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दृष्टिहीन लोगों की आंख बना 'AI स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स', हर कदम की देगा पूरी जानकारी, जानिए कैसे करता है काम ?

दिल्ली एम्स के प्रो. प्रवीण वशिष्ठ ने इसकी विशेषता को बताते हुए बताया कि दिल्ली एम्स अस्पताल के आरपी सेंटर में दृष्टिबाधित वैसे लोग जिन्हें थोड़े बहुत दिखाई देता है या फिर कुछ भी जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स वितरित किया गया है. दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें इस AI चश्मा के माध्यम से हर दिखने वाली चीज को ऑडियो में कन्वर्ट कर इन्हें उसके बारे में बतायगा, जिसे वह सुन सकेंगे.

दिल्ली AIIMS भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख सरकारी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान है, जहां हर तरह का इलाज आज के समय में संभव है. इस बार दिल्ली एम्स ने नेत्रहीन लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखरने का काम किया है. बुधवार को दिल्ली एम्स अस्पताल के द्वारा 40 AI स्मार्ट विज़न ऑप्टिकल्स वितरित किए गए. जहां इसके वितरण से दृष्टिबाधित बच्चों और युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली. यह AI स्मार्ट विज़न ऑप्टिकल्स उन दृष्टिबाधित लोगों को दिए गए हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना आता है.

लेकिन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अब हर दृष्टिबाधित व्यक्ति आम बच्चों वाली जिंदगी जी सकेंगे. दृष्टिबाधित लोग अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे. ऐसा AI स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स की वजह से संभव हो पाया है. अब AI की मदद से दृष्टिहीन लोग आत्मनिर्भरता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं. दरअसल, दिल्ली एम्स अस्पताल के डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र (डॉ. आरपी सेंटर) में AI फीचर से लैस स्मार्ट आई ऑप्टिकल्स दृष्टिबाधित बच्चों और वयस्क लोगों को वितरित किया है.

नई दिल्ली: जब हम अपने आसपास किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को या किसी दृष्टिबाधित बच्चें को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यह अपने जीवन में बिना आंखों का कैसे सरवाइव करेगा. अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करना हो तो अकेले इनका जाना-आना कितना मुश्किल होगा..., लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई दृष्टिबाधित लोग अकेले ही सफर करते हुए दिखाई देते हैं. उनके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ एक स्टिक के सहारे वह बाहर की दुनिया से सफर कर अपने घर फिर वापस पहुंच जाते हैं. हालांकि, उन्हें इस दौरान कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कई बार सही व्यक्ति न मिलने की वजह से वह दिशा विहीन भी हो जाते हैं.

प्रो. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि अगर किसी बच्चे को नोट के बारे में जानकारी लेनी है कि यह कितने का नोट है? तो बस चश्मा को उस नोट के सामने रखना है. चश्मा के द्वारा तुरंत उस नोट को स्कैन कर उसे हियरिंग में बदल देगा और बता देगा कि वह कितने का नोट है. अगर वह चलते हुए उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है ? उनके दाएं क्या होगा, उनके बाएं तरफ क्या है ? तो चश्मा के माध्यम से उन्हें सब कुछ हियरिंग के थ्रू पता चलता रहेगा कि आगे कोई ठोकर तो नहीं है या फिर रास्ते पर किसी प्रकार का रुकावट तो नहीं है. इन सभी चीजों के बारे में हर जानकारी उन्हें मिलता रहेगा.

AI स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स (ETV Bharat)

यह AI चश्मा देगा सटीक व पूरी जानकारी

प्रो. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि जैसे हम आंख से देखते समय सब कुछ पता कर लेते हैं, ठीक उसी तरह यह चश्मा भी उन्हें हर चीजों को बारीकी से ऑडियो में कन्वर्ट करता रहेगा, जिससे उन्हें आंखों जैसे देखने का एहसास होगा. यह चश्मा स्मार्टफोन से कनेक्ट होगा और उसके थ्रू यह चलता रहेगा. अगर कोई बच्चा कोई किताब पढ़ रहा है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे में यह चश्मा पढ़ने वाले उस पेज का स्कैन तुरंत उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर हियरिंग के माध्यम से वह सुन सकेंगे. इन सभी विशेषताओं से दृष्टिहीन बच्चों और युवाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा.

डॉ. राधिका टंडन, चीफ, एम्स आरपी सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंसेज ने बताया, ''आज एम्स के द्वारा इनिशिएटिव किया गया है. इसमें वैसे व्यक्ति जिनकी आंखें चली गई है या फिर जो जन्म से ही दृष्टिहीन हो उन्हें स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स दिया गया है. अभी 40 बच्चों को वितरित किए गए हैं. हमें 1500 और वितरण करना है. इस स्मार्ट चश्मे की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि यह चश्मा हर इमेज को ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे इन्हें सुनकर अपने जीवन में आगे बढ़ने और आम बच्चों की तरह देखने की शक्ति मिलेगी. यह CSR और रोटरी डिवीजन के द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया था. इसकी कीमत तकरीबन ₹35000 है.

''जो दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बहुत हेल्पफुल होगा. सिर्फ चश्मा दे देना और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेना ऐसा नहीं है, उनके लिए इस चश्मे की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जा रही है. अगर आगे चलकर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसे भी हैंडल किया जाएगा. साथ ही इस चश्मा का प्रयोग करने वाले दृष्टिहीन बच्चों से भी कहा गया है कि इसका फीडबैक वो देंगे और आगे भी इसमें बदलाव किए जाएंगे. इसके आगे भी जो बेस्ट फीचर आएगा वह भी इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा.''- डॉ. राधिका टंडन , चीफ, एम्स आरपी सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंसेज

AI चश्मा प्राप्त करने वाले परदेसी ने क्या कहा ?

स्मार्ट विजन ग्लासेस प्राप्त करने वाले परदेसी ने कहा कि मुझे यह स्मार्ट विजन ग्लास जो मिला है इससे मैं बहुत खुश हूं. क्योंकि जब मैं क्लास में आम बच्चों के साथ पढ़ता था तो टीचर बोर्ड पर लिखकर चले जाते थे. वह बताते नहीं थे किस पर क्या लिखा गया है, नॉर्मल सभी उसे पढ़ लेते थे लेकिन मुझे दिक्कत होता था. मुझे टीचर से जाकर बोलना पड़ता था. लेकिन इस स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स से वह समस्या दूर हो जाएगी. क्योंकि यह गिलास बॉर्डर पर लिखे गए चीजों को स्कैन कर रहा है और उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर हियरिंग के माध्यम से मुझे सब सुनाई दे रहा है. मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूं और इसकी तैयारी के लिए बहुत से नोट्स हिंदी में तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नोट्स है जो सिर्फ इंग्लिश में ही मिलता है. ऐसे में यह स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स बहुत हेल्पफुल होगा. अब हमारा पढ़ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसान हो गया है. हम भी अब आम बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं.

परदेसी, दृष्टिबाधित जिसे स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स प्राप्त हुआ है. (ETV Bharat)

दृष्टिबाधित लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं

बता दें कि यह AI स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस ऑप्टिकल्स के माध्यम से अब दृष्टिहीन बच्चे भी आम बच्चों की तरह जीवन जी सकेंगे. आम बच्चों की तरह पढ़ सकेंगे. साथ ही उन्हें घूमने के दौरान भी यह ऑप्टिकल्स उन्हें मदद करेगा. जैसे आम बच्चे आंखों से देखकर सभी चीजों का पता कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यह स्मार्ट विजन ऑप्टिकल्स आंखों से देखी गई हर चीज को ऑडियो में कन्वर्ट कर हियरिंग के माध्यम से उन्हें बताता रहेगा. यह ऑप्टिकल्स दृष्टिबाधित लोगों के लिए वरदान बनेगा.

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