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AI से चलने वाले हनी ट्रैप जासूसी का नया हथियार बन गए, ITBP ने जवानों के लिए साइबर सतर्कता बढ़ाई

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने एआई के जरिए भारतीय सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

ITBP soldiers participating in a programme organised in Dehradun.
देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते आईटीबीपी के जवान. (X @ITBP_official)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से उस तरीके को बदल रहा है जिससे शत्रुतापूर्ण खुफिया एजेंसियां ​​भारतीय सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाती हैं. इसी के मद्देनजर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने सभी अंडर-कमांड संरचनाओं के कर्मियों के लिए साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है.

सिक्योरिटी एजेंसियां ​​जिस ट्रेंड पर नजर रख रही हैं, उसमें फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एआई से बनी आवाजें, डीपफेक वीडियो कॉल और बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड बातचीत का इस्तेमाल, सीक्रेट जानकारी निकालने की कोशिश करने से पहले डिफेंस कर्मचारियों के साथ भरोसा बनाने के लिए तेजी से किया जा रहा है.

बढ़ते खतरे को देखते हुए, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने अपने जवानों के लिए साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सेशन आयोजित करना शुरू कर दिया है. ऐसा ही एक सेशन शुक्रवार को आईटीबीपी देहरादून कैंपस में सभी अंडर-कमांड फॉर्मेशन के जवानों के लिए आयोजित किया गया था.

उत्तराखंड पुलिस के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) अंकुश मिश्रा ने यह कार्यक्रम चलाया. इसमें एआई वाले साइबर क्राइम, हनी ट्रैप, बैंकिंग फ्रॉड और भारत के सुरक्षा बलों के सामने आने वाले दूसरे उभरते डिजिटल खतरों पर फोकस किया गया. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हाल के सालों में जासूसी के तरीके में बड़ा बदलाव आया है.

फिजिकल सर्विलांस या सीक्रेट मीटिंग्स पर निर्भर रहने के बजाय, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​अब कमजोर टारगेट्स की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं. एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "ये ऑपरेशन अक्सर आकर्षक प्रोफाइल से आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू होते हैं, जो खुद को छात्र, रक्षा उत्साही, पत्रकार या विदेश में रहने वाले पेशेवर बताते हैं."

अधिकारी ने बताया कि टारगेट को फोटो शेयर करने, ऑफिशियल जिम्मेदारियों पर बात करने या मामूली लगने वाली ऑपरेशनल डिटेल्स बताने के लिए मनाने से पहले, हफ्तों या महीनों तक बातचीत को ध्यान से आगे बढ़ाया जाता है.

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जानकारी के ऐसे टुकड़ों को जोड़कर सेना की मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट पैटर्न और रणनीतिक बुनियादी ढांचे का पता लगाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खतरे को काफी बढ़ा दिया है.

एआई से चलने वाले टूल असली जैसी प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं, लिखने के स्टाइल की नकल कर सकते हैं, कुछ सेकंड के ऑडियो से आवाजें क्लोन कर सकते हैं और भरोसेमंद डीपफेक वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिससे नकली पहचान असली लगती है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शशांक शेखर ने ईटीवी भारत से कहा, "ये प्रौद्योगिकियां विदेशी हैंडलरों को एक साथ कई हनी-ट्रैप ऑपरेशन करने की अनुमति देती हैं, जिससे पता लगने की संभावना कम हो जाती है."

शेखर एक साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फर्म "क्लाउडएसईके" से जुड़े हैं जो नवीनतम घोटाले, धोखाधड़ी, कमजोरियों और डेटा लीक पर रिसर्च करती है. पिछले कुछ सालों में, कई जासूसी जांचों से यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान के खुफिया ऑपरेटिव द्वारा कथित तौर पर बनाए गए ऑनलाइन रिश्तों के कारण संवेदनशील जानकारी शेयर हुई.

इस साल की शुरुआत में भारतीय नौसेना के नाविक को गिरफ्तार किया गया था, जब जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि उसे सोशल मीडिया के जरिए हनी-ट्रैप किया गया था और उसने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) को संवेदनशील सेना की जानकारी दी थी.

डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर से जुड़े हाई-प्रोफाइल जासूसी केस ने, जिन पर ऑनलाइन हनी ट्रैप से जुड़े आरोपों के चलते ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्ज लगे हैं, भारत के रणनीतिक सिस्टम में भी इस चिंता को और पक्का कर दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी भी मुश्किल सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स के शिकार हो सकते हैं.

इसी को देखते हुए आईटीबीपी जवानों को सलाह दी गई कि वे अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी न लें, संवेदनशील या ऑपरेशनल जगहों से तस्वीरें शेयर न करें, आधिकारिक चैनल से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स की पहचान वेरिफाई करें और संदिग्ध बातचीत की तुरंत रिपोर्ट करें.

हाल ही में आईटीबीपी के सभी रीजनल और सेक्टर ऑफिस को जारी एक नोट में, सोशल मीडिया पर तैनाती की जानकारी, यात्रा की योजना या आधिकारिक कार्य पर बात करने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है, भले ही कोई ऑनलाइन जान-पहचान वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे.

कर्मचारियों से कहा गया कि वे मजबूत साइबर स्वच्छता के तरीके अपनाएं, जैसे मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करना, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना, सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करना और बिना वेरिफाइड सोर्स से डाउनलोड करने से बचना.

स्मार्टफोन और डिजिटल कम्युनिकेशन अब ऑपरेशनल लाइफ का जरूरी हिस्सा बन गए हैं, इसलिए सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि साइबर जागरुकता भी फिजिकल तैयारी जितनी ही जरूरी हो गई है.

शेखर ने कहा, “आईटीबीपी जैसी फ्रंटलाइन फोर्स के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा का मतलब न केवल सीमा पार के खतरों से बचाव करना है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और AI-पावर्ड डिसेप्शन कैंपेन के जरिए काम करने वाले अनदेखे दुश्मनों से भी बचाव करना है.”

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