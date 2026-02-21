AI मैपिंग से बदलेगी खेती की तस्वीर: किसान को सीधी मदद, सरकार को भी मिलेगा सटीक डेटा
इस तकनिक से किसान खेत का डिजिटल रिकॉर्ड देख सकता है. कब फसल की बुवाई, कब कटाई हुई, किस वर्ष कौन-सी फसल बोई गई थी.
Published : February 21, 2026 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के “AI for Agriculture” सेक्शन के तहत खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का जो मॉडल प्रस्तुत किया गया, वह सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि कृषि तंत्र में बड़े बदलाव का संकेत है. गूगल द्वारा प्रदर्शित एआई आधारित मैपिंग सिस्टम, जो Google Maps व सैटेलाइट डेटा पर आधारित है, खेती को डेटा-ड्रिवन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
किसान अपने खेत का डिजिटल रिकॉर्ड देख सकता है. कब किस फसल की बुवाई हुई, कब कटाई हुई, किस वर्ष कौन-सी फसल बोई गई थी. इससे फसल चक्र की बेहतर योजना बन सकेगी, जिससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी.
संसाधनों का बेहतर उपयोगः इस तकनीक से खेत से पानी का स्रोत कितनी दूरी पर है, सड़क व मंडी कितनी दूर है. ऐसी जानकारी से किसान सिंचाई, परिवहन व भंडारण की अग्रिम योजना बना सकेगें. इससे लागत घटेगी और समय भी बचेगा.
आपदा में जल्द राहतः सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी स्थिति में एआई के जरिए तुरंत पता लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस चीज की कितनी फसल प्रभावित हुई है. इससे बीमा क्लेम व सरकारी मुआवजा प्रक्रिया तेज व पारदर्शी हो सकती है.
बाजार तक बेहतर पहुंचः यदि डेटा से पता चलता है कि किसी क्षेत्र में किसी फसल का अधिक उत्पादन होने वाला है तो किसान पहले से वैकल्पिक बाजार या भंडारण की व्यवस्था कर सकेगा. इससे ‘डिस्टेस सेल’ की स्थिति कम होगी.
इस तकनीक से सरकार को भी लाभः
1. रीयल-टाइम मॉनिटरिंग व नीति निर्माणः सरकार यह देख सकेगी कि किस जिले या ब्लॉक में कौन-सी फसल कितने क्षेत्रफल में बोई गई है. इससे उत्पादन अनुमान अधिक सटीक होगा. साथ ही निर्यात-आयात नीति समय पर तय की जा सकेगी.
2. सब्सिडी व योजनाओं का लक्ष्यीकरणः बीज, खाद, सिंचाई या कृषि उपकरणों की जरूरत किस क्षेत्र में ज्यादा है ये डेटा आधारित तरीके से तय किया जा सकेगा. इससे योजनाओं में पारदर्शिता व लीकेज में कमी आएगी.
3. आपदा प्रबंधन व मुआवजाः प्राकृतिक आपदा के बाद नुकसान का आकलन करने में महीनों लग जाते हैं. एआई मैपिंग से तुरंत डेटा मिल जाएगा. इससे राहत पैकेज जल्दी जारी किया जा सकेगा.
4. भूमि रिकॉर्ड व विवाद में कमीः डिजिटल मैपिंग के जरिए जमीन की सटीक पहचान होने से भूमि विवाद कम हो सकते हैं. साथ ही सरकारी रिकॉर्ड अपडेट रखने में आसानी होगी.
एआई आधारित कृषि मैपिंग का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि खेती अब अनुमान नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर संचालित होगी. किसान को समय पर सलाह, सरकार को सटीक आंकड़े व बाजार को विश्वसनीय उत्पादन अनुमान - इन तीनों का तालमेल कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है. कुल मिलाकर एआई तकनीक यदि सही तरीके से लागू की गई तो यह खेती को जोखिम-आधारित पेशे से डेटा-आधारित प्रबंधन प्रणाली में बदल सकती है. जहां फायदा किसान को भी होगा. नीति निर्माण में सरकार को भी सटीक दिशा मिलेगी.
