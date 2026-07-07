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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की मौत और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ( IANS )

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में अस्पतालों समेत कई जगहों पर 21 धमाके हुए थे. इनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी. गुजरात हाईकोर्ट इस 18 साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था. 18 फरवरी 2022 को स्पेशल कोर्ट ने इसे 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर) मामला मानते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. क्या है पूरी घटना? 26 जुलाई 2008 की शाम को अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों में लगभग 45 मिनट के अंदर एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए. मणिनगर, इसानपुर, नरोदा, बापू नगर, सरखेज और हटकेश्वर जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया गया. हमलावरों ने शहर में बसों, सार्वजनिक जगहों और बाजारों में बम लगाए थे. इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और एल.जी. हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया था. जब पहले धमाके में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था, तो वहां हुए धमाके से और भी लोग हताहत हुए. इस पूरे हमले में 56 लोगों की मौत हुई, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए. धमाके से पहले कुछ मीडिया हाउस को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था. बाद में यह ईमेल जांच में एक अहम सबूत बना. अहमदाबाद धमाके के अगले ही दिन सूरत शहर के अलग-अलग इलाकों में 20 से ज़्यादा जिंदा बम मिले. अगर ये बम समय पर नहीं मिलते, तो एक और बड़ी त्रासदी हो सकती थी. जांच में अहमदाबाद और सूरत की घटनाओं के बीच संबंध का पता चला. कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया