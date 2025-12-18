ETV Bharat / bharat

जेद्दा से आ रही AI एक्सप्रेस फ्लाइट के टायर में गड़बड़ी, कोच्चि में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: शुक्रवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया, जब जेद्दा से कोझिकोड जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 398 ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CIAL) पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग की. सऊदी अरब से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर और टायरों में तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद, 160 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को ले जा रहे विमान को कोच्चि डायवर्ट कर दिया गया. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए रणनीतिक रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि वहां एडवांस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हैं और ऐसे मुश्किल हालात को संभालने में उसके ग्राउंड स्टाफ की काबिलियत साबित हो चुकी है. जैसे ही डायवर्जन कन्फर्म हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी और आने वाले एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर-फाइटिंग यूनिट, मेडिकल टीमों और रेस्क्यू सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रखा. कड़ी निगरानी और पूरे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत विमान सुबह 09:07 बजे रनवे पर सुरक्षित रूप से उतर गया, जिससे विमान में सवार लोगों और जमीन पर मौजूद अधिकारियों की घंटों की बढ़ती चिंता खत्म हो गई. लैंडिंग के बाद हुई टेक्निकल जांच में खतरे की गंभीरता की पुष्टि हुई. इसमें पता चला कि मेन लैंडिंग गियर के दाहिनी तरफ के दोनों टायर पूरी तरह से फट गए थे. हालांकि 160 यात्रियों या क्रू मेंबर्स में से किसी को चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान उन्हें जोर का झटका लगा और तेज कंपन महसूस हुआ. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने बाद में साफ किया कि शक है कि टायर को नुकसान जेद्दा से टेकऑफ के दौरान रनवे पर बाहरी चीजों की वजह से हुआ, जिसके बाद सुरक्षा उपाय के तौर पर एहतियातन विमान को कोच्चि डायवर्ट किया गया. सेफ लैंडिंग के बाद रनवे की अच्छी तरह से जांच की गई और मलबा हटाया गया. इसके बाद एयरपोर्ट इमरजेंसी अलर्ट हटाया गया और सामान्य फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया. एयरलाइन ने एक बयान जारी कर यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और दोहराया कि सभी ऑपरेशनल सेक्टर में सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री अपने असली डेस्टिनेशन तक पहुंचें, एयरलाइन ने सभी यात्रियों को कोच्चि से कोझिकोड ले जाने के लिए वैकल्पिक सड़क ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है. पायलटों और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम द्वारा संकट के सफल मैनेजमेंट को एक बड़ी त्रासदी को रोकने का श्रेय दिया जा रहा है. यात्रियों का बड़ा आरोप