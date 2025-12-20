ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में AI पावर्ड डिवाइस रोकेगी वन्य जीवों के हमले, इस जिले में लग रहे हैं 5 कैमरे

पिथौरागढ़: प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले परेशान कर रहे हैं. इन्हें रोकने के लिए वन विभाग ने एक पहल शुरू की है. सीमांत जिला पिथौरागढ़ में अब भालू और गुलदार के आतंक से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लिया जाएगा. वन विभाग ने जिले को इस नई पहल के लिए मॉडल जिला चुना है.

AI डिवाइस रोकेगी जंगली जानवरों का आतंक: पिथौरागढ़ जिले के उन क्षेत्रों में, जहां भालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, वहां AI पावर्ड डिवाइस लगाई जाएंगी. इन डिवाइस की मदद से न सिर्फ वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर भगाने का भी इंतजाम किया गया है.

पिथौरागढ़ से शुरू होगी AI कैमरों से निगरानी: दरअसल प्रदेश में हाल के दिनों में वन्यजीवों के हमलों से दहशत का माहौल है. ऐसे समय में पिथौरागढ़ से शुरू हो रही यह AI आधारित व्यवस्था पहाड़ी जिलों के लिए एक बड़ी राहत और भविष्य का मॉडल बन सकती है. AI पावर्ड डिवाइस में हाई क्वालिटी कैमरा लगाया जाएगा, जो जंगल और आबादी से सटे इलाकों पर लगातार नजर रखेगा. यह कैमरा 100 से 150 मीटर तक की दूरी में किसी भी बड़े वन्यजीव की गतिविधि पकड़ सकता है.

ऐसे काम करेगा एआई डिवाइस कैमरा: कैमरे को पहले से भालू, गुलदार, तेदुएं की पहचान कराई जाएगी. जैसे ही ये जानवर कैमरे की रेंज में आएंगे, डिवाइस खुद समझ जाएगी कि यह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है. जैसे ही कैमरे में भालू या गुलदार ट्रैप होगा, AI सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा. इसके लिए किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिवाइस में लगा स्पीकर तेज आवाज निकालेगा. यह आवाज सामान्य नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी, जिससे ये वन्यजीव डरते हैं और उस इलाके से दूर हट जाते हैं.

एआई डिवाइस में गंध वाली स्प्रे भी होगी: कुछ AI डिवाइस में विशेष गंध वाली स्प्रे भी लगाई जाएगी. अगर भालू या गुलदार बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तो डिवाइस अपने आप यह स्प्रे हवा में छोड़ देगी. इस स्प्रे की गंध जानवरों को पसंद नहीं होती है. इसलिए वे उस जगह को छोड़ देते हैं और दोबारा वहां आने से बचते हैं.