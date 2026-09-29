कटाई से पहले ही पता चलेगी खेत की पैदावार, AI वाला पोर्टेबल डिवाइस किसानों के लिए बनेगा मददगार
खेती में फसल तैयार होने के बाद ही किसान को पता चलता है कि खेत से कितनी उपज मिली.
Published : September 29, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: खेती में फसल तैयार होने के बाद ही किसान को पता चलता है कि खेत से कितनी उपज मिली. लेकिन अगर कटाई से पहले ही संभावित पैदावार का अनुमान मिल जाए तो किसान अपनी आगे की योजना बेहतर तरीके से बना सकता है. इसी दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के भूगोल विभाग की प्रोफेसर डॉ. शिखा यादव ने किसानों के लिए एक ‘क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन डिवाइस’ पोर्टेबल डिवाइस डिजाइन किया है. यह डिवाइस खेत, मिट्टी, मौसम और फसल से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित पैदावार का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इस डिजाइन को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है.
कई तरह के आंकड़ों को एक साथ समझेगा डिवाइस
डॉ. शिखा यादव ने बताया कि इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसका पोर्टेबल डिजाइन है. इसे अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. डिवाइस को खेत और फसल से जुड़े तापमान, नमी, मिट्टी की स्थिति, मिट्टी का pH स्तर और स्थानीय जलवायु के आंकड़े होंगे. इन सभी जानकारियों को एक साथ लेकर डिवाइस उनका विश्लेषण करेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इन तकनीकों की मदद से अलग-अलग आंकड़ों के बीच संबंध को समझने और उसके आधार पर फसल की संभावित स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश की जाएगी.
कटाई से पहले मिलेगा संभावित उत्पादन का अनुमान
इस डिवाइस का सबसे अहम उपयोग फसल की संभावित पैदावार का अनुमान लगाने में होगा. किसान को कटाई से पहले यह अंदाजा मिल सकेगा कि उसके खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होने की संभावना है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी खेत में फसल की मौजूदा स्थिति, मिट्टी, तापमान और नमी से जुड़े आंकड़े डिवाइस में उपलब्ध कराए जाते हैं, तो AI आधारित विश्लेषण के जरिए संभावित उत्पादन का अनुमान तैयार किया जा सकता है. इससे किसान को यह समझने में मदद मिल सकती है कि उसकी उम्मीद के मुकाबले संभावित उत्पादन कितना रह सकता है. हालांकि वास्तविक उत्पादन मौसम, फसल की अंतिम स्थिति और अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा.
फसल की फोटो और पौधे की ऊंचाई भी होगी उपयोगी
डिवाइस में सिर्फ मिट्टी और मौसम से जुड़े आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं होगा. फसल की तस्वीर और पौधे की ऊंचाई जैसी जानकारी भी विश्लेषण में शामिल की जा सकती है.फसल की फोटो और उसकी ऊंचाई जैसे आंकड़ों को दूसरे डेटा के साथ जोड़कर तकनीक फसल की मौजूदा स्थिति का आकलन करने में मदद करेगी. इसके बाद इन सभी जानकारियों के आधार पर संभावित उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है.
पानी की कमी और पोषक तत्वों का भी होगा आकलन
डॉ. शिखा यादव ने बताया कि इस डिवाइस में सिर्फ उत्पादन का अनुमान लगाने की सुविधा ही नहीं है। इसमें फसल से जुड़े जोखिमों के आकलन का भी प्रावधान है. डिवाइस के जरिए मिट्टी और फसल में नमी की स्थिति, पानी की कमी यानी वॉटर स्ट्रेस और पोषक तत्वों से जुड़े पहलुओं का आकलन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि फसल को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि किसान के लिए यह जानकारी इसलिए जरूरी हो सकती है, क्योंकि फसल की पैदावार सिर्फ बीज या खेत के आकार पर निर्भर नहीं करती. मौसम, पानी, मिट्टी और फसल की मौजूदा स्थिति भी उत्पादन को प्रभावित करती है.
प्रिसिजन एग्रीकल्चर में मिल सकता है इस्तेमाल
आज खेती में तकनीक के इस्तेमाल पर लगातार जोर दिया जा रहा है. खासकर प्रिसिजन एग्रीकल्चर में खेत से जुड़े आंकड़ों के आधार पर खेती को बेहतर तरीके से समझने और फैसले लेने की कोशिश की जाती है.डॉ. शिखा यादव ने बताया कि AI आधारित यह डिवाइस प्रिसिजन एग्रीकल्चर का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है. एक ही जगह पर अलग-अलग तरह के डेटा का विश्लेषण करके किसानों को फसल की स्थिति और संभावित उत्पादन के बारे में जानकारी देने की दिशा में इसका उपयोग किया जा सकता है.
कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए भी उपयोगी
इस तकनीक का उपयोग केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा. ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ काम करने वाले कृषि विस्तार अधिकारी भी इसका उपयोग कर सकते हैं.कृषि विस्तार अधिकारियों के पास अगर खेत और फसल से जुड़े आंकड़े हों तो वे संभावित उत्पादन और फसल से जुड़े जोखिमों को समझने में इस तकनीक की मदद ले सकते हैं. इससे किसानों तक तकनीक आधारित कृषि सलाह पहुंचाने में भी सहायता मिल सकती है.
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