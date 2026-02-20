ETV Bharat / bharat

राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी: AI रखेगी डीलरों की हरकत पर नजर, घर बैठे दूर होगी शिकायत

नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के एक पवेलियन में बैठी एग्ज़िबिटर. ( IANS )

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः गरीब परिवारों को अक्सर राशन की दुकानों पर पूरा राशन न मिलने, पैसों की मांग, वितरण में देरी या दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अब AI-आधारित फीडबैक सिस्टम इन शिकायतों का तेजी से समाधान करने में मदद कर रहा है, जिससे औपचारिक शिकायत प्रणाली तक पहुंच न होने वाले लोगों की मुश्किलें कम हो रही हैं.

दिसंबर से अब तक, इस आधुनिक एआई तकनीक ने 21 अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में ऑटोमेटेड कॉल के जरिए देश भर के लगभग 30 लाख लाभार्थियों से संपर्क किया है. इन बातचीत के दौरान, सिस्टम ने उनके जवाबों का विश्लेषण कर राशन की दुकानों पर होने वाली समस्याओं की पहचान की. इसके बाद, प्रणाली ने 11 हजार से अधिक शिकायतों को चिन्हित किया, जिनका एक निश्चित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया.

इस सिस्टम ने मुख्य रूप से उन सामान्य समस्याओं की पहचान की है जिनका सामना लोग अक्सर करते हैं. जैसे-अनाज की खराब गुणवत्ता, कम आपूर्ति, वजन में गड़बड़ी, मुफ्त राशन के लिए अनावश्यक शुल्क वसूलना और वितरण में देरी. लाभार्थियों के फीडबैक का एआई आधारित विश्लेषण करके इन चिंताओं को तुरंत पहचाना जाता है और उन्हें औपचारिक शिकायतों में बदल दिया जाता है. इसके बाद, प्रत्येक मामले को समय पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है.

इन समस्याओं का व्यवस्थित रूप से समाधान करके, यह प्रणाली अनियमितताओं को सुधारने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद कर रही है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एक बहुभाषी एआई-संचालित जन-भागीदारी प्रणाली है, जो लाभार्थियों से सीधे, सरल और सुलभ तरीके से फीडबैक लेने में सक्षम है.

स्थानीय भाषाओं में ऑटोमेटेड कॉल (स्वचालित फोन कॉल) के जरिए यह सिस्टम राशन की दुकानों पर लाभार्थियों के वास्तविक अनुभवों को दर्ज करता है. यह उनके जवाबों को ध्यान से सुनता है, सेवाओं में कमी की पहचान करता है और नकारात्मक फीडबैक को अपने आप ट्रैक करने योग्य शिकायतों में बदल देता है. प्रत्येक शिकायत को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है और एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान होने तक इसकी निगरानी की जाती है. लाभार्थियों से सीधा जुड़ाव और उनकी आवाज पर कार्रवाई सुनिश्चित करके, यह सिस्टम अंतिम व्यक्ति तक जवाबदेही को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को सही मात्रा और गुणवत्ता में राशन मिले.

इस प्रक्रिया में, बातचीत पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता को एक SMS मिलता है जिसमें शिकायत नंबर होता है, जिससे वे अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. यह सिस्टम विशेष रूप से उन गरीब लाभार्थियों की मदद के लिए बनाया गया है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और मुफ्त राशन तो पाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें यह नहीं पता होता कि अपनी समस्या कहां और कैसे उठाएं. शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाकर और समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करके, यह उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का एक सुलभ और भरोसेमंद रास्ता देता है.