ETV Bharat / bharat

'स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य हमारी पहुंच में', संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा

गुतारेस ने कहा कि, हम अनजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. एआई नवाचार रोशनी की स्पीड से बढ़ रही है.

"The clean energy future is within reach," says UN General Secy Antonio Guterres
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एतोनियो गुतारेस (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 9:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य हमारे पहुंच में है. एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी में नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र (रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम) के भारतीय नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही.

एक्स पोस्ट पर गुतारेस ने लिखा कि, उन्होंने हाल ही में भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम के नेताओं से मिले. इस दौरान उन्होंने उद्योग, वित्त, पॉलिसी और सिविल सोसाइटी के अलग-अलग नजरिए सुने.

उन्होंने कहा कि, इसमें मैसेज साफ था कि, क्लीन एनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा) का भविष्य हमारी पहुंच में है. लेकिन जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) से बदलाव को तेज करने के लिए हमें पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है. भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले.

इस दौरान गुतारेस ने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने और इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की अपील की. ​​उन्होंने देशों से एक साथ आने और लोगों को तैयार करने, उनकी सुरक्षा करने और उनमें निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, आज के समय में अतंरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल है...भरोसा कम हो गया है और तकनीक के लिए होड़ मची हुई है.

उन्होंने यह बात यहां राजधानी में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इंटरनेशनल AI गवर्नेंस में साइंस की भूमिका पर बोलते हुए कही. गुतारेस ने कहा कि, हम अनजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. एआई इनोवेशन रोशनी की स्पीड से ऐसे तेज गति से बढ़ रही है, जो इंसानी समझ और काबिलियत से कही ज्यादा है. गुतारेस ने आगे कहा कि, अगर हम चाहते हैं कि AI इंसानियत की सेवा करे, तो नीति सिर्फ अंदाज पर नहीं बन सकती.

इसे अधिक प्रचार या गलत जानकारी पर नहीं बनाया जा सकता. हमें ऐसे तथ्य चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें और जिन्हें हम अलग-अलग देशों और अलग-अलग सेक्टर में शेयर कर सकें. उन्होंने कहा कि, हमें कम शोर और ज्यादा जानकारी चाहिए.

गुतारेस ने हाल ही में बने AI पैनल का जिक्र करते हुए AI के बारे में संयुक्त राष्ट्र के उठाए गए कदमों पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र एक व्यावहारिक वास्तुकला बना रहा है जो विज्ञान को AI पर अंतराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में रखता है और इसकी शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल से होती है.

यह पैनल AI नॉलेज से जुड़ी खाई को कम करने और अर्थव्यवस्था और समाज में AI के असली असर का पता लगाने में मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि एआई क्षमता के हर स्तर पर देश एक ही पारदर्शिता के साथ काम कर सकें. उन्होंने कहा कि, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है और विश्व स्तर पर विविधता से भरा हुआ है. उन्होंने कहा कि, यह बहुविषयक है क्योंकि AI हर समाज के हर क्षेत्र को छूता है और मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने उन 40 विशेषज्ञों को पुष्टि किया, जिसका प्रस्ताव सदस्य देशों के सामने रखा गया.

गुतारेस ने कहा कि, अब असली काम जुलाई में AI गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग से पहले पहली रिपोर्ट देने के लिए फास्ट ट्रैक पर शुरू होता है. पैनल विश्लेषण के लिए एक साझा आधार रेखा प्रस्तुत करेगा, जिससे मेंबर स्टेट्स को दार्शनिक बहस से तकनीकी समन्वय की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी, और सबूतों में विकल्प तय करने में मदद मिलेगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में दुनिया भर से सरकारी नीति निर्माताओं, उद्योग AI विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और सिविल सोसाइटी के लोग एक साथ आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: AI इम्पैक्ट समिट 2026: पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की द्विपक्षीय बातचीत, AI पर क्या बोले गुतारेस

TAGGED:

AI IMPACT SUMMIT 2026
ANTONIO GUTERRES
UNITED NATIONS GENERAL SECRETARY
RENEWABLE ENERGY ECOSYSTEM
GUTERRES IN AI IMPACT SUMMIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.