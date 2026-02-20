ETV Bharat / bharat

'ये है कांग्रेस का दिवालियापन...', भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन, भड़की बीजेपी

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन, भड़की बीजेपी ( ANI and ETV Bharat )

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि वो (इंडियन यूथ कांग्रेस) प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे लेकिन मैं कहता हूं राहुल गांधी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. उन्होंने कहा कि, इस तरह के अंतराष्ट्रीय इवेंट में सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इन्होंने अपने देश के खिलाफ विरोध किया है.

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह (ETV Bharat)

यह विरोध मुख्य रूप से भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US trade agreement) के खिलाफ था. भारतीय जनता पार्टी ने इसे 'राष्ट्रीय शर्म', चरित्रहीन, बुद्धिहीन और भावनाहीन प्रदर्शन कहा. इसके अलावा भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी इसकी आलोचना करते हुए इस देश के लिए शर्मनाक बताया .

नई दिल्ली: कांग्रेस के युवा विंग इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने शुक्रवार यानी कि, 20 फरवरी 2026 को India AI इंम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक ड्रामेटिक विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस (बिना शर्ट के) प्रदर्शन किया, टी-शर्ट उतारकर हाथ में लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, जैसे "पीएम इज कंप्रोमाइज्ड."

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये विरोध मात्र नहीं बल्कि देश द्रोह का मामला है और विरोधियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दाखिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि, इसके लिए राहुल और सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्रध्यक्ष आए और उसमें इस तरह से कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का दिवालियापन दिखाता है.

उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश के साथ विरोध करते हैं. जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे तब भी इन लोगों ने ऐसे ही विरोध प्रदर्शन कर देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अंतराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिले हुए हैं और मिलकर ही सरकार का ऐसे मौके पर विरोध करते रहे हैं.

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन पर क्या बोलीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज (ETV Bharat)

वहीं इस मुद्दे पर विरोध करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये विरोध नहीं बल्कि राष्ट्रदोह का मामला है. उन्होंने कहा कि, इन विरोधियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दाखिल होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस समिट में भारत का डंका बज रहा है और राहुल गांधी के उकसावे पर कांग्रेस ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.

प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता (ETV Bharat)

वहीं इस मुद्दे पर भाजपांके अन्य वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भी ट्वीट कर विरोध जताया. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि, यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का प्रदर्शन है.वहीं, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के लिए AI एंटी-इंडिया है और वे भारत की उपलब्धियों को बदनाम कर रहे हैं.

अन्य भाजपा नेताओं जैसे शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ ने इसे " एंटी इंडिया" और "राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने" वाला बताया, और कानूनी कार्रवाई की मांग की. भाजपा का आरोप है कि यह राहुल गांधी के निर्देश पर नियोजित व्यवधान था, जिससे भारत वैश्विक मंच पर शर्मिंदा हुआ. खबर के मुताबिक, दिल्ली के भारत मंडपम में शर्टलेस प्रदर्शन करने आरोप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

