AI इम्पैक्ट समिट: सरकार ने अनाज के नुकसान को कम करने के लिए एआई वाले स्मार्ट वेयरहाउस पेश किए

प्रतीकात्मक फोटो ( PTI )

नई दिल्ली: अनाज के नुकसान को कम करने और स्टोरेज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी से चलने वाले स्मार्ट वेयरहाउस शुरू किए हैं. हाल ही में डेवलप किया गया स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है जिसे पुराने वेयरहाउस में स्टोर किए गए अनाज को दूर से मॉनिटर करने और सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है. यह दूर से टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कार्बन डाईऑक्साइड, एयरफ्लो, आग, धुआं, फॉस्फेट और ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है. साथ ही पुराने वेयरहाउस में स्टोर किए गए अनाज की क्वांटिटी और क्वालिटी में नुकसान के बारे में वेयरहाउस अथॉरिटी को अलर्ट करता है. सिस्टम के बारे में बताते हुए एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन में एआई वाले स्मार्ट कैमरा सिस्टम भी शामिल हैं, ताकि पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की क्षमता में सुधार किया जा सके. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार यह सॉल्यूशन बिना इजाजत दरवाजे पर एंट्री और चूहों की एक्टिविटी जैसी घटनाओं पर नजर रखता है. वेयरहाउस के कर्मचारियों को समय पर सही एक्शन लेने के लिए समय-समय पर अलर्ट भेजकर कंट्रोल और सिक्योरिटी के तरीकों को मजबूत करने में मदद करता है. इसमें कहा गया, '1500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले वेयरहाउस में करीब 33 से 40 सेंसर लगाए गए हैं. अब तक, WFP इंडिया ने पूरे भारत में 12 जगहों पर स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन लगाया है, जिसमें प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग दोनों इलाके और अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्र शामिल हैं.