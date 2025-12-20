ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में AI पावर्ड डिवाइस रोकेगी वन्य जीवों के हमले, इस जिले में लग रहे हैं 5 कैमरे

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल होगा. पहले चरण में धारचूला के भालू प्रभावित इलाकों में पांच डिवाइस लगेंगी

AI POWERED DEVICES FOR WILDLIFE
धारचूला में लगेंगे एआई पावर डिवाइस (ETV Bharat Graphics)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 20, 2025

Updated : December 20, 2025 at 1:07 PM IST

पिथौरागढ़: प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले परेशान कर रहे हैं. इन्हें रोकने के लिए वन विभाग ने एक पहल शुरू की है. सीमांत जिला पिथौरागढ़ में अब भालू और गुलदार के आतंक से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लिया जाएगा. वन विभाग ने जिले को इस नई पहल के लिए मॉडल जिला चुना है.

AI डिवाइस रोकेगी जंगली जानवरों का आतंक: पिथौरागढ़ जिले के उन क्षेत्रों में, जहां भालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, वहां AI पावर्ड डिवाइस लगाई जाएंगी. इन डिवाइस की मदद से न सिर्फ वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि उन्हें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर भगाने का भी इंतजाम किया गया है.

पिथौरागढ़ से शुरू होगी AI कैमरों से निगरानी: दरअसल प्रदेश में हाल के दिनों में वन्यजीवों के हमलों से दहशत का माहौल है. ऐसे समय में पिथौरागढ़ से शुरू हो रही यह AI आधारित व्यवस्था पहाड़ी जिलों के लिए एक बड़ी राहत और भविष्य का मॉडल बन सकती है. AI पावर्ड डिवाइस में हाई क्वालिटी कैमरा लगाया जाएगा, जो जंगल और आबादी से सटे इलाकों पर लगातार नजर रखेगा. यह कैमरा 100 से 150 मीटर तक की दूरी में किसी भी बड़े वन्यजीव की गतिविधि पकड़ सकता है.

ऐसे काम करेगा एआई डिवाइस कैमरा: कैमरे को पहले से भालू, गुलदार, तेदुएं की पहचान कराई जाएगी. जैसे ही ये जानवर कैमरे की रेंज में आएंगे, डिवाइस खुद समझ जाएगी कि यह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है. जैसे ही कैमरे में भालू या गुलदार ट्रैप होगा, AI सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाएगा. इसके लिए किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिवाइस में लगा स्पीकर तेज आवाज निकालेगा. यह आवाज सामान्य नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी, जिससे ये वन्यजीव डरते हैं और उस इलाके से दूर हट जाते हैं.

एआई डिवाइस में गंध वाली स्प्रे भी होगी: कुछ AI डिवाइस में विशेष गंध वाली स्प्रे भी लगाई जाएगी. अगर भालू या गुलदार बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तो डिवाइस अपने आप यह स्प्रे हवा में छोड़ देगी. इस स्प्रे की गंध जानवरों को पसंद नहीं होती है. इसलिए वे उस जगह को छोड़ देते हैं और दोबारा वहां आने से बचते हैं.

एआई पावर्ड डिवाइस को वन अधिकारियों के मोबाइल से जोड़ा जाएगा: AI डिवाइस को वन विभाग के अधिकारियों के मोबाइल फोन से जोड़ा जाएगा. जैसे ही किसी इलाके में जानवर की मौजूदगी दर्ज होगी, अधिकारियों को तुरंत मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी. इस अलर्ट के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच सकती है या आसपास के गांवों के लोगों को पहले ही सावधान कर सकती है. इस तरह एआई पावर्ड डिवाइस से किसी तरह की अनहोनी को रोका जा सके.

पहले चरण में धारचूला के भालू प्रभावित इलाकों में लगेंगी 5 एआई पावर्ड डिवाइस: डीएफओ पिथौरागढ़ आशुतोष सिंह ने बताया कि-

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. पहले चरण में धारचूला के भालू प्रभावित इलाकों में पांच डिवाइस लगाने का निर्णय लिया गया है. डिवाइस फिलहाल असेंबल की जा रही हैं और जल्द ही इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में इंस्टॉल किया जाएगा.
-आशुतोष सिंह, डीएफओ, पिथौरागढ़-

धारचूला क्षेत्र में पिछले तीन महीने में भालू के हमले: पिथौरागढ़ जिले का धारचूला क्षेत्र भालू के हमलों को लेकर संवेदनशील है. धारचूला के जयकोट में नवंबर 2025 में तीन भालुओं ने फल-सब्जी बेचकर लौट रहे युवक नरेंद्र सिंह पर हमला किया था. नरेंद्र घायल हो गया और उसे हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी भेजा गया था. वहीं धारचूला के पांगला में एक ग्रामीण नारायण सिंह बडाल भालू से बचने के लिए भागते हुए खाई में गिर गया था. गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी.

पिथौरागढ़ जिले की ही दारमा घाटी क्षेत्र में भालुओं ने कई लोगों को काटकर घायल कर दिया था. इस इलाके में भालू के डर से लोगों का अकेले बाहर निकलना दूभर हो गया. स्थिति ये हो गई कि महिलाओं ने भालुओं के आतंक से परेशान होकर उन्हें मारने की अनुमति मांगी थी.

Last Updated : December 20, 2025 at 1:07 PM IST

