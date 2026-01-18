अहमदाबाद: साबरमती सेंट्रल जेल में कैदी ने की खुदकुशी, चोरी के मामले में था आरोपी
गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल में एक विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या कर ली. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.
Published : January 18, 2026 at 8:37 AM IST
अहमदाबाद: अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जेल में सजा काट रहे एक कैदी के आत्महत्या करने की घटना सामने आई है, जिससे जेल प्रशासन और पुलिस सिस्टम में हड़कंप मच गया.
कैदी की पहचान निशान सिंह लुहार के रूप में हुई है. मिली जानकारी के अनुसार निशान सिंह लुहार ने नई जेल के शांतिनिकेतन बैरक के बाथरूम में आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही जेल स्टाफ ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया. उसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई.
खास बात यह है कि मृतक कैदी को 8 तारीख को वीरमगाम रेलवे पुलिस ने चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद कैदी को साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इस पूरे मामले में रानिप पुलिस स्टेशन के पीआई केतन व्यास ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कैदी मानसिक तनाव या डिप्रेशन में था. हालांकि, आत्महत्या के पीछे का सही कारण अभी साफ नहीं है.
अहमदाबाद के रानिप पुलिस ने कहा है कि इस घटना के बारे में जेल के सीसीटीवी फुटेज, कैदी के जेल रिकॉर्ड के साथ-साथ जेल स्टाफ और दूसरे कैदियों से पूछताछ की जा रही है. हर मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुसाइड के कारणों के बारे में और साफ जानकारी मिलने की उम्मीद है. साबरमती सेंट्रल जेल जैसी हाई-सिक्योरिटी जेल में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर कैदियों की मेंटल कंडीशन और जेल सिस्टम की देखरेख पर सवाल उठने लगे हैं. बताया जाता है कि कैदी पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला था. उसे 8 जनवरी को सूरत से गांधीधाम जाने वाली ट्रेन में बैग चुराने के आरोप में पकड़ा था.