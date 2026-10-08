एआई एक्सप्रेस, एयर इंडिया ने 10 अक्टूबर तक रियाद की उड़ानें रद्द कीं
हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर अटैक के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं.
By PTI
Published : October 8, 2026 at 10:41 PM IST
नई दिल्ली : सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमलों के कारण उत्पन्न व्यवधान के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने 10 अक्टूबर तक रियाद जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं.
खबरों के अनुसार, सऊदी अरब के रियाद और अभा स्थित दो हवाई अड्डों को हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया. सूत्रों ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया की रियाद जा रही उड़ानें गुरुवार को वापस लौट आईं.
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘‘क्षेत्र में बदलती स्थिति को देखते हुए हमने 10 अक्टूबर तक रियाद आने-जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं. प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख बदलने या टिकट रद्द कराने पर पूरा पैसा वापस लेने की सुविधा दी जा रही है. हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं.’’
यह विमानन कंपनी चार शहरों - बेंगलुरु, कोच्चि, कन्नूर और कोझिकोड - से रियाद के लिए सप्ताह में 16 उड़ानें संचालित करती है.
एयर इंडिया ने भी 10 अक्टूबर तक रियाद आने-जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन दिल्ली और मुंबई से रियाद के लिए सप्ताह में सात उड़ानें संचालित करती है. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रभावित यात्रियों को टिकट रद्द कराने पर पूरा पैसा वापस किया जा रहा है. हम स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं.’’
एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली से रियाद जाने वाली उसकी उड़ान ‘एआई2243’ राष्ट्रीय राजधानी लौट आई और बाद में इस उड़ान को रद्द कर दिया गया.
रियाद हवाईअड्डे पर सुरक्षा संबंधी व्यवधान के बीच कोच्चि-रियाद की दो उड़ानें रद्द
सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा संबंधी व्यवधान की खबरों के बाद गुरुवार को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से रियाद जाने वाली दो उड़ानें रद्द कर दी गईं.
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि रद्द की गई उड़ानों में अकासा एयर की उड़ान ‘क्यू.पी.523’ शामिल है, जिसे शाम 7:55 बजे रवाना होना था. इसके अलावा सऊदिया की उड़ान ‘एस.वी.775’ भी रद्द की गई, जिसे रात 9:40 बजे रवाना होना था.
प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों उड़ानों में बुकिंग कराने वाले यात्रियों को आगे की जानकारी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के लिए संबंधित एयरलाइन के ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करने की सलाह दी गई है.
उड़ानें रद्द किए जाने का फैसला किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे समेत रियाद में विस्फोटों की खबरों के बीच आया है. पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने रियाद के हवाईअड्डे पर हमले की जिम्मेदारी ली है.
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