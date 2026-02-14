ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद प्लेन क्रैश: 8 महीने बाद पिता को मिलीं बेटे-बहू की जली हुई तस्वीरें, छलक उठे आंसू

सवदानभाई आठ महीने बाद मिली आधी जली हुई शादी की एल्बम में अपने बेटे कमलेश और बहू धापूबेन की तस्वीरें देखकर उन्हें देखते रहे. उन्होंने कहा, 'उस दिन हम अपने बेटे और बहू को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे. मेरी बहू कभी विदेश नहीं गई थी, वह पहली बार लंदन जा रही थी. उनकी शादी को सिर्फ छह महीने हुए थे. लंदन में वीजा के नियम बदलने वाले थे, इसलिए मेरा बेटा कमलेश अपनी पत्नी धापू को पहले से ले जाना चाहता था. उसने 12 तारीख का टिकट बुक कर लिया था.'

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में नव दंपति के अधजले दस्तावेज एयर इंडिया ने लौटाए (ETV Bharat)

एयर इंडिया ने धनेरा के थावर गांव के सवदानभाई चौधरी को उनके बेटे और बहू की आधी जली हुई शादी की एल्बम और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए हैं. शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करने लंदन जा रहे इस जोड़े की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. आज भी जब परिवार 12 जून, 2025 का वह डरावना दिन याद करता है तो आंसू बहते हैं और नींद उड़ जाती है.

बनासकांठा: अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भयानक त्रासदी के आठ महीने हो गए और अब एक बार फिर रिश्तेदारों की आंखों में आंसू बहने लगे हैं. एयर इंडिया ने आठ महीने बाद मरने वालों का सामान उनके रिश्तेदारों को लौटा दिया है. यह सामान जब घर पहुंचा तो रिश्तेदार फिर से अपनों को याद करके रो पड़े.

हम उन्हें छोड़ने के बाद घर लौट रहे थे और जब हम ऊंझा पहुँचे, तो ब्रिटेन से कमलेश के दोस्त का फोन आया और उसने आपके बेटे और बहू के टिकट नंबर माँगे. हमने पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. जब हमने अपना मोबाइल चेक किया, तो पता चला कि लंदन की फ़्लाइट क्रैश हो गई है. हमने तुरंत कार ली और अहमदाबाद की ओर वापस चल दिए.

हमें सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए कहा गया. हम इतने शॉक में थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. कुछ घंटों बाद हमें पता चला कि सब मर चुके हैं. बेटे कमलेश और बहू धापू की मौत की पहचान प्लेन क्रैश साइट पर मिले आधे जले हुए डॉक्यूमेंट्स और शादी के एल्बम से ही हुई.

अब, हादसे के आठ महीने बाद एयर इंडिया मरने वालों के रिश्तेदारों को सामान लौटा रहा है. धनेरा के थावर गांव के सवदानभाई को भी अपने बेटे और बहू की आधी जली हुई शादी की एल्बम और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में नव दंपति के अधजले दस्तावेज (ETV Bharat)

अपने माता-पिता से बहुत प्यार करने वाले बेटे और बहू की इस हादसे में मौत हो गई. सवदानभाई ने कहा, 'मेरे बेटे कमलेश की पत्नी मुझे मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी थी. उसने हमें कभी दुख नहीं दिया. आज भी जब मैं उसे याद करता हूं, तो मुझे नींद नहीं आती. हर सुबह जब मैं उठता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे सामने है. 12 तारीख को याद करके मेरा दिल कांप उठता है.'

आठ महीने बाद मिले आधे जले हुए डॉक्यूमेंट में पिता सवदानभाई और मां रत्नीबेन को याद रखने के लिए सिर्फ आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और शादी की एल्बम ही बची हैं, जो बेटे कमलेश और बहू की आखिरी यादें हैं.

अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट समेत करीब 260 लोगों की मौत हो गई थी. आज भी जब हम इस दिन को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं. इस अचानक आई मुसीबत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और उनके लिए यह दिन उनकी जिंदगी का एक काला दिन बन गया है.