जेद्दा से आ रही AI एक्सप्रेस फ्लाइट के टायर में गड़बड़ी, कोच्चि में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए रणनीतिक रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि वहां एडवांस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हैं.
Published : December 18, 2025 at 12:04 PM IST
एर्नाकुलम: शुक्रवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब जेद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग की.
सऊदी अरब से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर और टायरों में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद, 160 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ले जा रहे विमान को कोच्चि डायवर्ट कर दिया गया. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए रणनीतिक रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि वहां एडवांस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हैं और ऐसे मुश्किल हालात को संभालने में उसके ग्राउंड स्टाफ की काबिलियत साबित हो चुकी है.
जैसे ही डायवर्जन कन्फर्म हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी और आने वाले एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर-फाइटिंग यूनिट, मेडिकल टीमों और रेस्क्यू सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रखा. कड़ी निगरानी और पूरे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत विमान सुबह 09:07 बजे रनवे पर सुरक्षित रूप से उतर गया, जिससे विमान में सवार लोगों और जमीन पर मौजूद अधिकारियों की घंटों की बढ़ती चिंता खत्म हो गई. लैंडिंग के बाद हुई टेक्निकल जांच में खतरे की गंभीरता की पुष्टि हुई. इसमें पता चला कि मेन लैंडिंग गियर के दाहिनी तरफ के दोनों टायर पूरी तरह से फट गए थे.
हालांकि 160 यात्रियों या क्रू मेंबर्स में से किसी को चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान उन्हें जोर का झटका लगा और तेज कंपन महसूस हुआ. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने बाद में साफ किया कि शक है कि टायर को नुकसान जेद्दा से टेकऑफ के दौरान रनवे पर बाहरी चीजों की वजह से हुआ, जिसके बाद सुरक्षा उपाय के तौर पर एहतियातन विमान को कोच्चि डायवर्ट किया गया.
सेफ लैंडिंग के बाद रनवे की अच्छी तरह से जांच की गई और मलबा हटाया गया. इसके बाद एयरपोर्ट इमरजेंसी अलर्ट हटाया गया और सामान्य फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया. एयरलाइन ने एक बयान जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और दोहराया कि सभी ऑपरेशनल सेक्टर में सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री अपने असली डेस्टिनेशन तक पहुंचें, एयरलाइन ने सभी यात्रियों को कोच्चि से कोझिकोड ले जाने के लिए वैकल्पिक सड़क ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है. पायलटों और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम द्वारा संकट के सफल मैनेजमेंट को एक बड़ी त्रासदी को रोकने का श्रेय दिया जा रहा है.
यात्रियों का बड़ा आरोप
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 की हाई-टेंशन इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों ने डरावने अनुभव बताए. जेद्दा-कोझिकोड फ्लाइट के यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन को टेकऑफ के तुरंत बाद तकनीकी खराबी के बारे में पता था, लेकिन जेद्दा लौटने से जुड़े भारी मेंटेनेंस खर्च से बचने के लिए उसने घंटों तक फ्लाइट जारी रखने का फैसला किया.
कासरगोड के एक यात्री अरुण राज ने ईटीवी भारत भारत को बताया कि उन्हें टेकऑफ के दौरान कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने क्रू से सवाल किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि सब कुछ सामान्य है. वे पत्नी और चार साल के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे. उन्होंने एयरलाइन पर 'जानों से खेलने' का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि जेद्दा तुरंत लौटने के बजाय कोच्चि तक जाने का फैसला मरम्मत खर्च बचाने के लिए एक सोची-समझी चाल थी.
लैंडिंग से ठीक पहले घबराहट चरम पर पहुंच गई जब यात्रियों को आखिरकार बताया गया कि फ्लाइट कोझिकोड में लैंड नहीं कर सकती और कोच्चि में इमरजेंसी लैंडिंग करेगी. सुबह 09:07 बजे के झटके के पल को याद करते हुए अरुण राज ने एक जोरदार झटका और कान फाड़ देने वाली आवाज का वर्णन किया.
इस सनसनी की तुलना एक ऐसे वाहन से की जिसे बिना टायरों के जबरदस्ती रोका जा रहा हो. जबकि यात्रा के शुरुआती घंटों में ज्यादातर यात्री सो रहे थे, जो लोग जाग रहे थे, उन्होंने पांच घंटे से ज्यादा समय तक अत्यधिक मानसिक पीड़ा और तनाव सहा.
लैंडिंग के बाद एक तकनीकी जांच में पुष्टि हुई कि दाहिनी तरफ के दोनों टायर फट गए थे. एयरलाइन की कथित लापरवाही और उचित वैकल्पिक फ्लाइट व्यवस्था की कमी के विरोध में अरुण राज ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई बसों का उपयोग करने के बजाय ट्रेन से घर जाना चुना. उन्होंने एयरलाइन के मैनेजमेंट के खिलाफ एक मजबूत सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, यह कहते हुए कि कई यात्री अन्य विकल्पों की कमी के कारण केवल एयर इंडिया एक्सप्रेस पर निर्भर हैं.
इस बीच, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता के एक बयान में शुरुआती खराबी की संभावना का आंशिक रूप से समर्थन किया गया, जिसमें कहा गया कि जेद्दा से टेकऑफ के दौरान रनवे पर बाहरी वस्तुओं के कारण टायर खराब होने का संदेह है. प्रवक्ता ने कहा कि कोच्चि डायवर्जन सुरक्षा के लिए उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप एक 'एहतियाती उपाय' था. हालांकि एयरलाइन ने हुई असुविधा के लिए खेद जताया और 160 फंसे हुए यात्रियों के लिए कोझिकोड तक सड़क परिवहन की व्यवस्था की, लेकिन बचे हुए लोग अभी भी सदमे में हैं, और उनका कहना है कि यह सिर्फ 'किस्मत' थी कि इतने खतरनाक हवाई हादसे के बाद वे सुरक्षित जमीन पर लौट आए.