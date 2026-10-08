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एआई एक्सप्रेस, एयर इंडिया ने 10 अक्टूबर तक रियाद की उड़ानें रद्द कीं

एयर इंडिया फ्लाइट ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमलों के कारण उत्पन्न व्यवधान के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने 10 अक्टूबर तक रियाद जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं.

खबरों के अनुसार, सऊदी अरब के रियाद और अभा स्थित दो हवाई अड्डों को हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया. सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया की रियाद जा रही उड़ानें गुरुवार को वापस लौट आईं.