अहमदाबाद में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 20 विदेशी नागरिक और 2 भारतीय गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस ने बीती रात एक बड़े रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया. इस दौरान 20 विदेशी नागरिकों और 2 भारतीय नागरिक को हिरासत में लिये गए. बताया जा रहा है कि पार्टी स्थल से कई शराब की बोतले और अन्य सामान बरामद किए गए. पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.

बोपाल पुलिस ने कल रात अहमदाबाद में चल रही एक रेव पार्टी पर छापेमारी की. पुलिस ने शिलाज इलाके के पास के एक फॉर्म में चल रही एक हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा. इस दौरान लगभग 20 विदेशी नागरिकों और 2 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया. पकडे़ गए विदेशी नागरिकों में नाइजीरिया, केन्या और मोजाम्बिक के लोग शामिल थे.

विदेशी नागरिकों की रेव पार्टी

पुलिस के अनुसार ये लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों के नशे में पार्टी कर रहे थे. सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया. पुलिस आगे की जाँच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि रेव पार्टी के आयोजक कौन था और शराब कहाँ से आई थी. इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है. पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है.

रेव पार्टी क्या है

रेव पार्टी एक प्रकार की बड़ी डांस पार्टी या संगीत कार्यक्रम है जो युवाओं के बीच लोकप्रिय है. यह आमतौर पर देर रात शुरू होती है और सुबह तक चलती है. इन पार्टियों का मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक (ईडीएम) होता है, जिसमें टेक्नो और ट्रान्स जैसे तेज बीट्स वाला संगीत बजाये जाते हैं.

ये पार्टियाँ ज्यादातर शहर से दूर गुप्त या असामान्य जगहों (जैसे फार्महाउस या गोदाम) पर अवैध रूप से आयोजित की जाती हैं. पार्टी के माहौल में तेज संगीत, लेजर लाइट होते हैं. भारत और दुनिया के कई हिस्सों में रेव पार्टियों में अवैध शराब और नशीले पदार्थों का सेवन शामिल होता है, जिसके कारण पुलिस ऐसी पार्टियों पर छापा मारकर कानूनी कार्रवाई करती है.

