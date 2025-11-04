ETV Bharat / bharat

विधायक मनोज पांडियन DMK में शामिल, AIADMK को बताया बीजेपी की 'कठपुतली'

Manoj Pandian
विधायक मनोज पांडियन DMK में शामिल (ETV Bharat)
November 4, 2025

चेन्नई: लंबे समय से AIADMK के सदस्य और अलंगुलम से विधायक मनोज पांडियन आज DMK में शामिल हो गए. अलंगुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनोज पांडियन ने घोषणा की है कि वह अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे.

मनोज पांडियन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन के पुत्र हैं, जो एमजीआर के कट्टर समर्थक थे.मनोज पांडियन 30 से अधिक वर्षों से AIADMK में हैं. उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वह अलंगुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं.

अन्ना अरिवालयम पहुंचे मनोज पांडियन
मनोज पांडियन, जो ओपीएस के समर्थक थे. आज अचानक अन्ना अरिवालयम पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में DMK में शामिल हो गए. इसके बाद प्रेस से मुखातिब हुए मनोज पांडियन ने AIADMK की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "एमजीआर के समय में जो AIADMK थी, वह अब नहीं रही. यह AIADMK किसी दूसरी पार्टी के इशारे पर चल रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. AIADMK, एमजीआर के बनाए नियमों को हवा में उड़ाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक शाखा की तरह चल रही है.हालांकि, DMK आज तक द्रविड़ सिद्धांतों की रक्षा करता आ रहा है. इसी बात को समझते हुए मैंने यह फैसला लिया है."

कार्यकर्ताओं की मेहनत को नहीं पहचानते पलानीस्वामी
एडप्पाडी पलानीस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को नहीं पहचानते और उसे नकार देते हैं, लेकिन जब मैं यहां आया, तो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुझे पार्टी का कोई अन्य सदस्य नहीं समझा और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया. यही एक सच्चे नेता की विशेषता है.

AIDMK ने कहा कि वह किसी भी हालत में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन एडप्पाडी पलानीस्वामी की ओर से इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन क्यों किया. एडप्पाडी पलानीस्वामी खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए AIADMK को गिरवी रख रहे हैं.

मनोज पांडियन ने कहा, "मैं यहां एक ऐसे नेता का सेवक बनने की उम्मीद से काम करने आया हूं, जो द्रविड़ विचारधारा की रक्षा कर सके." इससे पहले, मनोज पांडियन ने भी घोषणा की थी कि वह आज शाम अलंगुलम से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे.

