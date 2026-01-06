ETV Bharat / bharat

'डीएमके सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपये लूटे', एडप्पादी पलानीस्वामी का बड़ा आरोप, जांच की उठाई मांग

तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि से मुलाकात करते हुए एडप्पादी पलानीस्वामी और उनके पार्टी के नेता ( ETV Bharat )

चेन्नई: एडप्पादी पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, डीएमके राज में अलग-अलग विभाग में 4.5 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. गवर्नर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में, विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए.

|ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के जनरल सेक्रेटरी और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी ने आज तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि से चेन्नई के गुइंडी में गवर्नर के घर पर जाकर मुलाकात की. उनके साथ एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि, थंगमणि, केपी मुनुसामी, नाथम विश्वनाथन, एसपी सीवी शनमुगम और जयकुमार भी थे.

उन्होंने कहा कि, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है और 2021 से डीएमके राज में हुए भ्रष्टाचार की एक लिस्ट सौंपी है. उन्होंने कहा कि, उनके पास भ्रष्टाचार के सभी मामलों के सही सबूत हैं, इसलिए हमने पूरी जांच की मांग की है.

पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि, पिछले 56 महीनों से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह काम कर रही है और वह करोड़ों रुपये लूट रही है. विपक्ष के नेता ने कहा कि, डीएमके सरकार राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले डुबो रही है. उन्होंने कहा कि, एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने यह बात बताई है.

तमिलनाडु में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि, राज्य में पहले के मुकाबले कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये और बढ़ गया है. उन्होंने इसके लिए डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि, वर्तमान सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि, DMK एक ऐसी पार्टी है जो साइंटिफिक तरीके से भ्रष्टाचार करती है. उन्होंने गवर्नर को डीएमके द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट में किए गए करप्शन के बारे में बताया है. उन्होंने गवर्नर को यह भी बताया है कि हर डिपार्टमेंट में कितना करप्शन हुआ है.