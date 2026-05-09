AIADMK ने तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिश की, सीपीएम महासचिव एमए बेबी का दावा
सीपीआईएम महासचिव ने कहा कि हम 'विधायकों की खरीद-फरोख्त' के खिलाफ हैं. यह स्थिति सिर्फ राज्यपाल की देरी की वजह से पैदा हुई है.
Published : May 9, 2026 at 4:45 PM IST
चेन्नई: CPI(M) के राष्ट्रीय महासचिव एम.ए. बेबी ने कहा है कि यह सच है कि AIADMK ने सरकार बनाने की कोशिश की थी. मदुरै में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह दावा किया. मीडिया से बातचीत में एम.ए. बेबी ने TVK (तमिझागा वेत्री कझगम) को समर्थन देने के पार्टी के फैसले पर बात की और गवर्नर के एक्शन पर कमेंट किया.
उन्होंने दोहराया कि AIADMK ने राज्य में सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे BJP गठबंधन के साथ किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "दिल्ली लोगों के जनादेश के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही है. बीजेपी, AIADMK का इस्तेमाल करके 'पिछले दरवाजे' से राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए बेताब है.
सीपीआईएम महासचिव ने कहा, "हम 'विधायकों की खरीद-फरोख्त' के तरीके के पूरी तरह खिलाफ हैं. यह स्थिति सिर्फ राज्यपाल की देरी की वजह से पैदा हुई है. मुझे टी.टी.वी. दिनाकरन की किसी खास शिकायत के बारे में पता नहीं है. TVK के जमा किए गए पत्र की सामग्री की जांच करना राज्यपाल का अधिकार नहीं है; राज्यपाल का एकमात्र काम सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना है.
TVK को समर्थन करने के फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "विजय पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े हुए हैं. उन्होंने हमें साफ तौर पर एक पंथनिरपेक्ष सरकार बनाने का अपना इरादा बताया है. दिल्ली का इस राज्य में राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश करना गलत है. हमें विजय और TVK पर भरोसा है."
उन्होंने आगे कहा, "DMK और AIADMK के मिलकर सरकार बनाने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं. हालांकि, यह सच है कि AIADMK ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वे BJP गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए हमने वह प्रस्ताव नहीं माना. हमारे और DMK के बीच कोई दिक्कत नहीं है; हमारा गठबंधन आसानी से चल रहा है."
CPI(M) महासचिव एम.ए. बेबी शनिवार को मदुरै में "मार्क्सिस्ट मास्टर कॉमरेड S.A.P." नाम की किताब के विमोचन समारोह में शामिल हुए. CPI(M) सेंट्रल कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन जी. रामकृष्णन और सेंट्रल कमेटी के मेंबर के. बालाभारती समेत कई जाने-माने लोग इस समारोह में शामिल हुए.
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