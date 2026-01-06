'डीएमके सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपये लूटे', एडप्पादी पलानीस्वामी का बड़ा आरोप, जांच की उठाई मांग
विपक्ष के नेता ने कहा कि, डीएमके सरकार राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले डुबो रही है.
Published : January 6, 2026 at 5:19 PM IST
चेन्नई: एडप्पादी पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, डीएमके राज में अलग-अलग विभाग में 4.5 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. गवर्नर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में, विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने डीएमके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए.
|ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के जनरल सेक्रेटरी और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी ने आज तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि से चेन्नई के गुइंडी में गवर्नर के घर पर जाकर मुलाकात की. उनके साथ एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि, थंगमणि, केपी मुनुसामी, नाथम विश्वनाथन, एसपी सीवी शनमुगम और जयकुमार भी थे.
उन्होंने कहा कि, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है और 2021 से डीएमके राज में हुए भ्रष्टाचार की एक लिस्ट सौंपी है. उन्होंने कहा कि, उनके पास भ्रष्टाचार के सभी मामलों के सही सबूत हैं, इसलिए हमने पूरी जांच की मांग की है.
पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि, पिछले 56 महीनों से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के एक कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह काम कर रही है और वह करोड़ों रुपये लूट रही है. विपक्ष के नेता ने कहा कि, डीएमके सरकार राज्य को भारी कर्ज के बोझ तले डुबो रही है. उन्होंने कहा कि, एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते उन्होंने यह बात बताई है.
तमिलनाडु में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि, राज्य में पहले के मुकाबले कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये और बढ़ गया है. उन्होंने इसके लिए डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि, वर्तमान सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है. उन्होंने आगे कहा कि, DMK एक ऐसी पार्टी है जो साइंटिफिक तरीके से भ्रष्टाचार करती है. उन्होंने गवर्नर को डीएमके द्वारा अलग-अलग डिपार्टमेंट में किए गए करप्शन के बारे में बताया है. उन्होंने गवर्नर को यह भी बताया है कि हर डिपार्टमेंट में कितना करप्शन हुआ है.
उन्होंने भ्रष्टाचार गिनाते हुए कहा कि, नगर प्रशासन विभाग में 64,000 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास में 60,000 करोड़ रुपये, खनन और खनिज विभाग में 60,000 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग में 55,000 करोड़ रुपये, पंजीकरण विभाग में 20,000 करोड़ रुपये, राजमार्ग विभाग में 20,000 करोड़ रुपये और जल संसाधन विभाग में 17,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है.
विपक्ष के नेता ने बताया कि, इसके अलावा डीएमके ने चेन्नई कॉर्पोरेशन में 10,000 करोड़ रुपये, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में 8000 करोड़ रुपये, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5000 करोड़ रुपये, हेल्थ डिपार्टमेंट में 5000 करोड़ रुपये और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 500 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया है.
एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि, उन्होंने गवर्नर से भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाए जाने की मांग की. लैपटॉप बांटने की चल रही स्कीम के बारे में बात करते हुए, एडप्पादी पलानीस्वामी ने कहा कि, यह स्कीम AIADMK के राज में शुरू की गई थी.
उन्होंने कहा कि, लैपटॉप अब बांटे जा रहे हैं क्योंकि सरकार को चुनाव में छात्रों के वोट चाहिए. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, जब छात्र अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले हैं तो लैपटॉप देने का क्या फायदा. उन्होंने आगे कहा कि डीएमके पोंगल गिफ्ट पैकेज जैसी स्कीम की घोषणा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें आने वाले विधानसबा चुनाव में हार का डर सताने लगा है.
