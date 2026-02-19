AI इम्पैक्ट समिट: सरकार ने अनाज के नुकसान को कम करने के लिए एआई वाले स्मार्ट वेयरहाउस पेश किए
अधिकारी ने कहा कि इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं. फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने पर है.
Published : February 19, 2026 at 7:53 AM IST
नई दिल्ली: अनाज के नुकसान को कम करने और स्टोरेज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी से चलने वाले स्मार्ट वेयरहाउस शुरू किए हैं.
हाल ही में डेवलप किया गया स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है जिसे पुराने वेयरहाउस में स्टोर किए गए अनाज को दूर से मॉनिटर करने और सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है. यह दूर से टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कार्बन डाईऑक्साइड, एयरफ्लो, आग, धुआं, फॉस्फेट और ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है. साथ ही पुराने वेयरहाउस में स्टोर किए गए अनाज की क्वांटिटी और क्वालिटी में नुकसान के बारे में वेयरहाउस अथॉरिटी को अलर्ट करता है.
सिस्टम के बारे में बताते हुए एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन में एआई वाले स्मार्ट कैमरा सिस्टम भी शामिल हैं, ताकि पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके और रियल-टाइम मॉनिटरिंग की क्षमता में सुधार किया जा सके.
मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार यह सॉल्यूशन बिना इजाजत दरवाजे पर एंट्री और चूहों की एक्टिविटी जैसी घटनाओं पर नजर रखता है. वेयरहाउस के कर्मचारियों को समय पर सही एक्शन लेने के लिए समय-समय पर अलर्ट भेजकर कंट्रोल और सिक्योरिटी के तरीकों को मजबूत करने में मदद करता है.
इसमें कहा गया, '1500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी वाले वेयरहाउस में करीब 33 से 40 सेंसर लगाए गए हैं. अब तक, WFP इंडिया ने पूरे भारत में 12 जगहों पर स्मार्ट वेयरहाउस सॉल्यूशन लगाया है, जिसमें प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग दोनों इलाके और अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्र शामिल हैं.
गोदामों में अनाज का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि रियल-टाइम क्वालिटी की जानकारी नहीं होती, जिससे गोदाम के हालात की समय पर मॉनिटरिंग हो सके और गोदाम के अधिकारी बचाव के कदम उठा सकें. नुकसान तब होता है जब कीड़े, चूहे, माइट्स, पक्षी और माइक्रोऑर्गेनिज्म अनाज खा जाते हैं. इंफेस्टेशन से नमी, फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है और पीएच और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्वालिटी खराब हो जाती है.
स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल तरीके के तौर पर पुराने सरकारी गोदाम समय-समय पर हाथ से सैंपलिंग और अनाज का एनालिसिस करके अनाज में नमी और कीड़े-मकोड़े को मापते और मॉनिटर करते हैं. हालांकि, इस हाथ से किए गए तरीके में काफी कमियां हैं, जिसमें अधिकारियों द्वारा गलतियों, देरी और गलत मैनेजमेंट की गुंजाइश होती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भरोसे पर असर पड़ सकता है. स्टोरेज के इस नुकसान को ठीक करना भारत सरकार की प्राथमिकता रही है.
नई टेक्नोलॉजी के फायदों में पुराने गोदामों में नुकसान कम करना शामिल है, क्योंकि इससे मैनेजर मॉनिटरिंग को मजबूत कर सकते हैं और समय पर सुधार के कदम उठा सकते हैं. इससे अनाज की क्वालिटी बनी रहती है. इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हुए, मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी में से एक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें स्टोरेज के हर स्टेज में फायदा हो रहा है.'
अधिकारी ने आगे कहा, 'एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अनाज की एंट्री से लेकर उसे वेयरहाउस में उतारने तक हम पूरे प्रोसेस को आसान बना रहे हैं. इसके अलावा यह सिक्योरिटी भी पक्का कर रहा है.' उन्होंने कहा, 'इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं. आने वाले दिनों में हमारा फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने पर है.'