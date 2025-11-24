ETV Bharat / bharat

AIADMK विधायक मर्डर केस: बावरिया गिरोह के तीन सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): चेन्नई एडिशनल सेशंस कोर्ट ने AIADMK विधायक सुदर्शनम मर्डर केस में बावरिया लुटेरे गैंग के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सुदर्शनम तिरुवल्लूर जिले के गुम्मिदीपोंडी चुनाव क्षेत्र से AIADMK के विधायक थे. 9 जनवरी 2005 को सुबह 2 बजकर 45 मिनट पर पांच लोगों के एक गैंग ने पेरियापलायम के पास थाक्कुलम में उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी, उनकी पत्नी और बेटों पर हमला किया और 62 सोने के गहने लूट लिए. लुटेरों द्वारा रूलिंग पार्टी के MLA की हत्या ने तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था. गोली मारने का आदेश

अपनी पार्टी के MLA की हत्या की खबर सुनकर बहुत दुखी हुईं तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने बावरिया के लुटेरों को गोली मारने का आदेश जारी किया. दोषियों को पकड़ने के लिए IG जंगित के नेतृत्व में पांच स्पेशल टीमें बनाई गईं. इस मामले में कड़ी मेहनत करने वाली स्पेशल टीम पुलिस ने अगले महीने के अंदर ही लुटेरों को मार गिराया. 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज