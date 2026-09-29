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कटाई से पहले ही पता चलेगी खेत की पैदावार, AI वाला पोर्टेबल डिवाइस किसानों के लिए बनेगा मददगार

मिरांडा हाउस ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: खेती में फसल तैयार होने के बाद ही किसान को पता चलता है कि खेत से कितनी उपज मिली. लेकिन अगर कटाई से पहले ही संभावित पैदावार का अनुमान मिल जाए तो किसान अपनी आगे की योजना बेहतर तरीके से बना सकता है. इसी दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के भूगोल विभाग की प्रोफेसर डॉ. शिखा यादव ने किसानों के लिए एक ‘क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन डिवाइस’ पोर्टेबल डिवाइस डिजाइन किया है. यह डिवाइस खेत, मिट्टी, मौसम और फसल से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित पैदावार का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इस डिजाइन को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है.