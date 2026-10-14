अहमदाबाद के 'पगड़ी-मैन' को ब्रिटिश संसद में किया गया सम्मानित, 'आदिशक्ति' ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई जगह
अहमदाबाद के अनुज मोडलियार ने 'मां आदिशक्ति' की थीम पर शानदार पगड़ी तैयार की है, जिसका वजन लगभग पांच किलोग्राम है. रोशन आरा की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 9:00 PM IST
अहमदाबाद: अहमदाबाद के 'पगड़ी-मैन' के नाम से मशहूर अनुज मोडलियार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुजरात और भारत का नाम रोशन किया है. अपनी अनोखी कलाकारी और पारंपरिक पगड़ी डिजाइनों के जरिये गुजराती संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले मोडलियार को लंदन की ब्रिटिश संसद में आयोजित 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' से जुड़े एक समारोह में सम्मानित किया गया. साथ ही, यह भी बताया गया है कि 'आदिशक्ति' की थीम पर बनाई गई उनकी शानदार पगड़ी ने 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में जगह बना ली है.
अनुज मोडलियार कई वर्षों से नवरात्रि के दौरान अलग-अलग थीम पर आकर्षक और कलात्मक पगड़ियां बना रहे हैं. उनकी पगड़ियां सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं; उनमें गुजराती संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और भारतीय कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है. इसी खास खूबी ने उनकी कला की ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है.
5 किलो वजनी 'आदिशक्ति' पगड़ी आकर्षण का केंद्र बनी
इस साल, अनुज मोडलियार ने 'मां आदिशक्ति' की थीम पर एक शानदार पगड़ी तैयार की है. लगभग पांच किलोग्राम वजन वाली इस पगड़ी में देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा, गरबा परंपरा और गुजराती कारीगरी का सुंदर मेल है. अनुज मोडलियार को लंदन में नवरात्रि के एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने 'आदिशक्ति' थीम वाली यह पगड़ी पहनी थी.
इस अनोखी पगड़ी ने वहां मौजूद लोगों में काफी उत्सुकता जगाई. इसकी भव्यता, बारीक कारीगरी और भारतीय संस्कृति की झलक ने विदेश में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके बाद, अनुज मोडलियार को ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया.
दो महीने में तैयार हुई 'आदिशक्ति' पगड़ी
अनुज मोडलियार एक अंतरराष्ट्रीय डांसर और पारंपरिक डिजाइनर के तौर पर जाने जाते हैं. हर साल, वह नवरात्रि के लिए खास थीम वाली पगड़ियां बनाते हैं. इस साल की पगड़ी की खासियत के बारे में उन्होंने बताया कि इसे बनाने में लगभग दो महीने लगे. गुजराती परंपरा और देवी के प्रति भक्ति को खूबसूरती से दिखाने के लिए पगड़ी की हर बारीकी पर बहुत ध्यान दिया गया.
उन्होंने बताया कि 'आदिशक्ति' पगड़ी में देवी के गरबा, त्रिशूल, कमल और देवी से जुड़े कई अन्य पारंपरिक प्रतीकों को शामिल किया गया है. इसके अलावा, पगड़ी को आकर्षक बनाने के लिए मोती, कच्छ-स्टाइल की कढ़ाई, बारीक सुई-धागे का काम, कोली कला के डिजाइन, लेस, बैंड और कई तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है. पगड़ी पर की गई शानदार सजावट और देवी दुर्गा को समर्पित इसकी खूबसूरत स्टाइलिंग इसे आम पगड़ियों से अलग बनाती है. इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए रंग, पारंपरिक पैटर्न और बारीक कारीगरी गुजराती संस्कृति की अनोखी पहचान को दर्शाते हैं.
अनुजभाई के अनुसार, "'आदिशक्ति' पगड़ी सिर्फ सिर पर पहनने वाली सजावटी चीज नहीं है; यह गुजरात की परंपराओं, कला और मां आदिशक्ति के प्रति भक्ति का एक शानदार प्रतीक है."
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