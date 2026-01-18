ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद: साबरमती सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी, चोरी के मामले में था आरोपी

साबरमती सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या की ( ETV Bharat )