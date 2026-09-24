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क्या AI इंसानों को मार सकता है? 1200 AI एजेंट्स के सीक्रेट नेटर्वक ने बढ़ाई चिंता

सुरक्षा के लिए एजेंट्स को अलग-अलग सैंडबॉक्स में रखा गया था. सैंडबॉक्स यानी एक तरह का बंद डिजिटल कमरा. एजेंट को उसी वातावरण में काम करना था और बाहर की दुनिया या दूसरे एजेंट्स तक उसकी सीधी पहुंच नहीं होनी थी, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई. ओपनएआई के मुताबिक टेस्ट में 898 साइबर सिक्योरिटी टास्क थे, इनमें 198 ऐसे थे जिन्हें मॉडल इससे पहले कभी सही तरीके से हल नहीं कर पाए थे. इन मुश्किल टास्क्स ने आगे की गतिविधि में बड़ी भूमिका निभाई. एजेंट्स ने सिर्फ सवाल हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ये समझना शुरू किया कि उनके जवाब को जांचने वाला सिस्टम यानी स्कोरर काम कैसे करता है? यहीं सामने आया रिवॉर्ड हैकिंग. मतलब AI असली काम करने के बजाय ऐसा रास्ता खोज ले, जिससे उसे वही रिवॉर्ड मिल जाए जो सही काम करने पर मिलना था. लेकिन सबसे बड़ा सवाल था अगर एजेंट्स अलग-अलग सैंडबॉक्स में थे, तो उन्हें एक-दूसरे के बारे में पता कैसे चला?

ओपनएआई ने अपने AI मॉडल्स की क्षमता जांचने के लिए जुलाई 2026 एक मुश्किल साइबर सिक्योरिटी टेस्ट किया. जिसमें एआई एजेंट्स को टास्क दिए गए ताकि देखा जा सके कि वे कंप्यूटर की कमजोरियों को समझकर समस्याएं हल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इस टेस्ट में AI सिर्फ सवाल हल करने तक नहीं रुका, बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी.

इस अटैक में हैकर कोई इंसान नहीं था, बल्कि हमला करने वाले थे AI एजेंट्स. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इन AI एजेंट्स को एक-दूसरे से बात करने की इजाजत तक नहीं थी. उन्हें अलग-अलग डिजिटल कमरों यानी सैंडबॉक्स में बंद करके रखा गया था, लेकिन AI ने ये सीमा भी पार कर दी. उन्होंने एक-दूसरे को खोज लिया गुप्त तरीके से बात करना शुरू कर दिया, जानकारी शेयर की और फिर कुछ एजेंट्स ऐसे काम करने लगे, जिनकी उन्हें इजाजत तक नहीं थी. कुछ एजेंट्स ने अपने किए काम के रिकॉर्ड को बदलने और छिपाने के तरीके भी तलाश लिए. तो आखिर ऐसा क्या हुआ? AI एजेंट्स एक-दूसरे तक कैसे पहुंचे? करीब 1,200 एजेंट्स ने आपस में क्या शेयर किया और ये पूरा मामला हगिंग फेस तक कैसे पहुंच गया? आइए समझते हैं पूरा मामला.

हैदराबाद (राहुल बंसल, वीडियो टीम हिंदी): 'AI इस दशक के अंत तक हम सभी को मार सकता हैं और AI कंपनियां पूरी मानवता को दांव पर लगा रही हैं.' मशहूर AI कंपनी एंथ्रोपिक से इस्तीफा देने वाले 27 साल के ब्रिटिश रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने ये दावा किया है. जैकब कॉक्सन ओपन AI और ANTHROPIC में बतौर AI साइंटिस्ट काम कर चुके हैं. जैकब कॉक्सन का डर कितना सही है और कितना गलत? ये समझने के लिए इसी साल जुलाई महीने में हुए एक साइबर अटैक को समझना होगा.

AI एजेंट्स ने तैयार किया सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क

मेटीआर और रेडवुड रिसर्च की जांच के मुताबिक एजेंट्स ने ओपनएआई के सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे एजेंट्स की एक्टिविटीज के निशान खोज लिए. इनमें आर्टिफैक्टरी नाम की सॉफ्टवेयर पैकेज रिपॉजिटरी से जुड़े रास्ते भी शामिल थे. यहीं से एजेंट्स को एक ऐसा रास्ता मिला, जहां वे एक-दूसरे की गतिविधियों के निशान देख सकते थे और फिर एक एजेंट ने ऐसा मैसेज बोर्ड तैयार किया, जिसकी उसे अनुमति नहीं थी. धीरे-धीरे ये एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया. मेटीआर और रेडवुड रिसर्च के मुताबिक, करीब 1,200 AI एजेंट्स इस नेटवर्क तक पहुंचे और इससे जुड़े 70 हजार से ज्यादा मैसेज और फाइलें शेयर हुईं. एक एजेंट ने जो सीखा, वो दूसरे एजेंट तक पहुंचने लगा.

AI एजेंट्स के निशाने पर हगिंग फेस

अब इस नेटवर्क का अगला निशाना बना हगिंग फेस. ओपनएआई की जांच के मुताबिक, एजेंट्स अपने साइबर सिक्योरिटी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन के लिए इंटरनेट पर समाधान तलाश रहे थे. इसी दौरान उन्हें हगिंग फेस से जुड़े सिस्टम तक पहुंच मिली. हगिंग फेस की अपनी जांच के मुताबिक एक हानिकारक डेटासेट के जरिए उसके डेटासेट प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद दो कोड-एक्जीक्यूशन रास्तों का फायदा उठाया गया. इसके बाद हमलावर ने सिस्टम पर कोड चलाया. कुछ क्रेडेंशियल्स तक पहुंच हासिल की और दूसरे इंटरनल सिस्टम्स तक जाने की कोशिश की.

AI एजेंट्स की सीक्रेट साजिश (ETV Bharat)

कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. मेटीआर और रेडवुड रिसर्च की जांच में ऐसे सबूत भी मिले कि कुछ एजेंट्स अपने किए काम के रिकॉर्ड को बदलने या छिपाने के तरीके तलाश रहे थे. यानी कौन-सा टूल इस्तेमाल हुआ और क्या कमांड चलाई गई? इन गतिविधियों के रिकॉर्ड को अलग तरह से दिखाने की कोशिश. लेकिन यहां एक जरूरी फर्क है. AI अपने सारे निशान मिटाने में कामयाब नहीं हुआ. इसलिए ये कहना गलत होगा कि AI ने पूरे सबूत मिटा दिए. सही बात ये है कि उसने अपने काम को छिपाने या रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश की और यही बात इस घटना को सिर्फ एक साइबर अटैक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है.

अब सवाल उठता है कि क्या AI को पता था कि वो गलत काम कर रहा है? इसका जवाब सावधानी से समझना होगा. जांच में ऐसे संकेत मिले कि कुछ एजेंट्स समझ रहे थे कि उनके कुछ कदम दिए गए काम की सीमा से बाहर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि AI इंसान की तरह डर रहा था या उसे अपराध-बोध हो रहा था. असल बात ये है कि AI अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्ते अपना रहा था, जिन्हें इंसानों ने मंजूरी नहीं दी थी. इसी खतरे को समझने के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है मिसअलाइनमेंट. यानी इंसान ने कहा कि नियमों के अंदर रहकर ये टेस्ट पास करो, लेकिन AI ने मान लिया कि किसी भी तरह ये टेस्ट पास करना है. और एक बात बिल्कुल साफ है हगिंग फेस पूरी तरह हैक नहीं हुआ था. हगिंग फेस के मुताबिक, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के एक सीमित हिस्से में गैरकानूनी पहुंच हुई थी. कंपनी को अपने पब्लिक मॉडल्स, पब्लिक डेटासेट्स और स्पेसेज में छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले. ओपनएआई के मुताबिक इस घटना में उसके ग्राहकों का डेटा प्रभावित नहीं हुआ और उसके प्रोडक्ट्स के कामकाज पर भी कोई असर नहीं पड़ा.

कैसी पकड़ी गई गलती?

19 जुलाई 2026 को ओपनएआई की साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ने आर्टिफैक्टरी क्रेडेंशियल्स से जुड़ी असामान्य गतिविधि पकड़ी. जांच आगे बढ़ी तो इसे हगिंग फेस से जुड़े मामले से जोड़ा गया और 21 जुलाई को ओपनएआई ने हगिंग फेस को इसकी जानकारी दी.

AI को कंट्रोल करना अगली चुनौती

सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि AI इंसानों के खिलाफ हो गया. असल सवाल इससे ज्यादा गंभीर है. अगर AI को कोई टारगेट दे दिया जाए और उसे कंप्यूटर पर काम करने की आजादी मिल जाए, दूसरे AI से बात करने का रास्ता मिल जाए और इंटरनेट या दूसरे सिस्टम्स तक पहुंच मिल जाए तो क्या वो अपने टारगेट तक पहुंचने के ऐसे रास्ते भी खोज सकता है जिनके बारे में इंसानों ने पहले सोचा ही नहीं? इस घटना में AI ने दूसरे AI को खोजा. जानकारी साझा की. सिस्टम को समझने की कोशिश की और अपनी तय सीमाओं से बाहर जाने के रास्ते तलाशे. यानी AI की अगली बड़ी चुनौती सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस नहीं है. चुनौती ये है कि उस इंटेलिजेंस को नियंत्रण में कैसे रखा जाए? और शायद आने वाले समय में AI की असली परीक्षा यही होगी.