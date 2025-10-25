ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 20 विदेशी नागरिक और 2 भारतीय गिरफ्तार

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस ने बीती रात एक बड़े रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया. इस दौरान 20 विदेशी नागरिकों और 2 भारतीय नागरिक को हिरासत में लिये गए. बताया जा रहा है कि पार्टी स्थल से कई शराब की बोतले और अन्य सामान बरामद किए गए. पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.

बोपाल पुलिस ने कल रात अहमदाबाद में चल रही एक रेव पार्टी पर छापेमारी की. पुलिस ने शिलाज इलाके के पास के एक फॉर्म में चल रही एक हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापा मारा. इस दौरान लगभग 20 विदेशी नागरिकों और 2 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया. पकडे़ गए विदेशी नागरिकों में नाइजीरिया, केन्या और मोजाम्बिक के लोग शामिल थे.

विदेशी नागरिकों की रेव पार्टी

पुलिस के अनुसार ये लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों के नशे में पार्टी कर रहे थे. सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया. पुलिस आगे की जाँच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि रेव पार्टी के आयोजक कौन था और शराब कहाँ से आई थी. इतनी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है. पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है.