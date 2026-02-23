ETV Bharat / bharat

'स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य हमारी पहुंच में', संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एतोनियो गुतारेस ( ANI )

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य हमारे पहुंच में है. एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी में नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र (रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम) के भारतीय नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही. एक्स पोस्ट पर गुतारेस ने लिखा कि, उन्होंने हाल ही में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम के नेताओं से मिले. इस दौरान उन्होंने उद्योग, वित्त, पॉलिसी और सिविल सोसाइटी के अलग-अलग नजरिए सुने. उन्होंने कहा कि, इसमें मैसेज साफ था कि, क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) का भविष्य हमारी पहुंच में है. लेकिन जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) से बदलाव को तेज करने के लिए हमें पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है. भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले. इस दौरान गुतारेस ने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने और इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की अपील की. ​​उन्होंने देशों से एक साथ आने और लोगों को तैयार करने, उनकी सुरक्षा करने और उनमें निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, आज के समय में अतंरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल है...भरोसा कम हो गया है और तकनीक के लिए होड़ मची हुई है. उन्होंने यह बात यहां राजधानी में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इंटरनेशनल AI गवर्नेंस में साइंस की भूमिका पर बोलते हुए कही. गुतारेस ने कहा कि, हम अनजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. एआई इनोवेशन रोशनी की स्पीड से ऐसे तेज गति से बढ़ रही है, जो इंसानी समझ और काबिलियत से कही ज्यादा है. गुतारेस ने आगे कहा कि, अगर हम चाहते हैं कि AI इंसानियत की सेवा करे, तो नीति सिर्फ अंदाज पर नहीं बन सकती.