'AI' ने 2 साल में 6,000 हाथियों की जान बचाई, IAS सुप्रिया साहू ने वन विभाग की तारीफ की

इसलिए रेलवे ट्रैक पर आने वाले जंगली हाथी अक्सर ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते थे. मदुक्करई से कांजीकोड तक के इलाके में पिछले 20 सालों में ट्रेन एक्सीडेंट में 35 जंगली हाथियों की दुखद मौत हो चुकी है. इसे रोकने के लिए पलक्कड़ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई तरह के कदम उठा रहे हैं.

कोयंबटूर से केरल के लिए बोथानूर और वालयार इलाकों से चलने वाली ट्रेनें मदुक्करई जंगल के इलाके से होकर गुजरती है. इस इलाके से ट्रेनों के आने-जाने के लिए ए और बी नाम की दो रेलवे लाइनें बनाई गई है. इनमें से ए लाइन जंगल के अंदर 2.9 किलोमीटर और बी लाइन 4.15 किलोमीटर तक चलती है. इसी तरह, केरल में वालयार से कांजीकोड तक की रेलवे लाइनें भी जंगल के इलाकों से होकर गुज़रती है.

कोयंबटूर: तमिलनाडु पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुप्रिया साहू ने गर्व से कहा कि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले दो सालों में एआई तकनीकी की मदद से 6,000 हाथियों की जान बचाई है.

इसी कोशिश के तहत बी रेलवे लाइन पर वालयार और एट्टीमदाई के बीच दो जगहों पर अंडरपास बनाए गए हैं जहाँ हाथियों की ज्यादा हलचल रहती है, ताकि जंगली हाथी पार कर सकें. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से जंगली हाथियों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखने और चेतावनी देने का इंतजाम किया गया है. इसके लिए 12 टावर लगाए गए हैं और 24 एआई कैमरे लगाए गए हैं. इस सिस्टम से 7.05 किलोमीटर की दूरी पर नजर रखी जा रही है.

जब हाथी रेलवे ट्रैक के पास आते हैं तो कंट्रोल रूम से आस-पास के रेलवे स्टेशनों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोको पायलट को जानकारी भेजी जाती है. इससे लोको पायलट ट्रेन की स्पीड कम कर पाते हैं और एक्सीडेंट को रोक पाते हैं. इसी तरह, रेलवे ट्रैक की निगरानी में लगे फॉरेस्ट के लोग अगर इलाके में जंगली हाथी दिखते हैं तो उन्हें भगाने के लिए कदम उठाते हैं.

इस बारे में तमिलनाडु एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुप्रिया साहू ने हाल ही में मदुक्करई में बनाए गए कंट्रोल रूम का इंस्पेक्शन किया. उन्होंने देखा कि जब जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पार करते हैं तो कंट्रोल रूम कैसे काम करता है और अधिकारियों से इसके बारे में पूछा. उन्होंने कंट्रोल रूम के अच्छे से काम करने की तारीफ भी की.

इंस्पेक्शन के दौरान कोयंबटूर रीजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और अनामलाई टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर वेंकटेश और कोयंबटूर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जयराज समेत दूसरे अधिकारी मौजूद थे. इस बारे में आईएएस सुप्रिया साहू ने अपने एक्स पेज पर कहा, 'पिछले दो सालों से मदुक्करई रेलवे लाइन पर किसी जंगली हाथी की मौत नहीं हुई. एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के काम करने की वजह से अब तक लगभग 6,000 हाथी सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक पार कर चुके हैं. इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इंसान-हाथी टकराव को कम करने में मदद मिलेगी.'