तमिलनाडु में AIADMK विधायकों के इस्तीफे का मामला, स्पीकर ने पलानीस्वामी को तलब किया
एआईएडीएमके के सदस्य सत्यभामा, जयकुमार, मरागाथम कुमारवेल और इसाकी सुब्बैया ने अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए.
Published : July 30, 2026 at 1:45 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर ने एडप्पादी पलानीस्वामी को आज पेश होने और इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायक के खिलाफ एंटी-डिफेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग वाली पिटीशन पर अपनी स्थिति बताने के लिए बुलाया है, लेकिन मीटिंग अब 4 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है.
एआईएडीएमके के सदस्य सत्यभामा, जयकुमार, मरागाथम कुमारवेल और इसाकी सुब्बैया ने अपने विधायक पदों से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गए. इसके बाद एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी ने स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर के पास एक पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उनके खिलाफ एंटी-डिफेक्शन एक्ट के तहत एक्शन लेने की मांग की गई थी.
इस पिटीशन के बारे में तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी शांति ने एडप्पादी पलानीस्वामी को एक लेटर लिखा था. इसमें कहा गया था कि स्पीकर ने तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली (पार्टी बदलने की वजह से डिसक्वालिफिकेशन) रूल्स, 1986 के रूल 7(7) के तहत व्यक्तिग रूप से आकर स्पष्टीकरण मांगा था, क्योंकि पुराने विधायक की दी गई स्पष्टीकरण पर और सफाई की जरूरत थी.
इसके अनुसार इसाकी सुब्बैया 3 जुलाई को स्पीकर के सामने पेश हुए और सत्यभामा, जयकुमार और मरागाथम कुमारवेल 9 जुलाई को स्पीकर के सामने पेश हुए और अपनी तरफ से सफाई दी. उनके एक्सप्लेनेशन, सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड और दोनों पार्टियों के भेजे गए लेटर के आधार पर, स्पीकर को लगा कि कुछ और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है. इसलिए, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पुराने विधायक और पिटीशनर एडप्पादी पलानीस्वामी को एक साथ खुद पेश होकर अपनी तरफ सेस्पष्टीकरण देने को कहा.
इसलिए आज (30 जुलाई) सफाई मांगने के लिए एक मीटिंग तय की गई थी. इस मामले में यह मीटिंग अब 4 अगस्त तक के लिए टाल दी गई. विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने एडप्पादी पलानीस्वामी और पूर्व विधायक से 4 अगस्त को होने वाली मीटिंग में खुद आकर अपनी बात रखने को कहा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक हर पूर्व विधायक से करीब 30 मिनट तक पूछताछ की जाएगी. तमिलनाडु विधानसभा का बजट सेशन 5 अगस्त से शुरू होने वाला है, इसलिए स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर का इस मामले में अगला कदम राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है.