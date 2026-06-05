'इंसानों की तरह फैसले ले रहा है AI': लंदन में बोले, चीफ जस्टिस सूर्यकांत
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लंदन यूनिवर्सिटी के बर्कबेक कॉलेज में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ" विषय पर एक व्याख्यान दिया.
By Sumit Saxena
Published : June 5, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल कल्पना या चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि एक हकीकत बन चुका है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस दशक में लिए जाने वाले फैसले ही यह तय करेंगे कि भविष्य में तकनीक, ताकत, आजादी और न्याय का आपस में क्या संबंध होगा.
लंदन यूनिवर्सिटी के बर्कबेक कॉलेज में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ" विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान (लेक्चर) में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली तकनीकी क्रांतियों के उलट, AI सिर्फ इंसानी क्षमता को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि यह उन फैसलों को लेने की प्रक्रियाओं में भी लगातार शामिल हो रहा है जिन्हें इतिहास में हमेशा से केवल इंसानों का काम माना जाता था.
उन्होंने कहा कि तकनीक अपने आप में न तो पूरी तरह से अच्छी होती है और न ही बुरी. इसका असर पूरी तरह से उन कानूनी, राजनीतिक और नैतिक ढांचों पर निर्भर करता है जिनके तहत समाज इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है.
सीजेआई ने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसी कोई काल्पनिक तकनीक नहीं रह गई है जो सिर्फ वैज्ञानिकों की कल्पनाओं तक सीमित हो. यह अब एक व्यावहारिक हकीकत बन चुकी है, जो शासन व्यवस्था, व्यापार, युद्ध, संचार, सार्वजनिक प्रशासन और लगातार न्यायिक व संप्रभु शक्तियों के इस्तेमाल के तौर-तरीकों को बदल रही है."
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए कानून की जिम्मेदारी यह नहीं है कि वह तकनीकी प्रगति का विरोध करे, और न ही यह है कि वह बिना कोई सवाल उठाए उसके सामने घुटने टेक दे. कानून की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी ताकत हमेशा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक वैधता और मानवीय गरिमा के प्रति जवाबदेह बनी रहे.
उन्होंने कहा कि सरकारें अब कल्याणकारी योजनाओं के वितरण, अप्रवासन आवेदनों की समीक्षा करने, सीमाओं की निगरानी करने, वित्तीय प्रणालियों को नियंत्रित करने और पुलिसिंग से जुड़े कामों में मदद के लिए एल्गोरिद्मिक सिस्टम (AI सॉफ्टवेयर) का इस्तेमाल कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि सेनाएं बहुत तेजी से स्वायत्त क्षमताओं का विकास कर रही हैं. अलग-अलग न्यायक्षेत्रों की अदालतें अब एआई-जनरेटेड सबूतों, स्वचालित निर्णय लेने और डिजिटल कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े सवालों का सामना करने लगी हैं. उन्होंने आगे कहा, "निजी कंपनियों के पास ऐसी तकनीकी क्षमताएं मौजूद हैं जो संप्रभु राज्यों (देशों) की सूचनात्मक पहुंच की बराबरी करती हैं और कुछ मामलों में तो उनसे भी आगे निकल जाती हैं."
उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आधुनिक विकास के दौर में अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस दशक के दौरान किए जाने वाले फैसले आने वाली कई पीढ़ियों के लिए तकनीक, ताकत, आजादी और न्याय के बीच के रिश्ते को तय करेंगे.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बुद्धिमान मशीनों के इस दौर में भी मानवता उन सिद्धांतों पर अपना अधिकार बनाए रखे जिनसे उस पर शासन होता है. यदि अंतरराष्ट्रीय कानून इस चुनौती का सामना करने में सफल रहता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सभ्यता की नींव में बसे मूल्यों को फिर से मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर बन सकता है."
छह दिनों के ब्रिटेन (UK) दौरे पर गए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के अभूतपूर्व अवसर देता है. अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में अदालतें कानूनी शोध, केस मैनेजमेंट, अनुवाद सेवाओं, अदालती कार्यवाही को लिखने, दस्तावेजों के वर्गीकरण और पुराने न्यायिक फैसलों को खोजने में मदद के लिए एआई-संचालित उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रही हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि क्या एआई अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रभावित करेगा, क्योंकि यह बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है. असली सवाल यह है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून का मौजूदा ढांचा इस बड़े बदलाव को अपनाने के लिए वैचारिक रूप से उतना लचीला है या नहीं.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून पूरी तरह से क्षेत्रीय सीमाओं पर आधारित है, और एआई इन धारणाओं को बुनियादी तौर पर हिलाकर रख देता है. उन्होंने आगे जोड़ा कि एआई सिस्टम वैश्विक स्तर पर फैले नेटवर्क के जरिए काम करते हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाते हैं.
उन्होंने कहा, "एक एआई मॉडल को कई अलग-अलग देशों से जुटाए गए डेटाबेस पर तैयार किया जा सकता है, किसी अन्य स्थान पर स्थित कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उसमें सुधार किया जा सकता है, कई महाद्वीपों में फैले क्लाउड-बेस्ड सिस्टम के जरिए उसे लागू किया जा सकता है, और अंत में वह ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले फैसले ले सकता है जो इस पूरी चेन के किसी भी हिस्से से बहुत दूर बैठे हैं."
इस महत्वपूर्ण बातचीत की मेजबानी करने के लिए बर्कबेक कॉलेज को धन्यवाद देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतने बड़े तकनीकी बदलाव के दौर में अदालतों, विश्वविद्यालयों, सरकारों और नागरिक समाजों के बीच बातचीत होना बेहद जरूरी हो जाता है.
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