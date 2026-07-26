जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस की हाई-टेक निगरानीः AI ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से कैसे पहचाने 2500 संदिग्ध?
जंतर-मंतर पर नीट-विरोधी आंदोलन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने AI कैमरों और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का बड़ा नेटवर्क तैनात किया था. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 26, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुआ था. सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में छिपकर उपद्रव कर सकते हैं. लेकिन, ऐसे कुछ नहीं हुआ. क्योंकि, दिल्ली पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थी.
फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों और रीयल-टाइम एआई वीडियो एनालिटिक्स की मदद से पुलिस ने लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार में बाधा डाले बिना 2,500 से अधिक संदिग्धों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखा. आइये विस्तार से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर किस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और कैसे यह हाई-टेक निगरानी संभव हो सकी.
जंतर-मंतर पर सुरक्षा एजेंसियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस निगरानी प्रणालियों का एक बड़ा नेटवर्क तैनात किया था. इसे सुरक्षा खतरों का पता लगाने और हजारों प्रदर्शनकारियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए तैयार किया गया था.
अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों, AI-सक्षम वीडियो एनालिटिक्स, एकीकृत आपराधिक डेटाबेस और वास्तविक समय (रियल-टाइम) में भीड़ की निगरानी करने वाले विशेष निगरानी वाहनों का इस्तेमाल किया गया. उनका दावा है कि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नजर रखना नहीं, बल्कि वांछित अपराधियों की पहचान करना और असामाजिक तत्वों को आंदोलन का फायदा उठाने से रोकना था.
एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "जब भी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तो हमेशा यह आशंका रहती है कि आपराधिक या असामाजिक तत्व असली प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं. निगरानी प्रणाली को मुख्य रूप से विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार में बाधा डाले बिना ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सक्रिय किया गया था."
बहुस्तरीय निगरानी नेटवर्क
अधिकारियों ने बताया कि जंतर-मंतर के आसपास के रणनीतिक प्रवेश और निकास द्वारों पर हाई-रिज़ॉल्यूशन फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए थे. केवल फुटेज रिकॉर्ड करने वाले पारंपरिक सीसीटीवी कैमरों के विपरीत, ये सिस्टम लगातार चेहरों की तस्वीरें लेते हैं और पुलिस डेटाबेस से उनका मिलान करते हैं. जिसमें घोषित अपराधियों, भगोड़ों, वांछित अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के रिकॉर्ड शामिल हैं.
जब भी सिस्टम को कोई संभावित मिलान मिलता है, तो संबंधित पुलिस कंट्रोल रूम को एक स्वचालित अलर्ट भेजा जाता है, जहां अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने से पहले पहचान की पुष्टि करते हैं. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय में हमेशा इंसानी सत्यापन (वेरिफिकेशन) शामिल होता है.
सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि निगरानी अभियान के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए 2,500 से अधिक संदिग्धों की पहचान की गई, जिनमें से कई लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया.
फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों के अलावा, अधिकारियों ने 360-डिग्री कैमरों से लैस विशेष निगरानी वाहन भी तैनात किए, जो बड़े इलाकों में भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने में सक्षम थे. इन मोबाइल कमांड सेंटरों ने पुलिस मुख्यालय को लाइव वीडियो फीड भेजने के साथ-साथ AI-संचालित एनालिटिक्स के जरिए फुटेज की जांच भी की.
अधिकारियों ने बताया कि ये इंटेलिजेंट सर्विलांस प्लेटफॉर्म भीड़ के असामान्य व्यवहार की खुद पहचान कर सकते हैं, लावारिस वस्तुओं का पता लगा सकते हैं, भीड़ की अचानक होने वाली हलचल पर नजर रख सकते हैं और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने पर ऑपरेटरों को अलर्ट भेज सकते हैं.
कैमरों से परे: एकीकृत पुलिसिंग
निगरानी का यह अभियान विरोध स्थल पर लगे कैमरों तक ही सीमित नहीं था. सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लाइव सर्विलांस फीड को 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' (CCTNS) से जोड़ा गया था, जिससे जांचकर्ताओं को देश भर की पुलिस द्वारा बनाए गए आपराधिक रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच मिल गई.
कई महानगरीय पुलिस संगठनों ने अपने निगरानी प्लेटफॉर्म को 'नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम' (NAFIS) से भी जोड़ा है, जिसने जांच के दौरान डिजिटल पहचान क्षमताओं को काफी मजबूत किया है.
अधिकारियों ने कहा कि ये एकीकृत प्लेटफॉर्म पुलिसकर्मियों को पारंपरिक मैन्युअल तरीकों की तुलना में बहुत तेजी से पहचान सत्यापित करने में मदद करते हैं और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार लाते हैं.
इसके साथ ही, जांचकर्ता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सोशल मीडिया सामग्री पर भी नजर रख रहे थे ताकि उन खातों की पहचान की जा सके जो कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों के समन्वय, गलत सूचना फैलाने या हिंसा भड़काने में शामिल थे. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा मूल्यांकन के हिस्से के रूप में आगे की जांच के लिए कई सोशल मीडिया प्रोफाइल को चिह्नित किया गया था.
AI भारत में पुलिस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है
आधुनिक एआई-संचालित वीडियो एनालिटिक्स उन कामों को आसानी से कर सकते हैं जिनके लिए पहले बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की जरूरत होती थी. फेशियल रिकॉग्निशन के अलावा, ये सिस्टम लावारिस सामान की पहचान कर सकते हैं, वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ सकते हैं, भीड़ के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश का पता लगा सकते हैं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर स्वचालित अलर्ट जारी कर सकते हैं.
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी तकनीकें पुलिस की कार्रवाई के समय को काफी कम कर देती हैं और पुलिस बलों को केंद्रीय कमांड सेंटरों से एक साथ कई स्थानों पर नजर रखने की सुविधा देती हैं.
पिछले एक दशक में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक में काफी विकास हुआ है. शुरुआत में भारत में इसका सीमित इस्तेमाल लापता बच्चों को ढूंढने के लिए किया गया था, लेकिन अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों, बड़े धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों, खेल आयोजनों और हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है.
दिल्ली पुलिस पहले भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, जी-20 शिखर सम्मेलन, बड़े त्योहारों और कई बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल कर चुकी है.
एआई-आधारित निगरानी का यह उपयोग अब केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है. हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, महाकुंभ, गणेश उत्सव और अन्य बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान ऐसी ही तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है.
अधिकारियों ने किया तैनाती का बचाव
जंतर-मंतर अभियान से जुड़े अधिकारियों का तर्क है कि यह निगरानी पूरी तरह से एहतियाती (बचाव के लिए) थी, जिसका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को डराना नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना था।
एक अन्य वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "इस प्रणाली का उद्देश्य गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो बड़ी भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आम प्रदर्शनकारी इन निगरानी उपायों के दायरे में नहीं हैं।"
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, एआई के बढ़ते उपयोग ने जमीनी हालात की समझ को बेहतर बनाया है और कानून-व्यवस्था से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर त्वरित कार्रवाई को सक्षम किया है।
निजता की चिंताएं हुईं तेज
टेलीफोन टैपिंग या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के विपरीत, भारत में वर्तमान में कोई ऐसा विशेष कानून नहीं है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के उपयोग को विशेष रूप से नियंत्रित करता हो.
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को नियंत्रित तो करता है, लेकिन निर्दिष्ट परिस्थितियों में कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने जैसी कुछ सरकारी गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करता है.
कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि हालांकि पुलिस के पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और विभिन्न पुलिस कानूनों के तहत व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन विशेष रूप से फेशियल रिकॉग्निशन को संबोधित करने वाले एक व्यापक कानूनी ढांचे की कमी पारदर्शिता, जवाबदेही और आनुपातिकता (proportionality) को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है.
निजता (प्राइवेसी) को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2017 के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो गई है. अदालत ने माना था कि निजता पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के संवैधानिक परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए.
निगरानी हमेशा पारदर्शी और स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों के दायरे में होनी चाहिए
साइबर कानून विशेषज्ञ अरिंदम भट्टाचार्य का मानना है कि तकनीकी प्रगति के साथ-साथ मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए. उन्होंने कहा, "तकनीक निस्संदेह पुलिस व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, लेकिन निगरानी हमेशा आनुपातिक, पारदर्शी और स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों के दायरे में होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी जरूरी है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की अनावश्यक निगरानी न हो."
डिजिटल अधिकार समर्थकों ने 'फॉल्स पॉजिटिव' (गलत पहचान) की संभावना के बारे में भी चेतावनी दी है, खासकर तब जब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर काम करते हैं. जहां रोशनी, हलचल या कैमरे के एंगल के कारण तस्वीर की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हर अलर्ट का इंसानी स्तर पर सावधानीपूर्वक सत्यापन न किया जाए, तब तक गलत मिलान के कारण निर्दोष लोगों से पूछताछ हो सकती है या उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया जा सकता है.
वरिष्ठ वकील और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मोहन श्याम ने डेटा गवर्नेंस (डेटा प्रबंधन) के संबंध में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "इस बात को लेकर पारदर्शी नियम होने चाहिए कि फेशियल डेटा कितने समय तक रखा जाता है, कौन इस तक पहुंच सकता है, किसी कार्यक्रम के बाद इसे हटाया जाता है या नहीं, और यदि किसी की गलत पहचान हो जाती है तो उसके पास क्या कानूनी विकल्प मौजूद हैं."
सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन
हालांकि, सुरक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि बड़े सार्वजनिक आयोजनों में पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब यह तकनीक बेहद जरूरी हो गई है. सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बी के खन्ना ने कहा कि हजारों की संख्या वाले आधुनिक विरोध प्रदर्शनों में स्वाभाविक रूप से जटिल सुरक्षा चुनौतियां पैदा होती हैं, जिन्हें हमेशा केवल पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए हल नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, "फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक किसी भी अप्रिय घटना के घटने से पहले ही घोषित अपराधियों या हिंसा की योजना बनाने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकती है. जिम्मेदारी से उपयोग किए जाने पर यह सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाती है. मुख्य आवश्यकता यह है कि ऐसी तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित कानूनी सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए और उचित निगरानी के अधीन होनी चाहिए."
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