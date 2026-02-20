ETV Bharat / bharat

राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी: AI रखेगी डीलरों की हरकत पर नजर, घर बैठे दूर होगी शिकायत

इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने 21 अलग-अलग लोकल भाषाओं में ऑटोमेटेड कॉल के जरिए देश भर में लगभग 30 लाख लाभुकों तक पहुंच बनाई है.

AI based Ration Feedback System
नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के एक पवेलियन में बैठी एग्ज़िबिटर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 5:29 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः गरीब परिवारों को अक्सर राशन की दुकानों पर पूरा राशन न मिलने, पैसों की मांग, वितरण में देरी या दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अब AI-आधारित फीडबैक सिस्टम इन शिकायतों का तेजी से समाधान करने में मदद कर रहा है, जिससे औपचारिक शिकायत प्रणाली तक पहुंच न होने वाले लोगों की मुश्किलें कम हो रही हैं.

दिसंबर से अब तक, इस आधुनिक एआई तकनीक ने 21 अलग-अलग स्थानीय भाषाओं में ऑटोमेटेड कॉल के जरिए देश भर के लगभग 30 लाख लाभार्थियों से संपर्क किया है. इन बातचीत के दौरान, सिस्टम ने उनके जवाबों का विश्लेषण कर राशन की दुकानों पर होने वाली समस्याओं की पहचान की. इसके बाद, प्रणाली ने 11 हजार से अधिक शिकायतों को चिन्हित किया, जिनका एक निश्चित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया.

इस सिस्टम ने मुख्य रूप से उन सामान्य समस्याओं की पहचान की है जिनका सामना लोग अक्सर करते हैं. जैसे-अनाज की खराब गुणवत्ता, कम आपूर्ति, वजन में गड़बड़ी, मुफ्त राशन के लिए अनावश्यक शुल्क वसूलना और वितरण में देरी. लाभार्थियों के फीडबैक का एआई आधारित विश्लेषण करके इन चिंताओं को तुरंत पहचाना जाता है और उन्हें औपचारिक शिकायतों में बदल दिया जाता है. इसके बाद, प्रत्येक मामले को समय पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है.

इन समस्याओं का व्यवस्थित रूप से समाधान करके, यह प्रणाली अनियमितताओं को सुधारने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद कर रही है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि यह एक बहुभाषी एआई-संचालित जन-भागीदारी प्रणाली है, जो लाभार्थियों से सीधे, सरल और सुलभ तरीके से फीडबैक लेने में सक्षम है.

स्थानीय भाषाओं में ऑटोमेटेड कॉल (स्वचालित फोन कॉल) के जरिए यह सिस्टम राशन की दुकानों पर लाभार्थियों के वास्तविक अनुभवों को दर्ज करता है. यह उनके जवाबों को ध्यान से सुनता है, सेवाओं में कमी की पहचान करता है और नकारात्मक फीडबैक को अपने आप ट्रैक करने योग्य शिकायतों में बदल देता है. प्रत्येक शिकायत को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है और एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान होने तक इसकी निगरानी की जाती है. लाभार्थियों से सीधा जुड़ाव और उनकी आवाज पर कार्रवाई सुनिश्चित करके, यह सिस्टम अंतिम व्यक्ति तक जवाबदेही को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्ति को सही मात्रा और गुणवत्ता में राशन मिले.

इस प्रक्रिया में, बातचीत पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता को एक SMS मिलता है जिसमें शिकायत नंबर होता है, जिससे वे अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. यह सिस्टम विशेष रूप से उन गरीब लाभार्थियों की मदद के लिए बनाया गया है जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और मुफ्त राशन तो पाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें यह नहीं पता होता कि अपनी समस्या कहां और कैसे उठाएं. शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाकर और समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करके, यह उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का एक सुलभ और भरोसेमंद रास्ता देता है.

अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, इसे संबंधित राज्य के शिकायत निवारण पोर्टल पर भेज दिया जाता है. वहां से इसे जिला विभाग को भेजा जाता है, और फिर एक फील्ड ऑफिसर को दुकान पर जाकर मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर शिकायत की जमीनी स्तर पर पूरी तरह से जांच और समाधान हो.

एक शिकायत को सुलझाने का आदर्श समय 15 से 20 दिन है. इस अवधि के बाद, सिस्टम शिकायतकर्ता को दोबारा कॉल करता है ताकि यह जाना जा सके कि वे समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं. यदि लाभार्थी का जवाब नकारात्मक होता है, तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू की जाती है ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके और समस्या का पूरी तरह समाधान हो सके.

अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शिकायतों का निपटारा निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के हो. अधिकारी प्राप्त शिकायतों का सेंटीमेंट एनालिसिस और डेटा-आधारित मूल्यांकन भी करते हैं, ताकि सिस्टम में लगातार सुधार किया जा सके और इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

उन्होंने आगे बताया कि इस सिस्टम का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. उन्हें बस एक कॉल रिसीव करनी है और सीधे जवाब देना है. वर्तमान में, कॉल उठाने की दर लगभग 30-40 प्रतिशत है क्योंकि कई लाभार्थियों को अभी तक इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है और वे अक्सर इन कॉल्स को स्पैम (धोखाधड़ी) समझ लेते हैं. जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी और अधिक लोग इन कॉल्स का जवाब देंगे, सफलतापूर्वक दर्ज होने वाली और सुलझाई जाने वाली शिकायतों की संख्या अपने आप बेहतर हो जाएगी.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से देश भर में अनाज की कुशल आवाजाही की योजना बनाने के लिए एआई-सक्षम उन्नत विश्लेषण और एआई-संचालित अनुकूलन का उपयोग किया जा रहा है.

मंत्रालय ने कहा, "मांग, स्टॉक की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स मार्गों जैसे कारकों का विश्लेषण करके, यह सिस्टम परिवहन की दूरी, लागत और वितरण में होने वाली देरी को कम करने में मदद करता है. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत होकर, यह अधिक विश्वसनीय वितरण सुनिश्चित करता है, उत्सर्जन को कम करता है और पूरी 'एंड-टू-एंड' आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद्यान्न लाभार्थियों तक समय पर और पूरी मात्रा में पहुंचे."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

AI IN GOVERNANCE
RATION CARD COMPLAINT ONLINE
राशन कार्ड शिकायत ऑनलाइन
एआई आधारित राशन फीडबैक सिस्टम
AI BASED RATION FEEDBACK SYSTEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.