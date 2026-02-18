AI का ‘स्मार्ट नेकलेस’ बदलेगा डेयरी सेक्टर की तस्वीर, अब सेंसर बताएगा पशु की सेहत व दूध उत्पादन का हाल
चंद्रशेखर उप्परापाटी का कहना है कि छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत बेसिक सेंसर करीब 10 हजार रुपये रखी गई है.
Published : February 18, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के में चल रहे “इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026” में जहां ज्यादातर कंपनियां इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोडक्ट्स प्रदर्शित कर रही हैं. वहीं, एक स्टॉल ऐसा भी है जो पशुपालन क्षेत्र में AI के उपयोग की नई संभावनाएं दिखा रहा है. हनुमायम्मा इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा “काउ नेकलेस” यानी स्मार्ट सेंसर विकसित किया है, जो गाय-भैंस जैसे दुधारू पशुओं की सेहत की 24 घंटे निगरानी कर सकता है.
कंपनी के फाउंडर व प्रोडक्ट ओनर चंद्रशेखर उप्परापाटी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह सेंसर किसानों को पशु की बीमारी के शुरुआती संकेत पहले ही दे देता है. आमतौर पर किसान तब तक बीमारी पहचान नहीं पाते, जब तक की पशु में स्पष्ट शारीरिक लक्षण न दिखने लगें. लेकिन यर AI आधारित सेंसर लगातार डेटा रिकॉर्ड कर तुरंत अलर्ट भेजता है कि कौन-सा पशु अस्वस्थ हो रहा है, उसे तुरंत देखभाल की जरूरत है.
इस तरह काम करता है यह AI सिस्टम: ये स्मार्ट बेल्ट या नेकलेस पशु के गले में लगाया जाता है. इसमें लगे सेंसर पशु की गति, गतिविधि, शरीर के व्यवहार, तापमान और स्वास्थ्य से जुड़े कई संकेतों को रिकॉर्ड करते हैं. यह डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, जहां AI उसका विश्लेषण करते हैं. यदि किसी पशु में असामान्य पैटर्न दिखता है तो किसान के मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है. इससे हीट स्ट्रेस, मिल्क फीवर, कीटोसिस, लंगड़ापन व सांस से जुड़ी बीमारियों जैसी आदि समस्याओं का शुरुआती पता चल जाता है.
किसानों व खासकर महिला डेयरी पालकों को मदद: कंपनी के मुताबिक इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य छोटे व सीमांत डेयरी किसानों को सशक्त बनाना है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं डेयरी का काम संभालती हैं, जिन्हें तकनीकी मदद की जरूरत होती है. ये सेंसर उन्हें सीधे स्वास्थ्य व उत्पादन से जुड़ी जानकारी देता है, जिससे वे समय रहते इलाज कर सकें व निवेश बचा सकें.
दूध उत्पादन व आय पर असर: चंद्रशेखर उप्परापाटी का कहना है कि जब पशु स्वस्थ रहेगा तो दूध उत्पादन भी बेहतर होगा. AI आधारित डेटा से किसानों को यह भी पता चलता रहेगा कि पशु की उत्पादकता, चारे की जरूरत व मौसम का क्या प्रभाव पड़ेगा. इससे डेयरी प्रबंधन अधिक वैज्ञानिक बन सकेगा और उत्पादन लागत घटेगी.
कहां-कहां हो रहा है उपयोग: चंद्रशेखर उप्परापाटी के मुताबिक इस तकनीक को विकसित करने में करीब नौ साल लगे. इसकी शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हुई और 2017 में पहली बार पंजाब के पटियाला में इसे लागू किया गया. बाद में तेलंगाना सरकार के सहयोग से दक्षिण भारत में फैक्ट्री स्थापित की गई. अब यह सेंसर कश्मीर सहित कई राज्यों में उपयोग हो रहा है. कंपनी फिलीपींस सहित अन्य देशों में भी इसका विस्तार कर रही है.
चंद्रशेखर उप्परापाटी का कहना है कि छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत रखी गई है. बेसिक सेंसर करीब 10 हजार रुपये में उपलब्ध है. वहीं, छोटे किसानों के लिए विशेष योजना के तहत सालाना करीब 4 हजार रुपये में सेवा दी जा रही है. AI आधारित ऐसे उपकरण डेयरी सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं. इससे पशु स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, जो विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी एक अहम कदम हो सकता है.
यह भी पढ़ें:
- Exclusive Interview: मेट्रो शहरों से निकलकर अब ' गांव और कस्बों' में क्रांति लाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: डॉ. मदन पडाकि
- राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का 'महाजाल': AI कैमरों व एंटी-ड्रोन सिस्टम के पहरे में 'इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट
- AI समिट में उमड़ी भीड़, विजिटर्स बोले- अच्छी पहल, लेकिन एंट्री में लगा समय