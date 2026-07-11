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AI से चलने वाले हनी ट्रैप जासूसी का नया हथियार बन गए, ITBP ने जवानों के लिए साइबर सतर्कता बढ़ाई

देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते आईटीबीपी के जवान. ( X @ITBP_official )

नई दिल्ली: चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से उस तरीके को बदल रहा है जिससे शत्रुतापूर्ण खुफिया एजेंसियां ​​भारतीय सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाती हैं. इसी के मद्देनजर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने सभी अंडर-कमांड संरचनाओं के कर्मियों के लिए साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है. सिक्योरिटी एजेंसियां ​​जिस ट्रेंड पर नजर रख रही हैं, उसमें फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एआई से बनी आवाजें, डीपफेक वीडियो कॉल और बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड बातचीत का इस्तेमाल, सीक्रेट जानकारी निकालने की कोशिश करने से पहले डिफेंस कर्मचारियों के साथ भरोसा बनाने के लिए तेजी से किया जा रहा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने अपने जवानों के लिए साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सेशन आयोजित करना शुरू कर दिया है. ऐसा ही एक सेशन शुक्रवार को आईटीबीपी देहरादून कैंपस में सभी अंडर-कमांड फॉर्मेशन के जवानों के लिए आयोजित किया गया था. उत्तराखंड पुलिस के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) अंकुश मिश्रा ने यह कार्यक्रम चलाया. इसमें एआई वाले साइबर क्राइम, हनी ट्रैप, बैंकिंग फ्रॉड और भारत के सुरक्षा बलों के सामने आने वाले दूसरे उभरते डिजिटल खतरों पर फोकस किया गया. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हाल के सालों में जासूसी के तरीके में बड़ा बदलाव आया है. फिजिकल सर्विलांस या सीक्रेट मीटिंग्स पर निर्भर रहने के बजाय, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​अब कमजोर टारगेट्स की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं. एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "ये ऑपरेशन अक्सर आकर्षक प्रोफाइल से आने वाले फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू होते हैं, जो खुद को छात्र, रक्षा उत्साही, पत्रकार या विदेश में रहने वाले पेशेवर बताते हैं." अधिकारी ने बताया कि टारगेट को फोटो शेयर करने, ऑफिशियल जिम्मेदारियों पर बात करने या मामूली लगने वाली ऑपरेशनल डिटेल्स बताने के लिए मनाने से पहले, हफ्तों या महीनों तक बातचीत को ध्यान से आगे बढ़ाया जाता है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जानकारी के ऐसे टुकड़ों को जोड़कर सेना की मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट पैटर्न और रणनीतिक बुनियादी ढांचे का पता लगाया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खतरे को काफी बढ़ा दिया है. एआई से चलने वाले टूल असली जैसी प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं, लिखने के स्टाइल की नकल कर सकते हैं, कुछ सेकंड के ऑडियो से आवाजें क्लोन कर सकते हैं और भरोसेमंद डीपफेक वीडियो कॉल कर सकते हैं, जिससे नकली पहचान असली लगती है.