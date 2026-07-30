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तमिलनाडु में AIADMK विधायकों के इस्तीफे का मामला, स्पीकर ने पलानीस्वामी को तलब किया

तमिलनाडु में एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे के मामले में स्पीकर ने पलानीस्वामी को तलब किया ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर ने एडप्पादी पलानीस्वामी को आज पेश होने और इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायक के खिलाफ एंटी-डिफेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग वाली पिटीशन पर अपनी स्थिति बताने के लिए बुलाया है, लेकिन मीटिंग अब 4 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है. एआईएडीएमके के सदस्य सत्यभामा, जयकुमार, मरागाथम कुमारवेल और इसाकी सुब्बैया ने अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए. इसके बाद एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी ने स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर के पास एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ एंटी-डिफेक्शन एक्ट के तहत एक्शन लेने की मांग की गई थी. इस पिटीशन के बारे में तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी शांति ने एडप्पादी पलानीस्वामी को एक लेटर लिखा था. इसमें कहा गया था कि स्पीकर ने तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली (पार्टी बदलने की वजह से डिसक्वालिफिकेशन) रूल्स, 1986 के रूल 7(7) के तहत व्यक्तिग रूप से आकर स्पष्टीकरण मांगा था, क्योंकि पुराने विधायक की दी गई स्पष्टीकरण पर और सफाई की जरूरत थी.