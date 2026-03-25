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तमिलनाडु: AIADMK ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, EPS फिर से चुनाव लड़ेंगे

तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team

चेन्नई: ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने बुधवार (25 मार्च) को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इसमें पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी एक बार फिर एडप्पादी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

चुनाव का कार्यक्रम घोषित

चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की तारीख 30 मार्च, एक ही चरण में मतदान 23 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को तय की है. कार्यक्रम तय होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने पूरे राज्य में उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार की गतिविधियां तेज कर दी है.

सूची की मुख्य बातें

23 उम्मीदवारों में से 20 पूर्व मंत्री हैं

15 मौजूदा विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है

AIADMK के उम्मीदवारों की घोषणा

AIADMK ने प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में कई वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारा है:

एडप्पादी के. पलानीस्वामी - एडप्पादी

के. पी. मुनुसामी - वेप्पनहल्ली

डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन - डिंडीगुल

नाथम आर. विश्वनाथन - नाथम

एस. पी. वेलुमणि - थोंडामुथुर

पी. थंगमणि - कुमारपालयम

डी. जयकुमार - रोयापुरम

सी. वी. शनमुगम - मैलम