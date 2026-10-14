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अहमदाबाद के 'पगड़ी-मैन' को ब्रिटिश संसद में किया गया सम्मानित, 'आदिशक्ति' ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई जगह

अनुज मोडलियार को ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया गया ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: अहमदाबाद के 'पगड़ी-मैन' के नाम से मशहूर अनुज मोडलियार ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुजरात और भारत का नाम रोशन किया है. अपनी अनोखी कलाकारी और पारंपरिक पगड़ी डिजाइनों के जरिये गुजराती संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले मोडलियार को लंदन की ब्रिटिश संसद में आयोजित 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' से जुड़े एक समारोह में सम्मानित किया गया. साथ ही, यह भी बताया गया है कि 'आदिशक्ति' की थीम पर बनाई गई उनकी शानदार पगड़ी ने 'वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में जगह बना ली है.

अनुज मोडलियार कई वर्षों से नवरात्रि के दौरान अलग-अलग थीम पर आकर्षक और कलात्मक पगड़ियां बना रहे हैं. उनकी पगड़ियां सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं; उनमें गुजराती संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और भारतीय कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है. इसी खास खूबी ने उनकी कला की ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान खींचा है.

5 किलो वजनी 'आदिशक्ति' पगड़ी आकर्षण का केंद्र बनी

इस साल, अनुज मोडलियार ने 'मां आदिशक्ति' की थीम पर एक शानदार पगड़ी तैयार की है. लगभग पांच किलोग्राम वजन वाली इस पगड़ी में देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा, गरबा परंपरा और गुजराती कारीगरी का सुंदर मेल है. अनुज मोडलियार को लंदन में नवरात्रि के एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने 'आदिशक्ति' थीम वाली यह पगड़ी पहनी थी. 'आदिशक्ति' की थीम पर बनाई गई पगड़ी (ETV Bharat) इस अनोखी पगड़ी ने वहां मौजूद लोगों में काफी उत्सुकता जगाई. इसकी भव्यता, बारीक कारीगरी और भारतीय संस्कृति की झलक ने विदेश में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके बाद, अनुज मोडलियार को ब्रिटिश संसद में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया.