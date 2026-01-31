ETV Bharat / bharat

2 बच्चों के बाप ने नाबालिग लड़की का रेप किया, पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई

मामले की सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील दिलीपसिंह एम ठाकोर की दलीलें, 11 गवाह और 24 डॉक्यूमेंट्री और साइंटिफिक सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए. सभी सबूतों पर गौर करने के बाद स्पेशल जज एबी भट्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

साथ ही कोर्ट ने आरोपी शख्स को कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मामला साल 2021 का है, जिसमें 43 साल के आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया था.

अहमदाबाद: अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट में मौजूद पॉक्सो (POCSO) स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक गंभीर मामले में सख्त फैसला सुनाया है. खोखरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

मामले की जानकारी के मुताबिक, साल 2019 में आरोपी का नाबालिग पीड़िता के घर आना-जाना था. एक बार लड़की को घर में अकेला देखकर उसने दरवाजा बंद करके उसके साथ रेप किया. उसके बाद उसने उसे बदनाम करने की धमकी दी. इतना ही नहीं आरोपी ने लड़की के साथ कई बार रेप किया.

साल 2021 में लड़की के पिता और भाई ने आरोपी को बच्ची के साथ गंदी हरकत करते हुए देख लिया. उसके बाद लड़की ने पूरी बात अपने परिवार को बताई, जिसके आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. केस के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान लिया गया. इसके अलावा, मेडिकल जांच और एफएसएल रिपोर्ट समेत जरूरी वैज्ञानिक सबूत कोर्ट रिकॉर्ड पर लिए गए, जो आरोपों के खिलाफ मजबूत साबित हुए.

आरोपी ने बचाव में दलील दी कि मामूली झगड़े की वजह से झूठे आरोप लगाए गए थे. उसने बताया कि, नाबालिग पीड़िता उससे प्यार करती थी. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि पीड़िता 17 साल की है, जबकि आरोपी शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है. ऐसे में सहमति का दावा भी कानूनी नहीं है और इसे साफ तौर पर जुर्म माना जाता है.

कोर्ट के इस फैसले से यह साफ संदेश गया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कानून किसी भी तरह की दलीलों को नहीं मानता और आरोपी को कड़ी सजा मिलना तय है.

