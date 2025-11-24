ETV Bharat / bharat

AIADMK विधायक मर्डर केस: बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा

सेशंस कोर्ट ने AIADMK विधायक सुदर्शनम मर्डर केस में बावरिया लुटेरे गैंग के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Three members of the Bawaria gang sentenced to life imprisonment
बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 7:15 PM IST

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): चेन्नई एडिशनल सेशंस कोर्ट ने AIADMK विधायक सुदर्शनम मर्डर केस में बावरिया लुटेरे गैंग के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सुदर्शनम तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी चुनाव क्षेत्र से AIADMK के विधायक थे.

9 जनवरी 2005 को सुबह 2 बजकर 45 मिनट पर पांच लोगों के एक गैंग ने पेरियापलायम के पास थाक्कुलम में उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी, उनकी पत्नी और बेटों पर हमला किया और 62 सोने के गहने लूट लिए. लुटेरों द्वारा रूलिंग पार्टी के MLA की हत्या ने तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था.

गोली मारने का आदेश
अपनी पार्टी के MLA की हत्या की खबर सुनकर बहुत दुखी हुईं तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने बावरिया के लुटेरों को गोली मारने का आदेश जारी किया. दोषियों को पकड़ने के लिए IG जंगित के नेतृत्व में पांच स्पेशल टीमें बनाई गईं. इस मामले में कड़ी मेहनत करने वाली स्पेशल टीम पुलिस ने अगले महीने के अंदर ही लुटेरों को मार गिराया.

32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इस केस में स्पेशल टीम ने 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और हरियाणा से ओम प्रकाश और जगदीश समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया. इस केस में जिन तीन महिलाओं को बेल मिली थी, वे फरार हो गईं. गिरफ्तार किए गए लोगों में से ओम प्रकाश बावरिया समेत दो की जेल में मौत हो गई.

गिरफ्तार किए गए चार लोगों जगदीश, राकेश, अशोक और जयलदार सिंह के खिलाफ चेन्नई एडिशनल सेशंस कोर्ट में केस चल रहा था. करीब 86 गवाहों की जांच के बाद 21 नवंबर को फैसला सुनाया गया. इसमें जज अब्राहम लिंकन ने जगदीश, राकेश और अशोक को दोषी ठहराया.

चौथे आरोपी को रिहा करने का ऑर्डर
इसके अलावा जज ने यह भी कहा था कि 24 नवंबर को जयलदार सिंह के बारे में ऑर्डर जारी किया जाएगा. आज जज ने इस केस में दोषियों की सजा की डिटेल्स बताईं. जज ने इस केस में तीनों आरोपियों को उम्रकैद का ऑर्डर दिया. साथ ही कोर्ट ने इस केस में चौथे आरोपी के तौर पर शामिल जयलदार को रिहा करने का ऑर्डर दिया.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बावरिया लुटेरों को पकड़ने वाले जांगित गिरोह की साहसिक कहानी बाद में ‘थीरन अधिकारम ओन्ड्रू’ नाम की फिल्म के रूप में रिलीज हुई थी.

