विधायक मनोज पांडियन DMK में शामिल, AIADMK को बताया बीजेपी की 'कठपुतली'

चेन्नई: लंबे समय से AIADMK के सदस्य और अलंगुलम से विधायक मनोज पांडियन आज DMK में शामिल हो गए. अलंगुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक मनोज पांडियन ने घोषणा की है कि वह अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे देंगे.

मनोज पांडियन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीएच पांडियन के पुत्र हैं, जो एमजीआर के कट्टर समर्थक थे.मनोज पांडियन 30 से अधिक वर्षों से AIADMK में हैं. उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वह अलंगुलम विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं.

अन्ना अरिवालयम पहुंचे मनोज पांडियन

मनोज पांडियन, जो ओपीएस के समर्थक थे. आज अचानक अन्ना अरिवालयम पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में DMK में शामिल हो गए. इसके बाद प्रेस से मुखातिब हुए मनोज पांडियन ने AIADMK की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "एमजीआर के समय में जो AIADMK थी, वह अब नहीं रही. यह AIADMK किसी दूसरी पार्टी के इशारे पर चल रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. AIADMK, एमजीआर के बनाए नियमों को हवा में उड़ाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक शाखा की तरह चल रही है.हालांकि, DMK आज तक द्रविड़ सिद्धांतों की रक्षा करता आ रहा है. इसी बात को समझते हुए मैंने यह फैसला लिया है."