे राज्य में उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार की गतिविधियां तेज कर दी है.

सूची की मुख्य बातें

23 उम्मीदवारों में से 20 पूर्व मंत्री हैं

15 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है

AIADMK के उम्मीदवारों की घोषणा

AIADMK ने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा है:

एडप्पादी के. पलानीस्वामी - एडप्पादी

के. पी. मुनुसामी - वेप्पनहल्ली

डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन - डिंडीगुल

नाथम आर. विश्वनाथन - नाथम

एस. पी. वेलुमणि - थोंडामुथुर

पी. थंगमणि - कुमारपालयम

डी. जयकुमार - रोयापुरम

सी. वी. शनमुगम - मैलम

सेलूर के. राजू - मदुरै पश्चिम

के. पी. अंबलगन - पलाकोड

आर. कामराज - नन्निलम

ओ. एस. मणियन - वेदारण्यम

सी. विजयभास्कर - विरालीमलई

कदम्बुर राजू - कोविलपट्टी

आर. बी. उदयकुमार - थिरुमंगलम

के. टी. राजेंथ्रा भालाजी - शिवकाशी

बेंजामिन - मदुरावॉयल

एग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति - कलासपक्कम

राजन चेल्लप्पा - तिरुप्परनकुंड्रम

के. सी. करुप्पनन - भवानी

के. सी. वीरमणि - जोलारपेट

विजयबास्कर - करूर

थमराई राजेंद्रन - अरियालुर

यह घोषणा एआईएडीएमके के औपचारिक चुनावी अभियान की शुरुआत है. आने वाले दिनों में जैसे-जैसे गठबंधन और सीटों के बंटवारे की व्यवस्थाएं तय होती जाएंगी उम्मीदवारों की और भी सूचियां जारी होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में समझौते के बाद, कांग्रेस और DMK का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी गठबंधन

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