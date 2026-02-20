'AI सब कुछ कर सकता है, पर दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधार सकता'; जानिए ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने ऐसा क्यों कहा
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर ऐसा कहा कि वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे
Published : February 20, 2026 at 11:01 AM IST
नई दिल्ली: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गुरुवार को दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में शिरकत करने पहुंचे थे. समिट के दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अपार संभावनाओं पर चर्चा तो की, लेकिन साथ ही दिल्ली की ट्रैफिक समस्या पर एक ऐसा चुटीला तंज कसा कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. उन्होंने कहा 'एआई सब कुछ कर सकता है, पर दिल्ली का ट्रैफिक नहीं सुधार सकता'.
देश की राजधानी में तकनीक और भविष्य की चर्चा के बीच दिल्ली का चिर-परिचित 'ट्रैफिक जाम' एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया. गत 16 फरवरी से नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बुरा हाल है. गुरुवार को मौका था 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' का, जहां दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपनी देरी के लिए माफी मांगी. लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
VIDEO | At India AI Summit, former UK PM Rishi Sunak (@RishiSunak) quips, " ai can do many things but can't fix delhi's traffic."#RishiSunak #Delhitraffic pic.twitter.com/mbM94ZGRkA— Press Trust of India (@PTI_News) February 19, 2026
सुनक ने मुस्कुराते हुए कहा, "सॉरी, हम कुछ मिनट लेट हो गए और यह पूरी तरह मेरी गलती है. जैसा कि हमने इस हफ्ते देखा, एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तक वह दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता, इस पर अभी बहुत काम करना बाकी है."
एआई की रेस में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया
सुनक ने यूपीआई, आधार और आयुष्मान भारत जैसे डिजिटल ढांचों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने जो बुनियाद रखी है, वह दुनिया के लिए मिसाल है. उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि एआई की रेस में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि उन्होंने खेल भावना दिखाते हुए यह भी याद दिलाया कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड अभी भी ऊपर है. सुनक ने समिट के दौरान 'ब्लेचले पार्क' में हुई पहली ग्लोबल एआई समिट का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीक के विकास के साथ-साथ इसकी सुरक्षा और सुशासन पर ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि विकासशील देशों के लिए भी एआई के समाधान तैयार कर रहा है.
मजाक के पीछे का दर्द
दिल्ली की ट्रैफिक को लेकर सुनक का यह बयान भले ही हल्के-फुल्के अंदाज में दिया गया था, लेकिन इसने दिल्ली की सड़कों पर रेंगते वाहनों की हकीकत को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर ला दिया. गौरतलब है कि समिट के कारण भारत मंडपम और उसके आसपास के इलाकों में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रही. खुद पूर्व ब्रिटिश पीएम को भी इसका सामना करना पड़ा. ट्रैफिक पर तंज कसने के बाद सुनक ने भारत की तकनीकी प्रगति की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत अब एआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल सुपरपावर बन चुका है.
ये भी पढ़ें: