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अलनीनो प्रभाव के दौर में किसान कैसे करें AI बेस्ड खेती, कितना होगा फायदा, कृषि एक्सपर्ट घनश्याम साहू से जानिए

रायपुर : साल 2026 में अलनीनो के प्रभाव की वजह से मौसम के साथ ही फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है. अलनीनो की वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियों भी निर्मित होती है. क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका सीधा असर फल सब्जी और फसलों पर दिखाई पड़ता है. ऐसे में वर्तमान समय में किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक को अपना कर खेती करनी चाहिए.

इस तकनीक के जरिए अलनीनो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रभाव से किसान अपनी धान और उद्यानिकी फसल को काफी हद तक बचा सकता है. इसके लिए किसानों को मिक्स क्रॉपिंग खेती को अपनाना होगा. अलनीनो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या होता है. कितना प्रभाव डालता है. इन्हीं तमाम विषयों पर ईटीवी भारत ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने अलनीनो इंपैक्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी दी

जवाब: अलनीनो ऐसा है कि जब प्रशांत महासागर का सतही जल जब गर्म हो जाता है. इससे कहीं ना कहीं जो ऋतु परिवर्तन होता है. जिसकी वजह से बारिश विलंब होने की संभावना बनती हैं. जिस क्षेत्र में पहले ट्रेडिशनली बारिश हो रहा था. वहां ये देखा जाता था कि वन क्षेत्र अधिक है. इसलिए वहां पर पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था. मतलब सामान्य औसत वर्षा होती थी. उन जगहों को छोड़कर अलनीनो कि वजह से आप देखेंगे की कुछ क्षेत्रों में बदलाव आया है. कुछ कस्बे में या कुछ पेच में अचानक से लोकल इफेक्ट के माध्यम से थोड़ा बदलाव आया है. जिससे अचानक बारिश हो जाती है. जिसकी इंटेंसिटी ऐसा हो जाए कि 1 घंटे के भीतर 50 मिमी बारिश हो जाना 3 घंटे में जैसे डेढ़ सौ मिलीमीटर बारिश हो जाना. आज से 20 दिन पहले लगभग इसी तरह की घटना बिलासपुर में हुई थी. डेढ़ घंटे में 145 मिमी बारिश हुई थी. यह सब प्रभाव अलनीनो की वजह से है. अलनीनो की वजह से जब इस तरह से बारिश हो जाए तो जल भराव की स्थिति बनती है. बाढ़ आ जाना जो की फसलों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है. चाहे वह उद्यानिकी फसल हो या फिर धान्य कुल के सारे फसल हो. इन फसलों की ऋतु के अनुसार आदिकाल से भारत वर्ष में बोनी की जाती रही है. इन फसलों का समय कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है. जैसे सीरियल क्राफ्ट की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जून से हल्की बारिश हो जाता था. जुलाई के महीने में धान की पूरी बोनी हो जाती थी. आज देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश आपके साथ ही छत्तीसगढ़ से लगे हुए दूसरे प्रदेशों में भी चाहे वह महाराष्ट्र की बात करें. मध्य प्रदेश की बात करें वहां पर भी यह देखने में आया है कि धान की बोनी या रोपाई काफी लेट हुई है. यह सब अलनीनो की वजह से हुआ है. अलनीनो की वजह से हानिकारक कीट पतंग और साथ में बीमारियां इसके लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है. क्योंकि यह सब चीज ऋतु परिवर्तन की वजह से है. इन सब कीड़ों का प्रजनन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यह तीन महत्वपूर्ण कारण है. जिसकी वजह से आगे भी अगर अलनीनो का प्रभाव पड़ते रहा तो आगे भी खेती किसानी में उद्यानिकी फसलों में और धान्य कुल की फसलों में दूरगामी नुकसान देखने को मिलेगा.

जवाब : अलनीनो का प्रभाव इस बार वर्ष 2026 में देखने को मिला है. अलनीनो की वजह से ऋतुओ का पीछे हो जाना. हमारे छत्तीसगढ़ या भारतवर्ष में आप देखेंगे की तीन मुख्य रितु है. खरीफ रवि और जायाद ऋतुओं का परिवर्तित हो जाना. दूसरा यह देखेंगे की कहीं पर अधिक वर्षा हो जा रही है. कहीं पर बाढ़ आ जा रहा है. कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है. सामान्य तौर पर देखा जाए तो मध्य भारत का अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री मई के महीने तक जाता था. अब वही अधिकतम तापमान 49 डिग्री तापमान तक जाना ये सब चीज अलनीनो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. यह तीनों एक दूसरे के भाई हैं. इन तीनों की वजह से ये सब चीजें होती है.

जवाब : अलनीनो एक नया शब्द है. विभिन्न देशों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है. अलनीनो एक्चुअल में प्रशांत महासागर की दोनों रेखाओं के बीच में महासागर का जो पानी है सतही पानी और उस पानी का गर्म हो जाना. चूंकि प्रशांत महासागर काफी क्षेत्र में फैला हुआ है. जब पूरे विश्व की बात करें तो उसमें 98% जल है. जल में प्रशांत महासागर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. सतही पानी का गर्म हो जाना अपने आप में अलनीनो है. इसी को अलनीनो कहते हैं. अलनीनो की वजह से पूरे विश्व में इसके विपरीत विपदा या कालचक्र या समय चक्र जैसा सीजन पिछले कई हजार वर्षों से बना हुआ था. वो काफी कुछ प्रभावित हो रहा है. उसी को अलनीनो कहते हैं.

जवाब: अलनीनो की वजह से क्या होगा कि पहले किसान भाई मध्यम वर्गीय धान फसल लगाते थे. जिसके तहत हम लोग 110 दिन 105 से 110 दिन या फिर अधिकतम 130 दिन की फसल लेते थे. हालांकि 120 दिन के बाद की फसल को लेट किस्म कहा जाता है. धान की कटाई दीपावली से जस्ट पहले की जाती है. मध्यम वर्गीय धान को या अर्ली धान को किसान भाई बिल्कुल काट लेते थे. फसल की लेट बोनी होने की वजह से ये फसल लेट हो रहा है. दूसरी बात जब उद्यानिकी फसल की बात करते हैं तो जून में जितनी खरीफ की फसले हैं. उसको जून मध्य में लगाते थे. चूंकि जून में इस बार गर्मी बहुत तेज रही है. जुलाई मध्य में ही अच्छी बारिश देखने को मिली है. काफी लेट बारिश हुई है तो उसकी वजह से खरीफ की फसल चाहे वह सब्जी फसल हो चाहे वह धान वर्गीय फसल हो, दाल वर्गीय फसल हो, इन सब फसलों को किसान भाई लेट से लगाए हैं. अब ठंड की शुरुआत होने वाली है. कुछ फसले ऐसे होते हैं. जिन्हें पर्याप्त बारिश लेकिन ठंड के पहले उनकी कटाई शुरू की जाती है.

सवाल: ज्यादा बारिश होने से मिट्टी गीली हो जाती है. बारिश नहीं होने से मिट्टी सूख जाती है, तो इसका किस तरह का प्रभाव दिखाई पड़ता है ?

जवाब: चूंकि जल प्रबंधन मिट्टी प्रबंधन से ही खेती संभव है. बहुत सारे तकनीक हैं. मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन होना बहुत आवश्यक है. मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के लिए समय पर बारिश हो. समय पर उन वनस्पतियों के घास फूस पत्तियां उन्हीं का ऑर्गेनिक कार्बन बनाता है. अत्यधिक सूखा पड़ने से केचुएं मिट्टी के और अंदर चले जाते हैं. जिसेस मिट्टी के पलटने का काम नहीं हो पाता है.इस तरह की समस्याएं अलनीनो की वजह से आगे आने की संभावना है.

सवाल: अगर इस बार बारिश कम होती है या कम हुई है तो क्या कोई AI तकनीक है. जिसके माध्यम से कम बारिश वाली फसलों को लगा सकते हैं और यह किस तरह से पैदावार देगी ?

जवाब: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI का ही यूज करके हम लोग अलनीनो से फसलों को बचा सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता यह है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि 10 दिन बाद क्या होगा. बारिश होने वाली है 10 दिन बाद कितनी टेंपरेचर बढ़ने वाली है तो पूरे क्लाइमेट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ही है. जो फसलों को क्लाइमेट चेंज से अलनीनो से ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहले किसानों को टपक सिंचाई पद्धति अपनाना होगा. टपक सिंचाई पद्धति में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट है. इसको हम लोग क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है. सेटेलाइट के माध्यम से बता देगा की आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में उस गांव में मिट्टी में इतनी नमी है. इतना टेंपरेचर है. इतना तापमान इस दिन बढ़ने वाला है. उस हिसाब से मोबाइल ऑपरेटेड क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम होगा. किसान भाई पानी देकर अपनी फसल को बचा सकते हैं. दूसरा है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी बहुत-बहुत अच्छा है कि कौन सा इंसेक्ट किस दिन लगने वाला है जो आर्टिफिशियल डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल लीफ होता है. उस पत्ती में यदि एक भी कीड़े के लार्वा, अंडा या इंसेक्ट जो एडल्ट है वह चिपक जाता है. आने वाले 10 दिनों में इस तरह के कीड़े का प्रभाव पड़ने वाला है. ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसान भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फसलों को कीड़ों को बीमारी से बचा सकते हैं.

सवाल: ऐसा माना जा रहा है कि अलनीनो की वजह से इस बार अगस्त के बाद ज्यादा बारिश हुई है. कई तरह की फसल बर्बाद होने के साथ ही नुकसान भी हुआ है. ऐसे में किसानों को क्या सलाह देंगे ?

जवाब: ऐसे में किसानों को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मानसून के जाते-जाते लेट में जो बारिश हुई है. अर्ली किस्म की जो धान्य फसल हैं. दाल की जो फसल है जिसमें मुख्य रूप से मूंग और उड़द जो उड़द लगने वाले किसान हैं या फिर मूंग लगाने वाले किसान हैं. उनको तो नुकसान हुआ है. जुलाई के महीने में जिन किसानों ने सोयाबीन लगाया था. उनके हार्वेस्टिंग का टाइम भी यही है. अभी भी फोरकास्टिंग है कि आने वाले चार-पांच दिनों में बारिश और होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में किसान भाई यह ध्यान रखें की बारिश के आगाज के पहले मूंग, उड़द को हार्वेस्टिंग करके घर में किसी स्थान पर या शेड में कहीं पर लाकर रख दें. उसके बाद उसकी मिंजाई करें. सोयाबीन को भी खेत से काटकर तुरंत ले आए. सोयाबीन अभी परिपक्व अवस्था में है. उसे थ्रेसिंग हाउस में रख दें. बाद में उसे हार्वेस्ट करके रखें. इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों को हमेशा मिक्स क्रॉपिंग करना चाहिए. यदि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से फसल लेते हैं. किसी किसान के पास 2 एकड़ खेत है. उन खेतों को 10 भाग में बांट लीजिए. कुछ अर्ली किस्म की फसल जैसे मूंग, उड़द लगा लीजिए. कुछ में मूंगफली लगाए. कुछ में अरहर लगा दीजिए. कुछ में धान लगाए. कुछ भाग में सब्जी फसल ले लीजिए. मिक्स क्रॉपिंग यदि किसान भाई करते हैं तो अलनीनो के जोखिम से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जोखिम से अपनी फसल को किसान भाई बचा सकते हैं. इसके साथ में पशुधन जैसे गौधन है. मुर्गी पालन है. इसके अलावा बकरी पालन मिक्स फार्मिंग अगर कोई किसान करता है तो उनको कम से कम रिस्क होगा. दो एकड़ खेत में 25000 रुपए महीने के हिसाब से 2 एकड़ खेत में बहुत आसानी से अपने परिवार को चला सकते हैं.

सवाल: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अगर खेती करते हैं. तो क्या इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी ?

जवाब: किसान जोखिम से जूझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वातावरण को तो नियंत्रित नहीं कर सकते. लेकिन वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे अधिक वर्षा, कीट नियंत्रण रोग, पानी की आवश्यकता को यदि किसान भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं. इससे नुकसान काफी कम होगा. नुकसान नहीं के बराबर होगा. किसान भाइयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नुकसान के पहले सूचना मिल जाती है. ऐसी स्थिति में किसान भाई अधिक उत्पादन ले सकते हैं.